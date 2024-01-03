https://sputnikarabic.ae/20240103/البيت-الأبيض-تسليم-الأسلحة-لأوكرانيا-قد-يتوقف-ما-لم-يتفق-الكونغرس-على-تمويل-تكميلي-1084684256.html

البيت الأبيض: تسليم الأسلحة لأوكرانيا قد يتوقف ما لم يتفق الكونغرس على تمويل تكميلي

البيت الأبيض: تسليم الأسلحة لأوكرانيا قد يتوقف ما لم يتفق الكونغرس على تمويل تكميلي

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، أن تسليم الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا قد يتوقف، في حال عدم التوصل إلى اتفاق بخصوص حزمة تمويل... 03.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-03T20:36+0000

2024-01-03T20:36+0000

2024-01-03T20:36+0000

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وقال كيربي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، ردًا على سؤال حول ما إذا كان ممكنًا وقف تسليم الأسلحة لأوكرانيا، في حال عدم التوصل إلى اتفاق في الكونغرس: "سيكون ذلك حتميًا، والرئيس الأمريكي جو بايدن، وقّع آخر حزمة مساعدات أمنية حصلنا من أجلها على أموال بموجب تفويض متجدد".وأعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، في وقت سابق، بأن الإدارة الأمريكية تتوقع أن يوافق الكونغرس على تقديم مساعدة إضافية لأوكرانيا، في أوائل يناير/ كانون الثاني.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن الإدارة تدرك أن التصويت على التمويل الإضافي "لن يحدث هذا الأسبوع"، لكنها ترى أن المفاوضات مع الكونغرس "تسير في الاتجاه الصحيح".وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وصرّح الكرملين أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

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