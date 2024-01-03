https://sputnikarabic.ae/20240103/المتحدث-باسم-الجيش-الإسرائيلي-يرد-على-سؤال-حول-علاقة-بلاده-بتفجيري-إيران-1084684406.html

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يرد على سؤال حول علاقة بلاده بتفجيري إيران

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يرد على سؤال حول علاقة بلاده بتفجيري إيران

سُئل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، عما إن كانت بلاده على علاقة بالتفجيرين في جنوبي إيران اللذين أسفرا عن مقتل 103 أشخاص وإصابة العشرات. 03.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-03T20:33+0000

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وخلال مؤتمره الصحفي اليومي حول آخر تطورات الحرب، سألت صحفية إسرائيلية هاغاري: "ما هو تقييم الجيش الإسرائيلي لرد الفعل المتوقع من لبنان بعد عملية اغتيال صالح العاروري".وأضافت: "سؤال ثان، هل يمكنك القول رسميًا إن إسرائيل لا علاقة لها بالتفجيرات التي وقعت اليوم في إيران؟".ورد هاغاري: "لن أعلق على هذه الأسئلة"، مضيفا: "أستطيع أن أقول لكِ إننا نركز على قتال حماس، وهذا هو تركيز الجيش الإسرائيلي، وهناك أهداف واضحة لهذه الحرب يجب تحقيقها وسنواصل العمل لتحقيقها".ومضى بقوله: "هناك تحديات في القتال في الشمال أيضًا وفي الأعمال التي يقوم بها حزب الله، كان هناك بعضها اليوم أيضًا وقد أحبطناها على الحدود الشمالية، وهناك بعضها في مناطق أخرى نواجهها مثل البحر الأحمر أو من سوريا كما واجهنا بالأمس".وتابع هاغاري: " نحن مستعدون وجاهزون في القطاعات كافة دفاعًا وهجومًا، وهكذا يجب أن تكون جاهزيتنا الدائمة وهذا ما سنواصل القيام به".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني "بوقوع انفجارين قرب الطريق المؤدي إلى مرقد قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني، في محافظة كرمان جنوب شرقي إيران".وأسفر الانفجاران عن مقتل 103 أشخاص وإصابة 211 آخرين بجروح، وفق بيانات رسمية.وتحيي إيران، اليوم الأربعاء، الذكرى الرابعة لرحيل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، والذي قُتل على يد الجيش الأمريكي، وذلك إثر ضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي، في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.وأدت العملية، التي قُتل فيها أيضا أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، التي تعهدت بالانتقام القوي.ومساء أمس الثلاثاء، أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" اغتيال صالح العاروري واثنين من قادتها العسكريين لـ"كتائب القسام"، في انفجار في الضاحية الجنوبية في بيروت.

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https://sputnikarabic.ae/20240103/إعلام-اغتيال-العاروري-سيوجه-الأنظار-نحو-الحرب-في-الشمال-الإسرائيلي-1084676587.html

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