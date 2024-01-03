https://sputnikarabic.ae/20240103/الموقف-اللبناني-بين-مؤيد-ومعارض-للتصعيد-في-الجبهة-اللبنانية-مع-أوضاع-صعبة--1084679026.html

الموقف اللبناني بين مؤيد ومعارض للتصعيد في الجبهة اللبنانية مع أوضاع صعبة

الموقف اللبناني بين مؤيد ومعارض للتصعيد في الجبهة اللبنانية مع أوضاع صعبة

قالت رئاسة الحكومة اللبنانية في بيان، إن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي طلب من الخارجية تقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن الدولي بشأن الانفجار الذي وقع في بيروت، وأسفر عن... 03.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-03T16:02+0000

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2024-01-03T16:02+0000

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الموقف اللبناني بين مؤيد ومعارض للتصعيد في الجبهة اللبنانية مع أوضاع صعبة الموقف اللبناني بين مؤيد ومعارض للتصعيد في الجبهة اللبنانية مع أوضاع صعبة

وأدان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، الانفجار وقال إن هذا الانفجار جريمة إسرائيلية جديدة تهدف إلى إدخال لبنان في مرحلة جديدة من المواجهات بعد الاعتداءات اليومية المستمرة في الجنوب والتي تؤدي إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى.كما أن هذا الانفجار لتوريط لبنان ورد واضح على المساعي التي تقوم بها الحكومة لإبعاد شبح الحرب الدائرة في غزة عن لبنان.وطالب ميقاتي الدول المعنية ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف استهدافاتها، كما حذر من لجوء المستوى السياسي الإسرائيلي إلى تصدير إخفاقاته في غزة نحو الحدود الجنوبية لفرض وقائع وقواعد اشتباك جديدة.وشدد ميقاتي على "أن لبنان ملتزم كما على الدوام قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة لاسيما القرار 1701، ولكن الذي يُسأل عن خرقه وتجاوزه هي إسرائيل التي لم تشبع بعد قتلا وتدميرا، وبدا واضحا للقاصي والداني أن قرار الحرب هو في يد إسرائيل، والمطلوب ردعها ووقف عدوانها".وأكدت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" اغتيال صالح العاروري واثنين من قادتها العسكريين لكتائب القسام في انفجار الضاحية الجنوبية في بيروت بلبنان.ونشرت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية صور قادتها عزام الأقرع "أبو عمار" و سمير فندي "أبو عامر"، الذين قتلوا برفقة القيادي البارز بالحركة صالح العاروري في انفجار ببيروت.وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق في بيان: "عمليات الاغتيال الجبانة التي تنفذها إسرائيل ضد قيادات ورموز الشعب الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها لن تفلح في كسر إرادة وصمود شعبنا، أو النيل من استمرار مقاومته الباسلة".من جانبه أكد "حزب الله" اللبناني أن اغتيال صالح العاروري، في ضربة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، "لن يمر أبدا من دون رد وعقاب"، واصفا ما حصل بأنه "اعتداء خطير على لبنان".بينما أكد الجيش الإسرائيلي استعداده "لكل السيناريوهات" بعدما اتهمته حماس بقتل أحد أبرز قيادييها صالح العاروري في ضربة قرب بيروت. ولم تعلّق إسرائيل مباشرة على العملية. لكن الناطق باسم جيشها دانيال هاغاري قال في مؤتمر صحفي إن قواته "في حالة تأهب دفاعا وهجوما وعلى أهبة الاستعداد لكل السيناريوهات".ويرى الصايغ أن هناك فصل بين استهداف حركة حماس ومقاتلي حزب الله من قبل إسرائيل، مشيرا إلى أن ما يجري في الجنوب يأتي في إطار عمليات دقيقة بين حزب الله وإسرائيل.وذكر أن لبنان سيدخل في فوضى عارمة إذا تم فتح جبهة في الحرب، مبينا أن توسيع الحرب لن يصب في مصلحة أي طرف.وقال إن الجيش اللبناني منذ ثلاثة أشهر ليس في حالة تعبئة أو استنفار، وهو مكلف بحفظ الأمن ومساندة قوى الأمن الداخلي، وفي الجنوب يعمل في ثكناته، ولا يسيّر قوات إلا لمساندة اليونيفيل، لذلك يعمل تماما كما الحكومة ليس له قرار مستقل.وأكد أن الانقسام السياسي اللبناني يؤثر على الموقف من الحرب، وتوسيع الصراع ونصرة غزة وفتح جبهة عسكرية، أو الاكتفاء بالموقف السياسي والشعبي كما تعبر عنه كل الدول العربية، في الاستنكار والتنديد وعدم القبول بالسردية الإسرائيلية ومناصرة القضية الفلسطينية.

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