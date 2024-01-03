https://sputnikarabic.ae/20240103/بالأرقام-الناتج-المحلي-الإجمالي-لدول-بريكس-وعلاقته-بـالناتج-العالمي-بعد-توسع-المجموعة-1084674401.html

بالأرقام... الناتج المحلي الإجمالي لدول "بريكس" وعلاقته بـ"الناتج العالمي" بعد توسع المجموعة

بالأرقام... الناتج المحلي الإجمالي لدول "بريكس" وعلاقته بـ"الناتج العالمي" بعد توسع المجموعة

يشهد عام 2024، انضمام 6 دول جديدة لمجموعة "بريكس" رسميا، ليصبح عدد دول التجمع الاقتصادي الضخم هذا العام هو 11 دولة، تمتلك معا ناتجًا محليًا إجماليًا يقدر بـ3.1... 03.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-03T14:17+0000

2024-01-03T14:17+0000

2024-01-03T14:17+0000

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مجموعة بريكس

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وقبل إعلان توسع المجموعة، العام الماضي، كانت عضوية "بريكس" تقتصر على 5 دول هي روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل.أما الدول الجديدة التي بدأت عضويتها الرسمية هذا العام، فهي:وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي لعام 2023، فإن الناتج المحلي الإجمالي لجميع دول العالم يقدر بـ104.4 تريليون دولار، بينها 43.5 تريليون دولار نسبة الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، التي تنتمي لها دول مجموعة "بريكس".وتشير البيانات إلى أن إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدول الـ6 المنضمة لـ"بريكس" يقدر بـ3.11 تريليون دولار، بينها السعودية التي تمتلك وحدها نحو ثلث هذه القيمة.الناتج المحلي الإجمالي لدول "بريكس" الـ5 قبل التوسع:وبحسب هذه البيانات، فإن مجموع الناتج المحلي الإجمالي لدول "بريكس" الـ5 الأولى في 2023 يقدر بـ25.78 تريليون دولار، أي أنها كانت مسؤولة عن أكثر من ربع الناتج المحلي العالمي.ومع انضمام الدول الـ6 الجديد يتم إضافة مجموعة الناتج المحلي الإجمالي للدول الجديدة إلى هذا الرقم لتصبح إجمالي الناتج المحلي لدول "بريكس" الـ11 بعد التوسع هو 28.9 تريليون دولار تقريبا.ويعني ذلك أن مجموعة "بريكس" بعد توسعها ستصبح مسؤولة عن نحو ثلث الناتج المحلي العالمي.وتنمي 4 دول من بين أعضاء "بريكس" الخمسة، لما يطلق عليه "الجنوب العالمي" وهي الصين والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا.وتسعى روسيا، العضو الـ 5، في "بريكس"، إلى تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب للتخلص من هيمنة الغرب على النظام العالمي الحالي، عبر العمل مع تلك الدول لدعم الدول النامية ومساعدتها مالية واقتصاديا لتخليصها من النفوذ الغربي، الذي يستخدم تلك الأدوات في بسط نفوذه على الدول الفقيرة.وتتقاسم مجموعة "بريكس" رؤيتها حول رفض الهيمنة الغربية على الاقتصاد والسياسة العالمية، وهو ما يعكس الهدف من انضمام الدول الجديدة التي تصنف ضمن ما يطلق عليه "الجنوب العالمي" (غلوبال ساوث)، الذي يشمل دول منتشر في مناطق كثيرة حول العالم تشمل آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.وقد ظهر هذا المصطلح بصورة واضحة خلال عام 2022، وخاصة عقب العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي تنفذها روسيا في أوكرانيا وما تبعها من مقاومة العديد من الدول للهيمنة الاقتصادية الغربية، التي تحاول معاقبة كل من يخالف توجهاتها.

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