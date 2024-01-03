https://sputnikarabic.ae/20240103/تجنبا-للإصابة-بـالقاتل-الأول-دراسة-تحدد-الأوقات-الصحيحة-لتناول-الطعام-1084676132.html

تجنبا للإصابة بـ"القاتل الأول"... دراسة تحدد الأوقات الصحيحة لتناول الطعام

تجنبا للإصابة بـ"القاتل الأول"... دراسة تحدد الأوقات الصحيحة لتناول الطعام

كشفت دراسة جديدة أنه يمكن للناس تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية عن طريق إجراء تغييرات على عاداتهم، بما في ذلك وقت تناول وجباتهم. 03.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-03T14:53+0000

2024-01-03T14:53+0000

2024-01-03T14:53+0000

أمراض القلب والسكري والضغط

الصحة

علوم

منوعات

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وكثيرًا ما أكد العلماء أن نمط الحياة الحديث أدى إلى عادات غذائية سيئة معينة، مثل تناول العشاء في وقت متأخر أو تخطي وجبة الإفطار، والتي يعتبرها الكثيرون أهم وجبة في اليوم.أظهرت دراسة فرنسية جديدة أن الناس يمكن أن يقللوا من خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية عن طريق إجراء تغييرات طفيفة على العادات، مثل تناول وجبة الإفطار في وقت مبكر وتجنب العشاء المتأخر.وبحسب الدراسة، فإن الأشخاص الذين يتناولون الطعام في الساعة 9 صباحًا هم أكثر عرضة بنسبة 6% للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مقارنة بمن يتناول الطعام قبل ساعة من هذا التوقيت.كذلك ارتبط تناول الطعام بعد الساعة 9 مساءً بخطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية الدماغية بنسبة 28%، مثل السكتة الدماغية، مقارنة بتناول الطعام قبل الساعة 8 مساءً، خاصة عند النساء.واستخدم فريق البحث بيانات من أكثر من 103000 شخص فرنسي، بمتوسط عمر 42 عامًا، لدراسة الارتباط بين أنماط تناول الطعام وأمراض القلب والأوعية الدموية.وقال الطبيب برنارد سرور: "تظهر النتائج أن تناول الوجبة الأولى في وقت لاحق من اليوم - كما هو الحال عند تخطي وجبة الإفطار - يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مع زيادة بنسبة ستة في المئة في خطر كل ساعة تأخير".وأضاف: "على سبيل المثال، الشخص الذي يأكل لأول مرة في الساعة 9 صباحًا يكون أكثر عرضة بنسبة 6% للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية من الشخص الذي يأكل في الساعة 8 صباحًا".وتابع: "عندما يتعلق الأمر بالوجبة الأخيرة في اليوم، فإن تناول الطعام في وقت متأخر - بعد الساعة 9 مساءً - يرتبط بزيادة بنسبة 28 في المئة في خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية الدماغية، مثل السكتة الدماغية، مقارنة بتناول الطعام قبل الساعة 8 مساءً، خاصة بالنسبة النساء".وأكد أن الوقت بين الوجبة الأخيرة في اليوم (العشاء) والوجبة الأولى في اليوم التالي (الإفطار) يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية الدماغية، ما يدعم فكرة تناول الوجبات الأولى والأخيرة في وقت مبكر من اليوم.وتعد أمراض القلب والأوعية الدموية - مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية - هي القاتل الأول والسبب الرئيسي للوفاة في العالم. وبلغ عدد الوفيات السنوية 18.6 مليون في عام 2019، منها نحو 7.9 مليون بسبب النظام الغذائي.وأضاف الدكتور سرور، من المعهد الوطني لبحوث الزراعة والأغذية والبيئة (INRAE) في فرنسا: "هذه النتائج تسلط الضوء على الدور المحتمل لتوقيت الوجبات في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية".واقترح أن اعتماد عادة تناول الوجبات الأولى والأخيرة في وقت مبكر، مع فترة أطول من الصيام ليلاً، يمكن أن يساعد في منع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

https://sputnikarabic.ae/20220924/دراسة-تخطي-وجبة-الفطور-يرتبط-بتدهور-الصحة-الإدراكية-1068173994.html

https://sputnikarabic.ae/20240103/علماء-فصيلة-دم-الإنسان-تؤثر-على-إصابته-بالسكتة-الدماغية-1084670187.html

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أمراض القلب والسكري والضغط, الصحة, علوم, منوعات