https://sputnikarabic.ae/20240103/ليبيا-فتح-22-ملفا-جديدا-لأهالي-المفقودين-في-فيضانات-درنة-1084681246.html
ليبيا... فتح 22 ملفا جديدا لأهالي المفقودين في فيضانات درنة
ليبيا... فتح 22 ملفا جديدا لأهالي المفقودين في فيضانات درنة
قررت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا، اليوم الأربعاء، فتح 22 ملفًا لأهالي المفقودين في الفيضانات التي ضربت مدينة درنة وشرق ليبيا، في سبتمبر/... 03.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-03T17:46+0000
2024-01-03T17:46+0000
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في ليبيا... أهوال لا توصف
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ونقلت بوابة "الوسط" الليبية عن الهيئة، أنها تواصل من خلال مكتبها في درنة استقبال الأهالي وفتح الملفات لهم، وذلك بتكليف من مكتب النائب العام، مشيرة إلى أنه تم سحب 23 عينة مرجعية، أمس الثلاثاء، ليصل بذلك إجمالي عدد الملفات لأسر الضحايا إلى 1965 ملفًا، وعدد العينات إلى 1522 عينة حمض نووي.يذكر أن الحياة بدأت تعود لطبيعتها في مدينة درنة، بعد مرور أكثر من شهرين على كارثة إعصار "دانيال" المدمر، بعدما استأنف الأهالي صيانة بيوتهم التي تضررت من هذا الإعصار، للسكن فيها قبل اشتداد فصل الشتاء عليهم.قال يوسف هابيل، أحد الناجين، الذي بدأ في صيانة بيتة من آثار الإعصار، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، إن الإعصار الأخير خلّف أضرارًا مادية كبيرة، مؤكدًا عدم وجود أي أضرار بشرية.وأضاف هابيل أن "النجاة كانت بأعجوبة من هذه الكارثة"، متابعًا: "تعلقت في سقف المنزل قرابة ساعة ونصف مع والدي ووالدتي وأخي الأكبر، وبعد ذلك انخفض منسوب المياه دفعة واحدة".يذكر أنه في العاشر من سبتمبر الماضي، اجتاح إعصار مدمر عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، ما خلف دمارًا كبيرًا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين.وفقا للتقارير الرسمية، التي صدرت الشهر الماضي، فقد تسبب الإعصار "دانيال" في وفاة آلاف الأشخاص وآلاف المفقودين، بينما نزح ما لا يقل عن 38 ألف شخص من منازلهم.
https://sputnikarabic.ae/20231120/أهالي-درنة-الناجين-من-إعصار-دانيال-يستأنفون-صيانة-بيوتهم-صور-وفيديو-1083328563.html
https://sputnikarabic.ae/20231102/استمرار-فعاليات-اليوم-الثاني-للمؤتمر-الدولي-لإعادة-إعمار-مدينة-درنة-شرقي-ليبيا-فيديو-1082727392.html
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, أخبار المناخ في العالم, الأخبار
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, أخبار المناخ في العالم, الأخبار
ليبيا... فتح 22 ملفا جديدا لأهالي المفقودين في فيضانات درنة
قررت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا، اليوم الأربعاء، فتح 22 ملفًا لأهالي المفقودين في الفيضانات التي ضربت مدينة درنة وشرق ليبيا، في سبتمبر/ أيلول الماضي.
ونقلت بوابة
"الوسط" الليبية عن الهيئة، أنها تواصل من خلال مكتبها في درنة استقبال الأهالي وفتح الملفات لهم، وذلك بتكليف من مكتب النائب العام، مشيرة إلى أنه تم سحب 23 عينة مرجعية، أمس الثلاثاء، ليصل بذلك إجمالي عدد الملفات لأسر الضحايا إلى 1965 ملفًا، وعدد العينات إلى 1522 عينة حمض نووي.
20 نوفمبر 2023, 17:49 GMT
يذكر أن الحياة بدأت تعود لطبيعتها في مدينة درنة، بعد مرور أكثر من شهرين على كارثة إعصار "دانيال" المدمر، بعدما استأنف الأهالي صيانة بيوتهم التي تضررت من هذا الإعصار، للسكن فيها قبل اشتداد فصل الشتاء عليهم.
قال يوسف هابيل، أحد الناجين، الذي بدأ في صيانة بيتة من آثار الإعصار، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"
، إن الإعصار الأخير خلّف أضرارًا مادية كبيرة، مؤكدًا عدم وجود أي أضرار بشرية.
وأضاف هابيل أن "النجاة كانت بأعجوبة من هذه الكارثة"، متابعًا: "تعلقت في سقف المنزل قرابة ساعة ونصف مع والدي ووالدتي وأخي الأكبر، وبعد ذلك انخفض منسوب المياه دفعة واحدة".
يذكر أنه في العاشر من سبتمبر الماضي، اجتاح إعصار مدمر عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، ما خلف دمارًا كبيرًا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين
والمفقودين.
وفقا للتقارير الرسمية، التي صدرت الشهر الماضي، فقد تسبب الإعصار "دانيال" في وفاة آلاف الأشخاص وآلاف المفقودين، بينما نزح ما لا يقل عن 38 ألف شخص من منازلهم.