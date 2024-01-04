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https://sputnikarabic.ae/20240104/إعلام-الطيران-الحربي-الإسرائيلي-يقصف-منطقة-في-جنوب-لبنان-قرب-موقع-للجيش-اللبناني-1084693318.html
إعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف منطقة جنوبي لبنان قرب موقع للجيش اللبناني
إعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف منطقة جنوبي لبنان قرب موقع للجيش اللبناني
ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الطيران الحربي الإسرائيلي، نفذ اليوم الخميس، قصفا على جنوب لبنان حيث أطلق صاروخين قرب موقع تابع للجيش اللبناني في بلدة مارون الراس. 04.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-04T09:44+0000
2024-01-04T09:59+0000
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وأوضح موقع "ليبانون فايلز" أن الطائرات الإسرائيلية أغارت على الطرف الشرقي لحديقة مارون الراس على مقربة من نقطة الجيش اللبناني ملقية صاروخين من نوع "جو-أرض"، ثم أعقب ذلك غارة أخرى على محلة عقبة صلحا على أطراف مدينة بنت جبيل.وأشار الموقع إلى أن "حالة الهدوء الحذر تخيم على القطاع الشرقي للبنان​، بدءا من المنطقة الحدودية الجنوبية مع إسرائيل في سهل المجيدية- الغجر- خراج ​بلدة الماري​ حتى ​مزارع شبعا​، مرورا براشيا الفخار​، ​كفر شوبا والهباريّة وكفر حمام ومرتفعات شبعا، بعد ليلة شهدت قصفا مدفعيا وصاروخيا متبادلا بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، طاول المناطق المحررة في ​العرقوب​ والمواقع الإسرائيلية داخل المزارع".من جانبه، نشر "حزب الله" اللبناني، اليوم الخميس، تسجيلا مصورا لاستهداف تجهيزات تجسس وجمع حربي في عدد من المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية.وقال "حزب الله" في بيان: "استهدف ‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:00 من صباح يوم الخميس 4-1-2024 تموضعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في شتولا بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة".وتوضح المشاهد لحظة استهداف عناصر"حزب الله" اللبناني، موقع التجسس الإسرائيلي وتحقيق إصابات مباشرة في أبراج الاتصالات، وأعلن "حزب الله" اللبناني استهداف 11 موقعًا للجيش الإسرائيلي وتجمعات لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.كما أعلن "حزب الله"، في وقت متأخر أمس، مقتل 4 عناصر من مقاتليه في جنوب لبنان جراء غارات إسرائيلية، فيما أفادت مصادر ميدانية من جنوب لبنان لـ "سبوتنيك" بأن "الجيش الإسرائيلي استهدف بالمدفعية الثقيلة أطراف بلدة الضهيرة وأطراف بلدة الناقورة، ونفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارتين على بلدة مارون الراس، وغارة لطيران الجيش الإسرائيلي استهدفت منزلاً في بلدة مركبا في جنوب لبنان ما أدى إلى سقوط 3 مواطنين".وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن نحو 22 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين.
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله

إعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف منطقة جنوبي لبنان قرب موقع للجيش اللبناني

09:44 GMT 04.01.2024 (تم التحديث: 09:59 GMT 04.01.2024)
© Sputnik . ABDELKADERALBAYالقصف المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية
القصف المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2024
© Sputnik . ABDELKADERALBAY
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ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الطيران الحربي الإسرائيلي، نفذ اليوم الخميس، قصفا على جنوب لبنان حيث أطلق صاروخين قرب موقع تابع للجيش اللبناني في بلدة مارون الراس.
وأوضح موقع "ليبانون فايلز" أن الطائرات الإسرائيلية أغارت على الطرف الشرقي لحديقة مارون الراس على مقربة من نقطة الجيش اللبناني ملقية صاروخين من نوع "جو-أرض"، ثم أعقب ذلك غارة أخرى على محلة عقبة صلحا على أطراف مدينة بنت جبيل.
وأشار الموقع إلى أن "حالة الهدوء الحذر تخيم على القطاع الشرقي للبنان​، بدءا من المنطقة الحدودية الجنوبية مع إسرائيل في سهل المجيدية- الغجر- خراج ​بلدة الماري​ حتى ​مزارع شبعا​، مرورا براشيا الفخار​، ​كفر شوبا والهباريّة وكفر حمام ومرتفعات شبعا، بعد ليلة شهدت قصفا مدفعيا وصاروخيا متبادلا بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، طاول المناطق المحررة في ​العرقوب​ والمواقع الإسرائيلية داخل المزارع".
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من جانبه، نشر "حزب الله" اللبناني، اليوم الخميس، تسجيلا مصورا لاستهداف تجهيزات تجسس وجمع حربي في عدد من المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية.
وقال "حزب الله" في بيان: "استهدف ‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:00 من صباح يوم الخميس 4-1-2024 تموضعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في شتولا بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة".
وتوضح المشاهد لحظة استهداف عناصر"حزب الله" اللبناني، موقع التجسس الإسرائيلي وتحقيق إصابات مباشرة في أبراج الاتصالات، وأعلن "حزب الله" اللبناني استهداف 11 موقعًا للجيش الإسرائيلي وتجمعات لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
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كما أعلن "حزب الله"، في وقت متأخر أمس، مقتل 4 عناصر من مقاتليه في جنوب لبنان جراء غارات إسرائيلية، فيما أفادت مصادر ميدانية من جنوب لبنان لـ "سبوتنيك" بأن "الجيش الإسرائيلي استهدف بالمدفعية الثقيلة أطراف بلدة الضهيرة وأطراف بلدة الناقورة، ونفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارتين على بلدة مارون الراس، وغارة لطيران الجيش الإسرائيلي استهدفت منزلاً في بلدة مركبا في جنوب لبنان ما أدى إلى سقوط 3 مواطنين".
وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن نحو 22 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين.
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