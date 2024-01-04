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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240104/الدفاعات-الجوية-الروسية-تعترض-وتدمر36-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-القرم-وواحدة-فوق-كوبان-1084714976.html
الدفاعات الجوية الروسية تعترض وتدمر36 طائرة مسيرة أوكرانية فوق القرم وواحدة فوق كوبان
الدفاعات الجوية الروسية تعترض وتدمر36 طائرة مسيرة أوكرانية فوق القرم وواحدة فوق كوبان
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة، اعترضت ودمرت 36 طائرة مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم وواحدة فوق منطقة كوبان. 04.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-04T22:29+0000
2024-01-04T22:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إنه "في 5 كانون الثاني /يناير، تم صد محاولة دورية أخرى من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".وأضاف البيان أن "وسائط الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمرت 36 طائرة مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم وواحدة فوق منطقة كوبان".وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20240104/الدفاعات-الروسية-تعترض-10-صواريخ-أوكرانيا-فوق-بيلغورود---عاجل-1084714425.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

الدفاعات الجوية الروسية تعترض وتدمر36 طائرة مسيرة أوكرانية فوق القرم وواحدة فوق كوبان

22:29 GMT 04.01.2024
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenkoقوات الدفاع الجوي الروسي
قوات الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2024
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenko
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة، اعترضت ودمرت 36 طائرة مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم وواحدة فوق منطقة كوبان.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إنه "في 5 كانون الثاني /يناير، تم صد محاولة دورية أخرى من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".
راجمات صواريخ روسية تقصف مواقع القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الروسية تعترض 10 صواريخ أوكرانية فوق بيلغورود
21:35 GMT
وأضاف البيان أن "وسائط الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمرت 36 طائرة مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم وواحدة فوق منطقة كوبان".
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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