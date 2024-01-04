https://sputnikarabic.ae/20240104/الدفاعات-الجوية-الروسية-تعترض-وتدمر36-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-القرم-وواحدة-فوق-كوبان-1084714976.html
الدفاعات الجوية الروسية تعترض وتدمر36 طائرة مسيرة أوكرانية فوق القرم وواحدة فوق كوبان
الدفاعات الجوية الروسية تعترض وتدمر36 طائرة مسيرة أوكرانية فوق القرم وواحدة فوق كوبان
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة، اعترضت ودمرت 36 طائرة مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم وواحدة فوق منطقة كوبان. 04.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-04T22:29+0000
2024-01-04T22:29+0000
2024-01-04T22:29+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إنه "في 5 كانون الثاني /يناير، تم صد محاولة دورية أخرى من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".وأضاف البيان أن "وسائط الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمرت 36 طائرة مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم وواحدة فوق منطقة كوبان".وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20240104/الدفاعات-الروسية-تعترض-10-صواريخ-أوكرانيا-فوق-بيلغورود---عاجل-1084714425.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
الدفاعات الجوية الروسية تعترض وتدمر36 طائرة مسيرة أوكرانية فوق القرم وواحدة فوق كوبان
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة، اعترضت ودمرت 36 طائرة مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم وواحدة فوق منطقة كوبان.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إنه "في 5 كانون الثاني /يناير، تم صد محاولة دورية أخرى من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".
وأضاف البيان أن "وسائط الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمرت 36 طائرة مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم وواحدة فوق منطقة كوبان".
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية
في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.