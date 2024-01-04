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https://sputnikarabic.ae/20240104/كتائب-القسام-وسرايا-القدس-تعلنان-استهداف-عدد-من-الدبابات-والمواقع-الإسرائيلية--عاجل-1084700540.html
"كتائب القسام" و"سرايا القدس" تعلنان استهداف عدد من الدبابات والمواقع الإسرائيلية- عاجل
"كتائب القسام" و"سرايا القدس" تعلنان استهداف عدد من الدبابات والمواقع الإسرائيلية- عاجل
أعلنت كل من "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، و"سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، اليوم الخميس، عن استهداف عدد من الدبابات... 04.01.2024, سبوتنيك عربي
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العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي

"كتائب القسام" و"سرايا القدس" تعلنان استهداف عدد من الدبابات والمواقع الإسرائيلية- عاجل

13:01 GMT 04.01.2024
© AFP 2023كتائب القسام الفلسطينية
كتائب القسام الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2024
© AFP 2023
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أعلنت كل من "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، و"سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، اليوم الخميس، عن استهداف عدد من الدبابات الإسرائيلية وضرب مواقع باستخدام قذائف الهاون.
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