https://sputnikarabic.ae/20240104/كتائب-القسام-وسرايا-القدس-تعلنان-استهداف-عدد-من-الدبابات-والمواقع-الإسرائيلية--عاجل-1084700540.html
"كتائب القسام" و"سرايا القدس" تعلنان استهداف عدد من الدبابات والمواقع الإسرائيلية- عاجل
"كتائب القسام" و"سرايا القدس" تعلنان استهداف عدد من الدبابات والمواقع الإسرائيلية- عاجل
أعلنت كل من "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، و"سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، اليوم الخميس، عن استهداف عدد من الدبابات... 04.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-04T13:01+0000
2024-01-04T13:01+0000
2024-01-04T13:01+0000
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العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي
"كتائب القسام" و"سرايا القدس" تعلنان استهداف عدد من الدبابات والمواقع الإسرائيلية- عاجل
يتبع
أعلنت كل من "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، و"سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، اليوم الخميس، عن استهداف عدد من الدبابات الإسرائيلية وضرب مواقع باستخدام قذائف الهاون.