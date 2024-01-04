https://sputnikarabic.ae/20240104/نظام-غذائي-يزيد-الوزن-بدلا-من-إنقاصه-1084698173.html

نظام غذائي يزيد الوزن بدلا من إنقاصه

نظام غذائي يزيد الوزن بدلا من إنقاصه

أثبتت دراسة علمية أجراها باحثون من جامعة نيوكاسل، أن بعض الأنظمة الغذائية القاسية، والتي تساعد في إنقاص الوزن الزائد بسرعة، غالبا ما تضر أكثر مما تفيد، ومن... 04.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-04T12:05+0000

2024-01-04T12:05+0000

2024-01-04T12:05+0000

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وأفادت صحيفة بريطانية، في مقال علمي، بتحذير اختصاصية التغذية كريستين ستافريديس، من اتباع هذه الأنظمة، التي قد تؤثر بشكل سلبي على "التمثيل الغذائي"، عندما يقوم الجسم بتحويل الأطعمة والمشروبات إلى طاقة، ومن ثم يخزن الطاقة الزائدة على شكل دهون.ويؤثر كل من الرياضة وإفراز الهرمونات ونوعية النظام الغذائي بشكل كبير على التمثيل الغذائي، كما للبرامج الغذائية القاسية أثر على كل هذه المكونات أيضا.وأشارت الخبيرة إلى احتمالية أن يكون هذا سبب فشل 80% من البرامج الغذائية، إذ أن معظم الناس الذين قاموا بهذه البرامج استعادوا من جديد كل الوزن الذي خسروه، وفي بعض الأحيان أكثر من ذلك، كما أن إنقاص السعرات الحرارية بشكل كبير ومفاجئ قد يزيد مستويات هرمون التوتر الكورتيزول.وأضافت ستافريديس: "عندما نقوم باتباع برامج غذائية منخفضة السعرات الحرارية، يتعلم جسمنا كيفية الحفاظ على الطاقة، وعندما نعاود تناول السعرات الحرارية الطبيعية أو العالية في مرحلة لاحقة، ستقوم أجسامنا بتخزين دهون أكثر من المعتاد كإجراء احترازي".واستنتجت الدراسات أنه يمكن لهذه الأنظمة الغذائية أن تعطل هرمونات الجوع، إذ أن خسارة سريعة للوزن يمكن أن تؤثر على الهرمونات مثل اللبتين والجريلين المسؤولة عن الجوع والشهية.

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