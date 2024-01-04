https://sputnikarabic.ae/20240104/وزير-الصناعة-المصري-لـسبوتنيك-انضمام-بلادنا-إلى-بريكس-يعكس-مكانتها-الاقتصادية-في-المنطقة---1084691952.html

وزير الصناعة المصري لـ"سبوتنيك": انضمام بلادنا إلى "بريكس" يعكس مكانتها الاقتصادية في المنطقة

وزير الصناعة المصري لـ"سبوتنيك": انضمام بلادنا إلى "بريكس" يعكس مكانتها الاقتصادية في المنطقة

اعتبر وزير التجارة والصناعة المصري، أحمد سمير، أن انضمام بلاده إلى تجمع "بريكس" بشكل رسمي قبل أيام، بمثابة تأكيد على قوة العلاقات الاقتصادية والسياسية بين مصر... 04.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-04T08:53+0000

2024-01-04T08:53+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقال الوزير المصري، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إنه "لا شك أن انضمام مصر لتجمع البريكس واعتبارا من 1 كانون الثاني/ يناير 2024، وموافقة بنك التنمية الجديد الخاص بالبريكس في كانون الأول/ ديسمبر 2021 على قبول مصر كرابع الأعضاء يحمل العديد من الأبعاد، كما يعد تأكيدا على قوة العلاقات الاقتصادية والسياسية بين مصر ودول التكتل وعلى مكانتها الاقتصادية والجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".وأشار سمير إلى وجود "تعاون وطيد بين تجمعات رجال الأعمال في كلا البلدين (مصر وروسيا)، وقد تم عقد العديد من منتديات الأعمال المصرية الروسية خلال الفترة الأخيرة وهو ما نتوقع أن يعززه اتفاق التجارة الحرة المقترح إبرامه مع دول الاتحاد الاقتصادي الأوروأسيوي".وتطرق الوزير المصري إلى آفاق التعاون بين البلدين من خلال بعض المشاريع مثل إنشاء منطقة صناعية روسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي من شأنها المساعدة على توطيد علاقات التعاون والشراكات الصناعية بين البلدين، والوصول إلى أسواق يبلغ قوامها أكثر من ملياري مستهلك، لافتًا إلى أن روسيا لديها استثمارات قائمة بمصر بالفعل في العديد من القطاعات.وتابع سمير، موضحًا أن "العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا تمتاز بأنها ذات أهمية استراتيجية لما لها من بعد اقتصادي وتاريخي، وهو ما يعكسه أشكال التعاون التجاري بين البلدين وكذا التعاون الصناعي.. فضلا عن الاستثمارات الروسية القائمة في مصر بالفعل في العديد من القطاعات".وقال الوزير المصري إن "الواردات المصرية لهذا العام وصلت إلى نحو 4.3 مليار دولار، مقارنة بـ 3.5 مليار دولار في 2020".

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