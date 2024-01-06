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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240106/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-48-مرة-خلال-الـ24-ساعة-الماضية-1084741327.html
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 48 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 48 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، ليل الجمعة/السبت، بأن القوات... 06.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-06T02:37+0000
2024-01-06T02:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الأوكرانية
القوات الروسية
أخبار جمهورية دونيتسك
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موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تلغرام"، أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 48 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية".وتابع البيان أن أربع مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية تعرضت للقصف هي: غورلوفكا، منطقة ياسينوفاتسكايا، دونيتسك وماكيفكا.وبحسب البيان، أصيب خمسة مدنيين بدرجات متفاوتة الخطورة في منطقة كيروفسكي في دونيتسك، ومنطقة نيكيتوفسكي في غورلوفكا.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 84 عملية قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20240102/اعتراض-صاروخ-فوق-البحر-الأسود-بالقرب-من-مدينة-سيفاستوبول-الروسية-1084658438.html
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روسيا, القوات الأوكرانية, القوات الروسية, أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا, القوات الأوكرانية, القوات الروسية, أخبار جمهورية دونيتسك

القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 48 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية

02:37 GMT 06.01.2024
© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصورعواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية
عواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2024
© Sputnik . Taisija Voroncova
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، ليل الجمعة/السبت، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 48 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت ما مجموعه 165 مقذوفا مختلفة العيارات.
موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تلغرام"، أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 48 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية".
وأشار المكتب إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 165 مقذوفا مختلفة العيارات".
وتابع البيان أن أربع مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية تعرضت للقصف هي: غورلوفكا، منطقة ياسينوفاتسكايا، دونيتسك وماكيفكا.
وبحسب البيان، أصيب خمسة مدنيين بدرجات متفاوتة الخطورة في منطقة كيروفسكي في دونيتسك، ومنطقة نيكيتوفسكي في غورلوفكا.
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 84 عملية قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
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