https://sputnikarabic.ae/20240107/البنتاغون-وزير-الدفاع-ما-زال-في-المستشفى-ولا-موعد-محدد-لخروجه-بعد-1084790209.html

البنتاغون: وزير الدفاع ما زال في المستشفى ولا موعد محدد لخروجه بعد

البنتاغون: وزير الدفاع ما زال في المستشفى ولا موعد محدد لخروجه بعد

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، باتريك رايدر، أن وزير الدفاع، لويد أوستن لا يزال في المستشفى، ولا يوجد موعد محدد لخروجه بعد. 07.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-07T23:52+0000

2024-01-07T23:52+0000

2024-01-07T23:52+0000

وزير الدفاع الأمريكي

الولايات المتحدة الأمريكية

البنتاغون الأمريكي

العالم

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واشنطن - سبوتنيك. وقال رايدر في بيان، إن أوستن لا يزال في مرك والتر ريد الطبي العسكري، مضيفا "ليس لدينا في الوقت الحالي موعد محدد لخروجه من المستشفى".يُذكر أن أوستن نقل إلى المستشفى يوم 1 يناير/ كانون الثاني الجاري، بسبب مضاعفات صحية بعد إجراء طبي روتيني، بينما لا يزال تشخيصه طي الكتمان.وفي وقت سابق يوم السبت، قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أنه يتطلع إلى العودة لممارسة مهامه في البنتاغون قريبا مع تماثله للشفاء عقب نقله إلى المستشفى إثر تدهور حالته الصحية.وأضاف "أتفهم أيضا مخاوف وسائل الإعلام بشأن الشفافية، وأدرك أنه كان بإمكاني القيام بعمل أفضل لضمان إعلام الجمهور بشكل ملائم. أنا ملتزم بالقيام بذلك بشكل أفضل، ولكن من المهم أن أقول إن ذلك كان الإجراء الطبي الخاص بي، وأنا أتحمل المسؤولية الكاملة عن قراراتي بشأن الإفصاح".

https://sputnikarabic.ae/20240107/أوستن-يتطلع-إلى-العودة-للبنتاغون-قريبا-مع-تماثله-للشفاء-عقب-نقله-إلى-المستشفى-1084769858.html

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