عربي
https://sputnikarabic.ae/20240107/البنتاغون-وزير-الدفاع-ما-زال-في-المستشفى-ولا-موعد-محدد-لخروجه-بعد-1084790209.html
البنتاغون: وزير الدفاع ما زال في المستشفى ولا موعد محدد لخروجه بعد
البنتاغون: وزير الدفاع ما زال في المستشفى ولا موعد محدد لخروجه بعد
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، باتريك رايدر، أن وزير الدفاع، لويد أوستن لا يزال في المستشفى، ولا يوجد موعد محدد لخروجه بعد. 07.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-07T23:52+0000
2024-01-07T23:52+0000
وزير الدفاع الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية
البنتاغون الأمريكي
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/07/1074425415_0:0:1891:1065_1920x0_80_0_0_1781b7260031aa8765ae0bd946f892b2.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال رايدر في بيان، إن أوستن لا يزال في مرك والتر ريد الطبي العسكري، مضيفا "ليس لدينا في الوقت الحالي موعد محدد لخروجه من المستشفى".يُذكر أن أوستن نقل إلى المستشفى يوم 1 يناير/ كانون الثاني الجاري، بسبب مضاعفات صحية بعد إجراء طبي روتيني، بينما لا يزال تشخيصه طي الكتمان.وفي وقت سابق يوم السبت، قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أنه يتطلع إلى العودة لممارسة مهامه في البنتاغون قريبا مع تماثله للشفاء عقب نقله إلى المستشفى إثر تدهور حالته الصحية.وأضاف "أتفهم أيضا مخاوف وسائل الإعلام بشأن الشفافية، وأدرك أنه كان بإمكاني القيام بعمل أفضل لضمان إعلام الجمهور بشكل ملائم. أنا ملتزم بالقيام بذلك بشكل أفضل، ولكن من المهم أن أقول إن ذلك كان الإجراء الطبي الخاص بي، وأنا أتحمل المسؤولية الكاملة عن قراراتي بشأن الإفصاح".
https://sputnikarabic.ae/20240107/أوستن-يتطلع-إلى-العودة-للبنتاغون-قريبا-مع-تماثله-للشفاء-عقب-نقله-إلى-المستشفى-1084769858.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/07/1074425415_147:0:1828:1261_1920x0_80_0_0_474cb30b12ab0dc13a0dcc5aa40d1cab.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
وزير الدفاع الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, العالم
وزير الدفاع الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, العالم

البنتاغون: وزير الدفاع ما زال في المستشفى ولا موعد محدد لخروجه بعد

23:52 GMT 07.01.2024
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARDوزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن
وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2024
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، باتريك رايدر، أن وزير الدفاع، لويد أوستن لا يزال في المستشفى، ولا يوجد موعد محدد لخروجه بعد.
واشنطن - سبوتنيك. وقال رايدر في بيان، إن أوستن لا يزال في مرك والتر ريد الطبي العسكري، مضيفا "ليس لدينا في الوقت الحالي موعد محدد لخروجه من المستشفى".

وأوضح رايدر أن أوستن يتماثل للشفاء وفي حالة معنوية جيدة، مؤكدا أن البنتاغون سيقدم معلومات في وقت لاحق حول الوضع الصحي للوزير.

يُذكر أن أوستن نقل إلى المستشفى يوم 1 يناير/ كانون الثاني الجاري، بسبب مضاعفات صحية بعد إجراء طبي روتيني، بينما لا يزال تشخيصه طي الكتمان.
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2024
أوستن يتطلع إلى العودة للبنتاغون قريبا مع تماثله للشفاء عقب نقله إلى المستشفى
02:46 GMT
وفي وقت سابق يوم السبت، قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أنه يتطلع إلى العودة لممارسة مهامه في البنتاغون قريبا مع تماثله للشفاء عقب نقله إلى المستشفى إثر تدهور حالته الصحية.
وقال أوستن في بيان مكتوب، "أنا سعيد جدا لأنني أتحسن، وأتطلع إلى العودة للبنتاغون قريبا".
وأضاف "أتفهم أيضا مخاوف وسائل الإعلام بشأن الشفافية، وأدرك أنه كان بإمكاني القيام بعمل أفضل لضمان إعلام الجمهور بشكل ملائم. أنا ملتزم بالقيام بذلك بشكل أفضل، ولكن من المهم أن أقول إن ذلك كان الإجراء الطبي الخاص بي، وأنا أتحمل المسؤولية الكاملة عن قراراتي بشأن الإفصاح".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Дым, поднимающийся из зданий, пострадавших от израильских ударов в ходе боев между Израилем и боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إنقاذ الطفولة: نحو 10 أطفال يفقدون سيقانهم يوميا بغزة00:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала