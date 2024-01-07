عربي
https://sputnikarabic.ae/20240107/بيونغ-يانغ-تنفذ-قصفا-مدفعيا-وسيئول-تطلق-تدريبات-بالذخيرة-الحية-1084774973.html
بيونغ يانغ تنفذ قصفا مدفعيا وسيئول تطلق تدريبات بالذخيرة الحية
بيونغ يانغ تنفذ قصفا مدفعيا وسيئول تطلق تدريبات بالذخيرة الحية
تشهد الحدود البحرية بين الكوريتين توترا بسبب استمرار جيش كوريا الشمالية في تدريباته، التي تتضمن إطلاق قذائف مدفعية، في حين رد الجيش الكوري الجنوبي بإطلاق... 07.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-07T09:48+0000
2024-01-07T09:48+0000
العالم
أخبار العالم الآن
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/03/12/1048393574_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_69dad19d49578f32a08349dae1d9ae6f.jpg
وقال الجيش الكوري الجنوبي اليوم الأحد، إن بيونغ يانغ مستمرة في القصف المدفعي لليوم الثالث على التوالي، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.ولفتت الوكالة إلى قول مصدر عسكري إن التدريبات التي تجريها بيونغ يانغ تجري بالقرب من جزيرة يونبيونغ الحدودية مع كوريا الجنوبية.وأوضحت الوكالة أنه تم إصدار تحذيرات لسكان الجزر الواقعة في خط المواجهة، في ذات الوقت الذي أكدت فيه سيئول أنها تتولى الرد، مشيرة إلى أن بعض القذائف سقطت فوق الخط الشمالي في البحر الأصفر، وهي منطقة شهدت اشتباكات بحرية بين الجانبين في وقت سابق.يذكر أن بيونغ يانغ، تعهدت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، باستعادة التدابير العسكرية التي تم إيقافها بموجب اتفاق عسكري بين الكوريتين لعام 2018، الذي كان ينظم إنشاء المناطق العازلة البرية والبحرية والجوية بين الدولتين ويحظر التدريبات بالذخيرة الحية بالقرب من المنطقة الحدودية لتجنب وقوع اشتباكات.
https://sputnikarabic.ae/20240105/سيول-تأمر-بإخلاء-جزيرة-بسبب-تدريبات-قرب-حدودها-مع-كوريا-الشمالية-1084716375.html
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/03/12/1048393574_251:0:1184:700_1920x0_80_0_0_42732fc68b8cfc7b1e0ad7f64f7dfba8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الأخبار

بيونغ يانغ تنفذ قصفا مدفعيا وسيئول تطلق تدريبات بالذخيرة الحية

09:48 GMT 07.01.2024
© AP Photo / Shin Jun-heeمدفع هاوتزر ذاتي الحركة كوري جنوبي طراز كيه - 9
مدفع هاوتزر ذاتي الحركة كوري جنوبي طراز كيه - 9 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2024
© AP Photo / Shin Jun-hee
تابعنا عبر
تشهد الحدود البحرية بين الكوريتين توترا بسبب استمرار جيش كوريا الشمالية في تدريباته، التي تتضمن إطلاق قذائف مدفعية، في حين رد الجيش الكوري الجنوبي بإطلاق تدريبات بالذخيرة الحية.
وقال الجيش الكوري الجنوبي اليوم الأحد، إن بيونغ يانغ مستمرة في القصف المدفعي لليوم الثالث على التوالي، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.
ولفتت الوكالة إلى قول مصدر عسكري إن التدريبات التي تجريها بيونغ يانغ تجري بالقرب من جزيرة يونبيونغ الحدودية مع كوريا الجنوبية.
هذه الصورة المنشورة التي تم التقاطها في 6 يونيو/ حزيران ونشرتها هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية عبر وكالة أنباء يونهاب في سئول تظهر أن نظام الصواريخ التكتيكية للجيش (ATACMS) يطلق صاروخًا من موقع غير معروف على الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية خلال مناورات كوريا الجنوبية-الأمريكية بالذخيرة الحية، التي تهدف إلى مواجهة تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2024
سيئول تأمر بإخلاء جزيرة بسبب تدريبات قرب حدودها مع كوريا الشمالية
5 يناير, 04:52 GMT
وأوضحت الوكالة أنه تم إصدار تحذيرات لسكان الجزر الواقعة في خط المواجهة، في ذات الوقت الذي أكدت فيه سيئول أنها تتولى الرد، مشيرة إلى أن بعض القذائف سقطت فوق الخط الشمالي في البحر الأصفر، وهي منطقة شهدت اشتباكات بحرية بين الجانبين في وقت سابق.
يذكر أن بيونغ يانغ، تعهدت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، باستعادة التدابير العسكرية التي تم إيقافها بموجب اتفاق عسكري بين الكوريتين لعام 2018، الذي كان ينظم إنشاء المناطق العازلة البرية والبحرية والجوية بين الدولتين ويحظر التدريبات بالذخيرة الحية بالقرب من المنطقة الحدودية لتجنب وقوع اشتباكات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Израильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى.. إسرائيل تزعم "تفكيك" الهيكل العسكري لحماس بشمال غزة.. صور وفيديو06:22 GMTВид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:27 GMTВоеннослужащий с противодроновым ружьем прикрывает расчет, сбрасывающий агитационные листовки на позиции ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة5 يناير, 15:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала