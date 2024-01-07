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https://sputnikarabic.ae/20240107/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-عباس-يتوجه-إلى-القاهرة-للقاء-السيسي-1084775322.html
مستشار الرئيس الفلسطيني: عباس يتوجه إلى القاهرة للقاء السيسي
مستشار الرئيس الفلسطيني: عباس يتوجه إلى القاهرة للقاء السيسي
يتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، غدا الاثنين، إلى العاصمة المصرية القاهرة للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لبحث التنسيق المشترك بشأن موضوع الحرب على... 07.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-07T10:01+0000
2024-01-07T10:05+0000
مصر
أخبار فلسطين اليوم
الرئيس عبدالفتاح السيسي
محمود عباس
العالم العربي
الأخبار
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وحسب وكالة أنباء "العالم العربي"، قال محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني إن "المحور الأساسي الذي سيتم نقاشه هو وقف العدوان على غزة".وأضاف: "أولويتنا وقف العدوان وتوفير مقومات الحياة لأهلنا في غزة ومنع مؤامرة التهجير التي تحاول إسرائيل تمريرها".وأوضح الهباش أن "بحث اليوم التالي للحرب لن يتم ضمن لقاء اليوم بين عباس والسيسي"، مشيرا إلى أن الحديث فيه سابق لأوانه.في السياق، ذكرت مصادر مصرية لـ"الشرق"، أن مصر ستعرض على عباس رؤيتها لمستقبل قطاع غزة، متطلعة إلى تبني الجانب الفلسطيني رؤيتها بشأن مستقبل القطاع.وأوضحت المصادر أن مصر ستقدم للولايات المتحدة "رؤية متكاملة" لمستقبل غزة، تؤكد ضرورة إسناد إدارة القطاع حصراً للفلسطينيين.ووفقا للمصادر، ترفض القاهرة "أي مخطط إسرائيلي لإدارة غزة وإعادة المستوطنات".وبدوره، أعلن القيادي بحركة "فتح"، منير الجاغوب عبر حسابه بمنصة "إكس"، أن الوفد الفلسطيني يضم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وعددا من مستشاري الرئيس.يأتي ذلك تزامنا مع جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في الشرق الأوسط وذلك لبحث الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ومنع اتساع رقة الصراع في المنطقة.وزار وزير الخارجية الأمريكي تركيا، أمس الجمعة، في مستهل جولة تستمر حتى 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، تشمل اليونان والأردن وقطر والإمارات والسعودية وإسرائيل والضفة الغربية ومصر.
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مصر, أخبار فلسطين اليوم, الرئيس عبدالفتاح السيسي, محمود عباس, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار فلسطين اليوم, الرئيس عبدالفتاح السيسي, محمود عباس, العالم العربي, الأخبار

مستشار الرئيس الفلسطيني: عباس يتوجه إلى القاهرة للقاء السيسي

10:01 GMT 07.01.2024 (تم التحديث: 10:05 GMT 07.01.2024)
© AFP 2023 / -الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يلتقي بالرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في القصر الرئاسي بالعاصمة القاهرة، 21 نيسان/ أبريل 2019
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يلتقي بالرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في القصر الرئاسي بالعاصمة القاهرة، 21 نيسان/ أبريل 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2024
© AFP 2023 / -
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يتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، غدا الاثنين، إلى العاصمة المصرية القاهرة للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لبحث التنسيق المشترك بشأن موضوع الحرب على قطاع غزة.
وحسب وكالة أنباء "العالم العربي"، قال محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني إن "المحور الأساسي الذي سيتم نقاشه هو وقف العدوان على غزة".
وأضاف: "أولويتنا وقف العدوان وتوفير مقومات الحياة لأهلنا في غزة ومنع مؤامرة التهجير التي تحاول إسرائيل تمريرها".
وأوضح الهباش أن "بحث اليوم التالي للحرب لن يتم ضمن لقاء اليوم بين عباس والسيسي"، مشيرا إلى أن الحديث فيه سابق لأوانه.
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في السياق، ذكرت مصادر مصرية لـ"الشرق"، أن مصر ستعرض على عباس رؤيتها لمستقبل قطاع غزة، متطلعة إلى تبني الجانب الفلسطيني رؤيتها بشأن مستقبل القطاع.
وأوضحت المصادر أن مصر ستقدم للولايات المتحدة "رؤية متكاملة" لمستقبل غزة، تؤكد ضرورة إسناد إدارة القطاع حصراً للفلسطينيين.
ووفقا للمصادر، ترفض القاهرة "أي مخطط إسرائيلي لإدارة غزة وإعادة المستوطنات".
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وبدوره، أعلن القيادي بحركة "فتح"، منير الجاغوب عبر حسابه بمنصة "إكس"، أن الوفد الفلسطيني يضم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وعددا من مستشاري الرئيس.
يأتي ذلك تزامنا مع جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في الشرق الأوسط وذلك لبحث الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ومنع اتساع رقة الصراع في المنطقة.
وزار وزير الخارجية الأمريكي تركيا، أمس الجمعة، في مستهل جولة تستمر حتى 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، تشمل اليونان والأردن وقطر والإمارات والسعودية وإسرائيل والضفة الغربية ومصر.
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