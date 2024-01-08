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https://sputnikarabic.ae/20240108/الجزائر-حبس-10-ضباط-وأعوان-شرطة-بعد-تسلل-شخص-إلى-غرفة-عجلات-طائرة-1084791958.html
الجزائر... حبس 10 ضباط وأعوان شرطة بعد تسلل شخص إلى غرفة عجلات طائرة
الجزائر... حبس 10 ضباط وأعوان شرطة بعد تسلل شخص إلى غرفة عجلات طائرة
قضت محكمة جزائرية بحبس مؤقت بحق 10 ضباط وأعوان شرطة في أعقاب تسلل شخص إلى غرفة عجلات لطائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية. 08.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-08T07:06+0000
2024-01-08T07:06+0000
العالم العربي
الجزائر
الأخبار
عبد المجيد تبون
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وأوضحت صحيفة "النهار" الجزائرية أن قاضي التحقيق لدى محكمة العثمانية بوهران أصدر حكمة في قضية تسلل شخص إلى غرفة انطواء نظام العجلات لطائرة بمطار أحمد بن بلة الدولي، وهي الطائرة التي كانت متجهة إلي العاصمة الفرنسية باريس يوم 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي 2023.في السياق ذاته، قضت المحكمة بحبس ميكانيكي تابع للخطوط الجوية الجزائرية، حيث تم توجيه للمحبوسين تهمة ارتكاب فعل غير عمدي من شأنه تعريض أشخاص كانوا على متن الطائرة للهلاك، وتعريض حياة الغير وأمن الطائرة للخطر. يذكر أن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، كان قد أمر السلطات الجزائرية، يوم الخميس الماضي، بفتح تحقيق في حادثة تسلل شاب إلى طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية بمطار وهران الدولي في رحلتها المتجهة إلى مطار أورلي الفرنسي، وذلك بغرض الهجرة غير الشرعية.وأصدرت وزارة الداخلية الجزائرية بيانا جاء فيه: "بأمر من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، فتح المدير العام للأمن الداخلي تحقيقا ابتدائيا معمقا في حادثة تسلل شاب يدعى رحماني مهدي بهدف الهجرة غير الشرعية عبر طائرة في مطار وهران الدولي في الساعة الثامنة حيث ضبط هناك".وكشفت تحقيقات المديرية العامة للأمن الداخلي عن المسؤولية المباشرة لسبعة من موظفي المديرية العامة للأمن الوطني بشرطة الحدود، بالإضافة إلى المحافظ رئيس الفرقة الثانية لشرطة الحدود بمطار وهران وعميد الشرطة المكلف بأمن المطار.
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العالم العربي, الجزائر, الأخبار, عبد المجيد تبون
العالم العربي, الجزائر, الأخبار, عبد المجيد تبون

الجزائر... حبس 10 ضباط وأعوان شرطة بعد تسلل شخص إلى غرفة عجلات طائرة

07:06 GMT 08.01.2024
© AFP 2023طائرة جزائرية
طائرة جزائرية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2024
© AFP 2023
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قضت محكمة جزائرية بحبس مؤقت بحق 10 ضباط وأعوان شرطة في أعقاب تسلل شخص إلى غرفة عجلات لطائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية.
وأوضحت صحيفة "النهار" الجزائرية أن قاضي التحقيق لدى محكمة العثمانية بوهران أصدر حكمة في قضية تسلل شخص إلى غرفة انطواء نظام العجلات لطائرة بمطار أحمد بن بلة الدولي، وهي الطائرة التي كانت متجهة إلي العاصمة الفرنسية باريس يوم 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي 2023.
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في السياق ذاته، قضت المحكمة بحبس ميكانيكي تابع للخطوط الجوية الجزائرية، حيث تم توجيه للمحبوسين تهمة ارتكاب فعل غير عمدي من شأنه تعريض أشخاص كانوا على متن الطائرة للهلاك، وتعريض حياة الغير وأمن الطائرة للخطر.
يذكر أن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، كان قد أمر السلطات الجزائرية، يوم الخميس الماضي، بفتح تحقيق في حادثة تسلل شاب إلى طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية بمطار وهران الدولي في رحلتها المتجهة إلى مطار أورلي الفرنسي، وذلك بغرض الهجرة غير الشرعية.
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وأصدرت وزارة الداخلية الجزائرية بيانا جاء فيه: "بأمر من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، فتح المدير العام للأمن الداخلي تحقيقا ابتدائيا معمقا في حادثة تسلل شاب يدعى رحماني مهدي بهدف الهجرة غير الشرعية عبر طائرة في مطار وهران الدولي في الساعة الثامنة حيث ضبط هناك".
وكشفت تحقيقات المديرية العامة للأمن الداخلي عن المسؤولية المباشرة لسبعة من موظفي المديرية العامة للأمن الوطني بشرطة الحدود، بالإضافة إلى المحافظ رئيس الفرقة الثانية لشرطة الحدود بمطار وهران وعميد الشرطة المكلف بأمن المطار.
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