https://sputnikarabic.ae/20240108/المفوض-السامي-لحقوق-الإنسان-يدعو-إلى-التحقيق-بعمليات-قتل-الصحفيين-في-غزة-1084804880.html

المفوض السامي لحقوق الإنسان يدعو إلى التحقيق بعمليات قتل الصحفيين في غزة

المفوض السامي لحقوق الإنسان يدعو إلى التحقيق بعمليات قتل الصحفيين في غزة

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الاثنين، في بيان على منصة "إكس"، إلى إجراء تحقيق مستقل في العديد من جرائم قتل الصحفيين في قطاع... 08.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-08T17:25+0000

2024-01-08T17:25+0000

2024-01-08T17:31+0000

مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

العالم العربي

اسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

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وقال تورك في بيانه: "أشعر بقلق بالغ إزاء ارتفاع عدد الوفيات بين العاملين في مجال الإعلام في غزة، ويجب إجراء تحقيق شامل ومستقل في جرائم قتل جميع الصحفيين، بمن فيهم، حمزة الدحدوح ومصطفى أبو طرايا، خلال غارة شنها جيش الدفاع الإسرائيلي على سيارة، لضمان الامتثال الصارم للقانون الدولي".و أضاف تورك أنه "من بين أحدث الضحايا مصور قناة الجزيرة، التي تتخذ من قطر مقرا لها، سامر أبو دكا، والذي أصيب بجروح خطيرة خلال غارة إسرائيلية على المكان الذي يوجد فيه طاقم التصوير، وتوفي بسبب عدم تمكن سيارة الإسعاف من الوصول إليه، وسترسل القناة التلفزيونية قضية مقتل مصورها على يد الجيش الإسرائيلي، إلى المحكمة الجنائية الدولية".وقتل الصحفيان حمزة الدحدوح، ومصطفى ثريا، يوم أمس الأحد، جراء غارة إسرائيلية على سيارتهما غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.واستهدف القصف الإسرائيلي، حمزة مع مجموعة من الصحفيين غربي خان يونس، خلال عمله ضمن طاقم قناة "الجزيرة" في تلك المنطقة التي نزح إليها مدنيون جراء القصف الإسرائيلي على مناطق عدة بالقطاع.والصحفي، حمزة الدحدوح، هو نجل وائل الدحدوح، مراسل قناة "الجزيرة" في قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240108/الأزهر-يدعو-للاتحاد-لمواجهة-الجرائم-الإسرائيلية-ويعزي-الدحدوح-1084795772.html

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مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان, العالم العربي, اسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة