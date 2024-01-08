https://sputnikarabic.ae/20240108/ترامب-يطالب-بتجريد-بايدن-الفاسد-من-الحصانة-على-مبدأ-العين-بالعين-1084802778.html
ترامب يطالب بتجريد "بايدن الفاسد" من الحصانة على مبدأ "العين بالعين"
ترامب يطالب بتجريد "بايدن الفاسد" من الحصانة على مبدأ "العين بالعين"
هدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الاثنين، خليفته جو بايدن بتهم جنائية، إذا لم تعترف المحكمة، بناء على شكوى أحد السياسيين، بحق رؤساء الدول في... 08.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-08T15:16+0000
2024-01-08T15:16+0000
2024-01-08T15:16+0000
ترامب
جو بايدن
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأوضح ترامب على صفحته في منصة "الحقيقة الاجتماعية": "إذا لم يكن لدي حصانة، فلن يتمتع جو الفاسد بها أيضا، ومع الغزو عبر الحدود الذي حدث في أفغانستان، ناهيك عن ملايين الدولارات من الأموال الأجنبية التي استقرت في جيوبه، أصبح جو مهيئًا للتهم الجنائية، وباستخدام وزارة العدل كسلاح ضدي كخصم سياسي، فإن جو يفتح "صندوق باندورا".أكد ترامب أنه سيحضر شخصيا اجتماعا لمحكمة الاستئناف في واشنطن يوم الثلاثاء، لإثبات أن لديه الحق في الحصانة الرئاسية ولا يمكن أن يخضع للملاحقة الجنائية: "لم أشارك في الحملة، كانت الانتخابات منذ فترة طويلة، وكنت أبحث عن تزوير في التصويت ووجدته، وهي مسؤوليتي، وكذلك أدرت البلاد بطرق أخرى".ورفضت المحكمة العليا الأمريكية في وقت سابق طلبا من مكتب المدعي العام لإجراء مراجعة عاجلة لحدود الحصانة القانونية لترامب وإمكانية تطبيقها على عدد من التهم الجنائية الموجهة ضده، ويعتقد أن المدعي الخاص جاك سميث، حاول تسريع عملية تدخل ترامب المزعوم في الإجراءات الانتخابية عندما استأنف أمام المحكمة العليا، متجاوزا الحالات الوسيطة، بطلب لتوضيح ما إذا كان الرئيس السابق يتمتع بحصانة من الملاحقة القانونية لأفعال تتعلق بفترة ولايته.وأفادت المحكمة العليا في ولاية ميتشيغان الأمريكية، أن القوانين الخاصة بالانتخابات في الولاية لا تلزم أي مرشح رئاسي بإثبات أهليته لتولي منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.جاء ذلك في نص قرارها الخاص بدعوى تطالب باستبعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري ضمن خطوات اختيار مرشح الحزب، الذي سيخوض الانتخابات الرئاسية، خلال العام المقبل، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق.
https://sputnikarabic.ae/20240108/مساعدات-كييف-تغيب-عن-ميزانية-الحكومة-الأمريكية-1084793465.html
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ترامب, جو بايدن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, جو بايدن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب يطالب بتجريد "بايدن الفاسد" من الحصانة على مبدأ "العين بالعين"
هدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الاثنين، خليفته جو بايدن بتهم جنائية، إذا لم تعترف المحكمة، بناء على شكوى أحد السياسيين، بحق رؤساء الدول في الحصانة.
وأوضح ترامب على صفحته في منصة "الحقيقة الاجتماعية": "إذا لم يكن لدي حصانة، فلن يتمتع جو الفاسد بها أيضا، ومع الغزو عبر الحدود الذي حدث في أفغانستان، ناهيك عن ملايين الدولارات من الأموال الأجنبية التي استقرت في جيوبه، أصبح جو مهيئًا للتهم الجنائية، وباستخدام وزارة العدل كسلاح ضدي كخصم سياسي، فإن جو يفتح "صندوق باندورا".
أكد ترامب أنه سيحضر شخصيا اجتماعا لمحكمة الاستئناف في واشنطن يوم الثلاثاء، لإثبات أن لديه الحق في الحصانة الرئاسية ولا يمكن أن يخضع للملاحقة الجنائية: "لم أشارك في الحملة، كانت الانتخابات منذ فترة طويلة، وكنت أبحث عن تزوير في التصويت ووجدته، وهي مسؤوليتي، وكذلك أدرت البلاد بطرق أخرى".
ورفضت المحكمة العليا الأمريكية في وقت سابق طلبا من مكتب المدعي العام لإجراء مراجعة عاجلة لحدود الحصانة القانونية لترامب وإمكانية تطبيقها على عدد من التهم الجنائية الموجهة ضده، ويعتقد أن المدعي الخاص جاك سميث، حاول تسريع عملية تدخل ترامب المزعوم في الإجراءات الانتخابية عندما استأنف أمام المحكمة العليا، متجاوزا الحالات الوسيطة، بطلب لتوضيح ما إذا كان الرئيس السابق يتمتع بحصانة من الملاحقة القانونية لأفعال تتعلق بفترة ولايته.
وطلب ترامب نفسه من المحكمة عدم الموافقة على تسريع العملية الجارية في المحكمة الفيدرالية بواشنطن وتشمل، من بين حلقات أخرى، اقتحام مبنى الكابيتول من قبل حشد من أنصار الرئيس آنذاك في محاولة لمنع الموافقة التشريعية على النصر الانتخابي لمنافسه الديمقراطي جو بايدن.
وأفادت المحكمة العليا في ولاية ميتشيغان الأمريكية، أن القوانين الخاصة بالانتخابات في الولاية لا تلزم أي مرشح رئاسي بإثبات أهليته لتولي منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية
.
جاء ذلك في نص قرارها الخاص بدعوى تطالب باستبعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من الانتخابات التمهيدية
للحزب الجمهوري ضمن خطوات اختيار مرشح الحزب، الذي سيخوض الانتخابات الرئاسية، خلال العام المقبل، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق.