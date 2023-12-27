https://sputnikarabic.ae/20231227/المحكمة-العليا-في-ميتشيغان-ترفض-إقصاء-ترامب-من-الانتخابات-التمهيدية-للحزب-الجمهوري-1084505596.html

المحكمة العليا في ميتشيغان ترفض إقصاء ترامب من الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري

المحكمة العليا في ميتشيغان ترفض إقصاء ترامب من الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري

أفادت المحكمة العليا في ولاية ميتشيغان الأمريكية، أن القوانين الخاصة بالانتخابات في الولاية لا تلزم أي مرشح رئاسي بإثبات أهليته لتولي منصب رئيس الولايات... 27.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-27T16:52+0000

2023-12-27T16:52+0000

2023-12-27T16:52+0000

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جاء ذلك في نص قرارها الخاص بدعوى تطالب باستبعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري ضمن خطوات اختيار مرشح الحزب، الذي سيخوض الانتخابات الرئاسية، خلال العام المقبل، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء.وقررت المحكمة رفض استبعاد ترامب من الانتخابات، مشيرة إلى أن القضية المطروحة لا يجب أن تنظر فيها المحكمة، على غرار ما حدث في ولاية كولورادو، التي أصدرت محكمتها قرارا باستبعاد ترامب من الانتخابات.وقبل أيام، أصدرت المحكمة العليا في ولاية كولورادو، حكما يمنع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من خوض الانتخابات التمهيدية المحلية لتحديد المرشح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024، بناء على التعديل الرابع عشر للدستور، والذي يفرض قيودا على الترشح بالنسبة للأشخاص الذين كانوا يشغلون منصبا حكوميا وشاركوا في تمرد ضد الولايات المتحدة.يشار إلى أن ترامب، يتصدر بفارق كبير على جميع المرشحين في الانتخابات التمهيدية الأمريكية، والتي ستحدد المرشح الرئاسي للحزب الجمهوري، في الانتخابات المقبلة.ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. ويتنافس على ترشيح الحزب الجمهوري كل من ترامب، وحاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، ورجل الأعمال، فيفيك راماسوامي، والسفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، وحاكم ولاية نيوجيرسي السابق، كريس كريستي، وآخرون، بينما يحق للرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، أن يترشح لفترة رئاسية ثانية، إذا قرر ذلك.

https://sputnikarabic.ae/20231221/إعلام-16-ولاية-أمريكية-تسعى-لاستبعاد-ترامب-من-الانتخابات-1084320829.html

https://sputnikarabic.ae/20231220/المحكمة-العليا-في-ولاية-كولورادو-تمنع-ترامب-من-خوض-الانتخابات-التمهيدية-لسباق-الرئاسة-1084279966.html

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