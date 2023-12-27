https://sputnikarabic.ae/20231227/المحكمة-العليا-في-ميتشيغان-ترفض-إقصاء-ترامب-من-الانتخابات-التمهيدية-للحزب-الجمهوري-1084505596.html
المحكمة العليا في ميتشيغان ترفض إقصاء ترامب من الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري
المحكمة العليا في ميتشيغان ترفض إقصاء ترامب من الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري
أفادت المحكمة العليا في ولاية ميتشيغان الأمريكية، أن القوانين الخاصة بالانتخابات في الولاية لا تلزم أي مرشح رئاسي بإثبات أهليته لتولي منصب رئيس الولايات... 27.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-27T16:52+0000
2023-12-27T16:52+0000
2023-12-27T16:52+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
دونالد ترامب
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084292523_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_34e240dfc4961c0d30b6e63ea4d7f984.jpg
جاء ذلك في نص قرارها الخاص بدعوى تطالب باستبعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري ضمن خطوات اختيار مرشح الحزب، الذي سيخوض الانتخابات الرئاسية، خلال العام المقبل، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء.وقررت المحكمة رفض استبعاد ترامب من الانتخابات، مشيرة إلى أن القضية المطروحة لا يجب أن تنظر فيها المحكمة، على غرار ما حدث في ولاية كولورادو، التي أصدرت محكمتها قرارا باستبعاد ترامب من الانتخابات.وقبل أيام، أصدرت المحكمة العليا في ولاية كولورادو، حكما يمنع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من خوض الانتخابات التمهيدية المحلية لتحديد المرشح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024، بناء على التعديل الرابع عشر للدستور، والذي يفرض قيودا على الترشح بالنسبة للأشخاص الذين كانوا يشغلون منصبا حكوميا وشاركوا في تمرد ضد الولايات المتحدة.يشار إلى أن ترامب، يتصدر بفارق كبير على جميع المرشحين في الانتخابات التمهيدية الأمريكية، والتي ستحدد المرشح الرئاسي للحزب الجمهوري، في الانتخابات المقبلة.ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. ويتنافس على ترشيح الحزب الجمهوري كل من ترامب، وحاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، ورجل الأعمال، فيفيك راماسوامي، والسفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، وحاكم ولاية نيوجيرسي السابق، كريس كريستي، وآخرون، بينما يحق للرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، أن يترشح لفترة رئاسية ثانية، إذا قرر ذلك.
https://sputnikarabic.ae/20231221/إعلام-16-ولاية-أمريكية-تسعى-لاستبعاد-ترامب-من-الانتخابات-1084320829.html
https://sputnikarabic.ae/20231220/المحكمة-العليا-في-ولاية-كولورادو-تمنع-ترامب-من-خوض-الانتخابات-التمهيدية-لسباق-الرئاسة-1084279966.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084292523_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_efddcc568f18ad7da5a42425ccbc6a76.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, دونالد ترامب
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, دونالد ترامب
المحكمة العليا في ميتشيغان ترفض إقصاء ترامب من الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري
أفادت المحكمة العليا في ولاية ميتشيغان الأمريكية، أن القوانين الخاصة بالانتخابات في الولاية لا تلزم أي مرشح رئاسي بإثبات أهليته لتولي منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
جاء ذلك في نص قرارها الخاص بدعوى تطالب باستبعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من الانتخابات التمهيدية
للحزب الجمهوري ضمن خطوات اختيار مرشح الحزب، الذي سيخوض الانتخابات الرئاسية، خلال العام المقبل، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء.
وقررت المحكمة رفض استبعاد ترامب من الانتخابات، مشيرة إلى أن القضية المطروحة لا يجب أن تنظر فيها المحكمة، على غرار ما حدث في ولاية كولورادو، التي أصدرت محكمتها قرارا باستبعاد ترامب من الانتخابات.
وقبل أيام، أصدرت المحكمة العليا في ولاية كولورادو، حكما يمنع الرئيس الأمريكي
السابق دونالد ترامب، من خوض الانتخابات التمهيدية المحلية لتحديد المرشح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024، بناء على التعديل الرابع عشر للدستور، والذي يفرض قيودا على الترشح بالنسبة للأشخاص الذين كانوا يشغلون منصبا حكوميا وشاركوا في تمرد ضد الولايات المتحدة.
يشار إلى أن ترامب، يتصدر بفارق كبير على جميع المرشحين في الانتخابات التمهيدية الأمريكية، والتي ستحدد المرشح الرئاسي للحزب الجمهوري، في الانتخابات المقبلة.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية
المقبلة، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. ويتنافس على ترشيح الحزب الجمهوري كل من ترامب، وحاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، ورجل الأعمال، فيفيك راماسوامي، والسفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، وحاكم ولاية نيوجيرسي السابق، كريس كريستي، وآخرون، بينما يحق للرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، أن يترشح لفترة رئاسية ثانية، إذا قرر ذلك.