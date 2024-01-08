https://sputnikarabic.ae/20240108/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اغتيال-قيادي-بارز-في-حركة-حماس-داخل-سوريا-1084808299.html
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قيادي بارز في حركة حماس داخل سوريا
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قيادي بارز في حركة حماس داخل سوريا
أفاد الجيش الإسرائيلي، في بيان، اليوم الاثنين، بقيامه باغتيال حسن عكاشة، المسؤول عن إطلاق الصواريخ لدى حركة حماس، من داخل الأراضي السورية. 08.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-08T19:38+0000
2024-01-08T19:38+0000
2024-01-08T20:22+0000
لبنان
اسرائيل
اغتيال
حركة حماس
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وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيانه: "اغتال الجيش، صباح اليوم، في منطقة بيت جن (غربي العاصمة السورية دمشق)، المدعو حسن عكاشة، المسؤول عن إطلاق القذائف الصاروخية لدى حماس من داخل الأراضي السورية باتجاه إسرائيل، خلال الأسابيع الأخيرة".وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن عكاشة "منذ بداية الحرب، نظم عمل خلايا إرهابية لحماس لتنفيذ عمليات إطلاق قذائف صاروخية من سوريا، نحو الأراضي الإسرائيلية".وأعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الاثنين، عن استهداف غارة إسرائيلية بلدة خربة سلم جنوبي لبنان، أدت إلى مقتل قائد ميداني بارز في "حزب الله" اللبناني.وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس الماضي، القضاء على قيادي بارز في حركة "الجهاد الإسلامي"، ممدوح لولو، بعد استهدافه بطائرة مسيرة.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "جيش الدفاع وجهاز الأمن العام قضيا على مسؤول الأركان العملياتية في منطقة شمالي القطاع في حركة الجهاد الإسلامي".وأضاف أن "ممدوح لولو، عمل مساعدا ومقربا من قادة منطقة شمال القطاع لدى منظمة الجهاد الإسلامي، وكان على تواصل مع قيادة التنظيم في الخارج".
https://sputnikarabic.ae/20240108/مراسل-سبوتنيك-مقتل-3-مسلحين-موالين-للجيش-الأمريكي-بانفجار-استهدف-سيارتهم-شرقي-سوريا-1084802973.html
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لبنان, اسرائيل, اغتيال, حركة حماس, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
لبنان, اسرائيل, اغتيال, حركة حماس, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قيادي بارز في حركة حماس داخل سوريا
19:38 GMT 08.01.2024 (تم التحديث: 20:22 GMT 08.01.2024)
أفاد الجيش الإسرائيلي، في بيان، اليوم الاثنين، بقيامه باغتيال حسن عكاشة، المسؤول عن إطلاق الصواريخ لدى حركة حماس، من داخل الأراضي السورية.
وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيانه: "اغتال الجيش، صباح اليوم، في منطقة بيت جن (غربي العاصمة السورية دمشق)، المدعو حسن عكاشة، المسؤول عن إطلاق القذائف الصاروخية لدى حماس من داخل الأراضي السورية باتجاه إسرائيل، خلال الأسابيع الأخيرة".
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن عكاشة "منذ بداية الحرب، نظم عمل خلايا إرهابية لحماس لتنفيذ عمليات إطلاق قذائف صاروخية من سوريا، نحو الأراضي الإسرائيلية".
وأكد الجيش الإسرائيلي، في بيانه، بالقول: "لن نسمح بتنشيط هذه الأعمال من داخل سوريا، التي نعتبرها مسؤولة عن كل عملية تنطلق من داخل أراضيها وسنواصل العمل ضد أي تهديد يواجهنا".
وأعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الاثنين، عن استهداف غارة إسرائيلية بلدة خربة سلم جنوبي لبنان، أدت إلى مقتل قائد ميداني بارز في "حزب الله" اللبناني.
ونشر "حزب الله" بيانا رسميا أكد من خلاله عملية الاستهداف، وذكر فيه، قائلا: "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد القائد وسام حسن طويل "الحاج جواد"، من بلدة خربة سلم في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس الماضي، القضاء على قيادي بارز في حركة "الجهاد الإسلامي"، ممدوح لولو،
بعد استهدافه بطائرة مسيرة.
وقال الجيش الإسرائيلي
في بيان، إن "جيش الدفاع وجهاز الأمن العام قضيا على مسؤول الأركان العملياتية في منطقة شمالي القطاع في حركة الجهاد الإسلامي".
وأضاف أن "ممدوح لولو، عمل مساعدا ومقربا من قادة منطقة شمال القطاع لدى منظمة الجهاد الإسلامي، وكان على تواصل مع قيادة التنظيم في الخارج".