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https://sputnikarabic.ae/20240109/إسرائيل-توجه-مستشفيات-الشمال-بالاستعداد-للعمل-في-حالات-الطوارئ-1084840750.html
إسرائيل توجه مستشفيات الشمال بالاستعداد للعمل في حالات الطوارئ
إسرائيل توجه مستشفيات الشمال بالاستعداد للعمل في حالات الطوارئ
وجهت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، مستشفيات مناطق الشمال بالاستعداد للعمل في حالات الطوارئ واستقبال آلاف المصابين خلال وقت قصير. 09.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-09T20:46+0000
2024-01-09T20:46+0000
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الصحة وجهت جميع مستشفيات مناطق الشمال بالاستعداد للعمل خلال فترة الطوارئ واستقبال آلاف المصابين.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، شيّع "حزب الله" اللبناني في بلدة خربة سلم جنوبي لبنان، القيادي الميداني والمسؤول في وحدة "الرضوان"، وسام الطويل، المدعو بـ "الحاج جواد"، الذي اغتالته إسرائيل.وانطلقت مراسم التشييع بحضور عدد من النواب وعضو المجلس السياسي المركزي في "حزب الله"، الشيخ نبيل قاووق، وحشد شعبي كبير من الأهالي وأنصار "حزب الله". وقبيل انطلاق المراسم، حلّقت مسيرة إسرائيلية فوق البلدة، واستهدفت سيارة على إحدى المداخل ما أدى إلى احتراقها.وألقى عضو المجلس السياسي المركزي في "حزب الله"، الشيخ نبيل قاووق، كلمة سرد فيها مسيرة القيادي قائلا: "كان قائدًا شجاع وعاشقًا للجهاد والمقاومة وما غادر ساحات القتال على مدى 30 عامًا، وكان من أبرز صنّاع النصر الإلهي وشارك في محاربة "داعش" الإرهابي ونذر حياته من أجل المقاومة".وأضاف: "باستشهاد الحاج جواد لن يخرج جيش الاحتلال من تحت ضربات المقاومة، ولن يعيد المستوطنين إلى المستوطنات في الشمال، ولن يعوض هزيمة إسرائيل، وهي أوهن من بيت العنكبوت".وتوجه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقول: "لو لم تكن إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت لما كانت تتوسل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية لعودة المستوطنين إلى مستوطنات الشمال، ولما كانت تستجدي الأمم المتحدة والدول الكبرى لتطبيق قرار مجلس الأمن 1701، ولما كانت تطلب الحماية من أميركا ومعها 20 دولة في العالم لتوفير الحماية السفن في البحر الأحمر، إسرائيل هزمت ولم تعد تصدق أكاذيب نتنياهو".وتابع: "الإعلام الإسرائيلي قال أن 90% من الإسرائيليين لا يصدقون نتنياهو وإنما يصدقون سيد المقاومة حسن نصر الله بأن إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت".وأعلن "حزب الله" اللبناني، يوم أمس الاثنين، عن استهداف غارة إسرائيلية بلدة خربة سلام جنوبي لبنان أدت إلى مقتل قائد ميداني بارز في "حزب الله" اللبناني.ونشر "حزب الله" بيانا رسميا أكد من خلاله عملية الاستهداف، وذكر فيه: "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد القائد وسام حسن طويل "الحاج جواد" من بلدة خربة سلم في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 23 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين وإصابة ما يزيد عن 50 ألف شخص، جلهم من النساء والأطفال، والتي أدت لتدمير أكثر من 60 في المئة من مباني قطاع غزة بشكل كامل أو جزئي.
https://sputnikarabic.ae/20240109/الجيش-الإسرائيلي-يؤكد-مقتل-6-من-جنوده-بنيران-صديقة-في-قطاع-غزة-1084835947.html
https://sputnikarabic.ae/20240109/حزب-الله-اللبناني-ينفي-ادعاءات-إسرائيل-بقتل-مسؤول-وحدة-الطائرات-المسيرة-لديه---عاجل-1084840564.html
https://sputnikarabic.ae/20240109/مصادر-إسرائيلية-تكشف-عن-استهداف-قائد-كبير-لدى-حزب-الله-في-غارة-جوية-جنوبي-لبنان-1084827454.html
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قطاع غزة, غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار حزب الله
قطاع غزة, غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار حزب الله

إسرائيل توجه مستشفيات الشمال بالاستعداد للعمل في حالات الطوارئ

20:46 GMT 09.01.2024
© AFP 2023 / TOMER APPELBAUMجنود إسرائيليون يحملون جثمان جندي قتل خلال المعارك بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة
جنود إسرائيليون يحملون جثمان جندي قتل خلال المعارك بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2024
© AFP 2023 / TOMER APPELBAUM
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وجهت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، مستشفيات مناطق الشمال بالاستعداد للعمل في حالات الطوارئ واستقبال آلاف المصابين خلال وقت قصير.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الصحة وجهت جميع مستشفيات مناطق الشمال بالاستعداد للعمل خلال فترة الطوارئ واستقبال آلاف المصابين.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، شيّع "حزب الله" اللبناني في بلدة خربة سلم جنوبي لبنان، القيادي الميداني والمسؤول في وحدة "الرضوان"، وسام الطويل، المدعو بـ "الحاج جواد"، الذي اغتالته إسرائيل.
جندي يقف في ما يقول الجيش الإسرائيلي إنه نفق حفره مقاتلو حماس داخل مجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة شمال قطاع غزة، وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المسلحة ، في 22 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2024
الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل 6 من جنوده "بنيران صديقة" في قطاع غزة
18:33 GMT
وانطلقت مراسم التشييع بحضور عدد من النواب وعضو المجلس السياسي المركزي في "حزب الله"، الشيخ نبيل قاووق، وحشد شعبي كبير من الأهالي وأنصار "حزب الله". وقبيل انطلاق المراسم، حلّقت مسيرة إسرائيلية فوق البلدة، واستهدفت سيارة على إحدى المداخل ما أدى إلى احتراقها.
وألقى عضو المجلس السياسي المركزي في "حزب الله"، الشيخ نبيل قاووق، كلمة سرد فيها مسيرة القيادي قائلا: "كان قائدًا شجاع وعاشقًا للجهاد والمقاومة وما غادر ساحات القتال على مدى 30 عامًا، وكان من أبرز صنّاع النصر الإلهي وشارك في محاربة "داعش" الإرهابي ونذر حياته من أجل المقاومة".
وكشف أن "الحاج جواد هو قائد ومدرب"، وأعلن أنه "درّب وخرّج آلاف المجاهدين الأشداء العاشقين للشهادة والمشتاقين للمواجهة الكبرى مع العدو الإسرائيلي".
تشييع وسام الطويل جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2024
"حزب الله" اللبناني ينفي استهداف إسرائيل مسؤول وحدة الطائرات المسيرة لديه
20:35 GMT
وأضاف: "باستشهاد الحاج جواد لن يخرج جيش الاحتلال من تحت ضربات المقاومة، ولن يعيد المستوطنين إلى المستوطنات في الشمال، ولن يعوض هزيمة إسرائيل، وهي أوهن من بيت العنكبوت".
وتوجه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقول: "لو لم تكن إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت لما كانت تتوسل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية لعودة المستوطنين إلى مستوطنات الشمال، ولما كانت تستجدي الأمم المتحدة والدول الكبرى لتطبيق قرار مجلس الأمن 1701، ولما كانت تطلب الحماية من أميركا ومعها 20 دولة في العالم لتوفير الحماية السفن في البحر الأحمر، إسرائيل هزمت ولم تعد تصدق أكاذيب نتنياهو".
وتابع: "الإعلام الإسرائيلي قال أن 90% من الإسرائيليين لا يصدقون نتنياهو وإنما يصدقون سيد المقاومة حسن نصر الله بأن إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت".
تدريبات عناصر حزب الله اللبناني، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2024
مصادر إسرائيلية تكشف عن استهداف قائد كبير لدى "حزب الله" في غارة جوية جنوبي لبنان
14:55 GMT
وأعلن "حزب الله" اللبناني، يوم أمس الاثنين، عن استهداف غارة إسرائيلية بلدة خربة سلام جنوبي لبنان أدت إلى مقتل قائد ميداني بارز في "حزب الله" اللبناني.
ونشر "حزب الله" بيانا رسميا أكد من خلاله عملية الاستهداف، وذكر فيه: "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد القائد وسام حسن طويل "الحاج جواد" من بلدة خربة سلم في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".
وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 23 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين وإصابة ما يزيد عن 50 ألف شخص، جلهم من النساء والأطفال، والتي أدت لتدمير أكثر من 60 في المئة من مباني قطاع غزة بشكل كامل أو جزئي.
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