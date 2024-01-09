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https://sputnikarabic.ae/20240109/رئيس-بلدية-إسرائيلية-يطالب-نتنياهو-بتدريب-الطلاب-والمراهقين-على-استخدام-السلاح-1084841854.html
رئيس بلدية إسرائيلية يطالب نتنياهو بتدريب الطلاب والمراهقين على استخدام السلاح
رئيس بلدية إسرائيلية يطالب نتنياهو بتدريب الطلاب والمراهقين على استخدام السلاح
طالب رئيس بلدية إسرائيلية، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتدريب الطلاب والمراهقين الإسرائيليين في بلاده على استخدام السلاح. 09.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-09T21:38+0000
2024-01-09T21:38+0000
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وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن أفيرام ديهاري، رئيس بلدية كريات غات الواقعة شمالي شرقي قطاع غزة، طالب نتنياهو ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ووزير التعليم، بتدريب الطلاب والمراهقين على حمل السلاح.وبعث رئيس البلدية الإسرائيلية بتلك الرسالة التي جاءت ممهورة باسم وبختم رئاسة البلدية، بزعم تدريب المراهقين والطلاب على كيفية حمل السلاح، حيث وصفت الصحيفة تلك الخطوة بـ"الخطيرة"، بزعم اعتبارها أحد الدروس المستفادة من عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حركة "حماس" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وفي سياق متصل، وجهت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، مستشفيات مناطق الشمال بالاستعداد للعمل في حالات الطوارئ واستقبال آلاف المصابين خلال وقت قصير، حيث ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن وزارة الصحة وجهت جميع مستشفيات في الشمال بالاستعداد للعمل خلال فترة الطوارئ واستقبال آلاف المصابين.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، شيّع "حزب الله" اللبناني في بلدة خربة سلم جنوبي لبنان، القيادي الميداني والمسؤول في وحدة "الرضوان"، وسام الطويل، المدعو بـ "الحاج جواد"، الذي اغتالته إسرائيل.وانطلقت مراسم التشييع بحضور عدد من النواب وعضو المجلس السياسي المركزي في "حزب الله"، الشيخ نبيل قاووق، وحشد شعبي كبير من الأهالي وأنصار "حزب الله". وقبيل انطلاق المراسم، حلّقت مسيرة إسرائيلية فوق البلدة، واستهدفت سيارة على إحدى المداخل ما أدى إلى احتراقها.وألقى عضو المجلس السياسي المركزي في "حزب الله"، الشيخ نبيل قاووق، كلمة سرد فيها مسيرة القيادي قائلا: "كان قائدًا شجاع وعاشقًا للجهاد والمقاومة وما غادر ساحات القتال على مدى 30 عامًا، وكان من أبرز صنّاع النصر الإلهي وشارك في محاربة "داعش" الإرهابي ونذر حياته من أجل المقاومة".وتوجه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقول: "لو لم تكن إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت لما كانت تتوسل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية لعودة المستوطنين إلى مستوطنات الشمال، ولما كانت تستجدي الأمم المتحدة والدول الكبرى لتطبيق قرار مجلس الأمن 1701، ولما كانت تطلب الحماية من أميركا ومعها 20 دولة في العالم لتوفير الحماية السفن في البحر الأحمر، إسرائيل هزمت ولم تعد تصدق أكاذيب نتنياهو".وتابع: "الإعلام الإسرائيلي قال أن 90% من الإسرائيليين لا يصدقون نتنياهو وإنما يصدقون سيد المقاومة حسن نصر الله بأن إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت".وأعلن "حزب الله" اللبناني، يوم أمس الاثنين، عن استهداف غارة إسرائيلية بلدة خربة سلام جنوبي لبنان أدت إلى مقتل قائد ميداني بارز في "حزب الله" اللبناني.ونشر "حزب الله" بيانا رسميا أكد من خلاله عملية الاستهداف، وذكر فيه: "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد القائد وسام حسن طويل "الحاج جواد" من بلدة خربة سلم في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 23 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين وإصابة ما يزيد عن 50 ألف شخص، جلهم من النساء والأطفال، والتي أدت لتدمير أكثر من 60 في المئة من مباني قطاع غزة بشكل كامل أو جزئي.
https://sputnikarabic.ae/20240109/الجيش-الإسرائيلي-يؤكد-مقتل-6-من-جنوده-بنيران-صديقة-في-قطاع-غزة-1084835947.html
https://sputnikarabic.ae/20240109/إسرائيل-توجه-مستشفيات-الشمال-بالاستعداد-للعمل-في-حالات-الطوارئ-1084840750.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس

رئيس بلدية إسرائيلية يطالب نتنياهو بتدريب الطلاب والمراهقين على استخدام السلاح

21:38 GMT 09.01.2024
© AFP 2023 / Jalaa Mareyانتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 28 أكتوبر 2023
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 28 أكتوبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2024
© AFP 2023 / Jalaa Marey
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طالب رئيس بلدية إسرائيلية، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتدريب الطلاب والمراهقين الإسرائيليين في بلاده على استخدام السلاح.
وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن أفيرام ديهاري، رئيس بلدية كريات غات الواقعة شمالي شرقي قطاع غزة، طالب نتنياهو ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ووزير التعليم، بتدريب الطلاب والمراهقين على حمل السلاح.
وبعث رئيس البلدية الإسرائيلية بتلك الرسالة التي جاءت ممهورة باسم وبختم رئاسة البلدية، بزعم تدريب المراهقين والطلاب على كيفية حمل السلاح، حيث وصفت الصحيفة تلك الخطوة بـ"الخطيرة"، بزعم اعتبارها أحد الدروس المستفادة من عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حركة "حماس" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
جندي يقف في ما يقول الجيش الإسرائيلي إنه نفق حفره مقاتلو حماس داخل مجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة شمال قطاع غزة، وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المسلحة ، في 22 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2024
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18:33 GMT
وفي سياق متصل، وجهت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، مستشفيات مناطق الشمال بالاستعداد للعمل في حالات الطوارئ واستقبال آلاف المصابين خلال وقت قصير، حيث ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن وزارة الصحة وجهت جميع مستشفيات في الشمال بالاستعداد للعمل خلال فترة الطوارئ واستقبال آلاف المصابين.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، شيّع "حزب الله" اللبناني في بلدة خربة سلم جنوبي لبنان، القيادي الميداني والمسؤول في وحدة "الرضوان"، وسام الطويل، المدعو بـ "الحاج جواد"، الذي اغتالته إسرائيل.
وانطلقت مراسم التشييع بحضور عدد من النواب وعضو المجلس السياسي المركزي في "حزب الله"، الشيخ نبيل قاووق، وحشد شعبي كبير من الأهالي وأنصار "حزب الله". وقبيل انطلاق المراسم، حلّقت مسيرة إسرائيلية فوق البلدة، واستهدفت سيارة على إحدى المداخل ما أدى إلى احتراقها.
وألقى عضو المجلس السياسي المركزي في "حزب الله"، الشيخ نبيل قاووق، كلمة سرد فيها مسيرة القيادي قائلا: "كان قائدًا شجاع وعاشقًا للجهاد والمقاومة وما غادر ساحات القتال على مدى 30 عامًا، وكان من أبرز صنّاع النصر الإلهي وشارك في محاربة "داعش" الإرهابي ونذر حياته من أجل المقاومة".
وتوجه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقول: "لو لم تكن إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت لما كانت تتوسل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية لعودة المستوطنين إلى مستوطنات الشمال، ولما كانت تستجدي الأمم المتحدة والدول الكبرى لتطبيق قرار مجلس الأمن 1701، ولما كانت تطلب الحماية من أميركا ومعها 20 دولة في العالم لتوفير الحماية السفن في البحر الأحمر، إسرائيل هزمت ولم تعد تصدق أكاذيب نتنياهو".
جنود إسرائيليون يحملون جثمان جندي قتل خلال المعارك بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2024
إسرائيل توجه مستشفيات الشمال بالاستعداد للعمل في حالات الطوارئ
20:46 GMT
وتابع: "الإعلام الإسرائيلي قال أن 90% من الإسرائيليين لا يصدقون نتنياهو وإنما يصدقون سيد المقاومة حسن نصر الله بأن إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت".
وأعلن "حزب الله" اللبناني، يوم أمس الاثنين، عن استهداف غارة إسرائيلية بلدة خربة سلام جنوبي لبنان أدت إلى مقتل قائد ميداني بارز في "حزب الله" اللبناني.
ونشر "حزب الله" بيانا رسميا أكد من خلاله عملية الاستهداف، وذكر فيه: "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد القائد وسام حسن طويل "الحاج جواد" من بلدة خربة سلم في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".
وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 23 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين وإصابة ما يزيد عن 50 ألف شخص، جلهم من النساء والأطفال، والتي أدت لتدمير أكثر من 60 في المئة من مباني قطاع غزة بشكل كامل أو جزئي.
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