https://sputnikarabic.ae/20240109/في-ظل-رشقات-صاروخية-مكثفة-من-غزة--دوي-صافرات-الإنذار-داخل-مستوطنات-الغلاف-1084832317.html

في ظل "رشقات صاروخية مكثفة" من غزة.. دوي صافرات الإنذار داخل مستوطنات الغلاف

في ظل "رشقات صاروخية مكثفة" من غزة.. دوي صافرات الإنذار داخل مستوطنات الغلاف

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بسماع دوي صافرات الإنذار في عدة مستوطنات داخل غلاف غزة. 09.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-09T17:42+0000

2024-01-09T17:42+0000

2024-01-09T17:48+0000

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وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه سمع دوي صافرات الإنذار في أكثر من مستوطنة في غلاف غزة، من بينها سديروت ونيرعام وناحال عوز، الواقعة شمال وشرق القطاع.ومن جانبها، أفادت فصائل المقاومة الفلسطينية بإطلاقها رشقات صاروخية مكثفة على مستوطنات غلاف غزة، دون الإعلان عن وقوع أي إصابات، حتى الآن.وفي سياق متصل، أبلغ زير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، بضرورة التقليل من الأضرار التي تلحق بالمدنيين في قطاع غزة وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية.جاء ذلك خلال اجتماع لهما، اليوم الثلاثاء، في مستهل زيارة لوزير الخارجية الأمريكي هي الخامسة إلى إسرائيل يلتقي خلالها أيضا مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعدد من المسؤولين، وقال بلينكن لهرتسوغ خلال لقائهما، إن "الولايات المتحدة تكرر دعمها لحق إسرائيل في ضمان ألا تكون مذبحة 7 أكتوبر قابلة للتكرار"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.كما يبحث وزير الخارجية الأمريكي في إسرائيل "اليوم التالي للحرب" في قطاع غزة و"الخطوات التي تتخذها إسرائيل لتقليص الضحايا المدنيين في القطاع، وزيادة المساعدات الإنسانية، وإنهاء العملية البرية الموسعة"، وفق الصحيفة.وقالت إنه سيبحث أيضا "مع القيادة الإسرائيلية محاولات منع التصعيد في الشمال، والاتصالات من أجل تسوية دبلوماسية، من شأنها أن تبعد حزب الله عن الحدود".ويذكر أن بلينكن وصل إلى إسرائيل، مساء أمس الاثنين، في إطار جولة إقليمية شملت أيضا حتى الآن السعودية والإمارات وتركيا والأردن وقطر.يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مستوطنات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1400 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 23 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.

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حركة حماس, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل