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https://sputnikarabic.ae/20240110/الجيش-الإكوادوري-ينشر-دباباته-على-محاور-استراتيجية-في-عاصمة-البلاد-فيديو-1084849420.html
الجيش الإكوادوري ينشر دباباته على محاور استراتيجية في عاصمة البلاد... فيديو
الجيش الإكوادوري ينشر دباباته على محاور استراتيجية في عاصمة البلاد... فيديو
كشفت وسائل إعلام محلية في الإكوادور، اليوم الأربعاء، أن الجيش نشر آليات عسكرية في عدد من المناطق والمحاور الاستراتيجية في عاصمة البلاد كيتو على خلفية... 10.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-10T09:03+0000
2024-01-10T09:03+0000
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وبحسب التقرير الذي نشر على صحيفة "إيكوسوفا"، فقد نشر الجيش الإكوادوري معدات عسكرية ومدرعات، مشيرةً إلى أن الهدف من عملية الانتشار هو "وضع المعدات في أماكن ذات أهمية استراتيجية".وبينت المصادر أن الجيش أصدر أوامر بتنفيذ عمليات لتحييد الجماعات المسلحة غير الشرعية.وبدوره، أمر رئيس البلاد دانييل نوبوا، بتعزيز وضمان أمن المسؤولين رفيعي المستوى وعائلاتهم في البلاد.وأعلن رئيس الإكوادور، أمس الثلاثاء، أن البلاد في حالة "نزاع داخلي مسلح"، بعد وقوع أعمال شغب واحتجاز رهائن في عدة مدن وسجون، كما قرر تصنيف عصابات الجريمة المنظمة كمنظمات إرهابية.وجاءت أعمال الشغب تلك عقب مداهمة السلطات عدة سجون في البلاد، الأحد الماضي، للبحث عن أسلحة وتفريق أفراد عصابات مسجونين وتوزيعهم على منشآت مختلفة.وخلال تفتيش سجن غواياكيل، اكتشف مسؤولو وكالات إنفاذ القانون هروب زعيم عصابة "لوس تشونيروس" الكبيرة خوسيه أدولفو ماسياس بيلامار، الشهير باسم (فيتو)، والذي يعد أخطر مجرم في البلاد.وقالت شرطة الإكوادور، أمس الثلاثاء، إن مجرمين اختطفوا ما لا يقل عن 4 من أفراد الشرطة، وإن تفجيرات وقعت بعدة مدن، وذلك في اليوم التالي لإعلان الرئيس دانيال نوبوا حالة الطوارئ.
https://sputnikarabic.ae/20240110/شرطة-الإكوادور-مقتل-10-أشخاص-على-الأقل-في-الحرب-ضد-العصابات-1084843404.html
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العالم, الإكوادور, شرطة الإكوادور
العالم, الإكوادور, شرطة الإكوادور

الجيش الإكوادوري ينشر دباباته على محاور استراتيجية في عاصمة البلاد... فيديو

09:03 GMT 10.01.2024
© AFP 2023 / MARCOS PINأفراد من الشرطة والقوات المسلحة في الإكوادور ينفذون عملية أمنية مشتركة في السجن الإقليمي، في 7 يناير 2024.
أفراد من الشرطة والقوات المسلحة في الإكوادور ينفذون عملية أمنية مشتركة في السجن الإقليمي، في 7 يناير 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2024
© AFP 2023 / MARCOS PIN
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كشفت وسائل إعلام محلية في الإكوادور، اليوم الأربعاء، أن الجيش نشر آليات عسكرية في عدد من المناطق والمحاور الاستراتيجية في عاصمة البلاد كيتو على خلفية الاضطرابات التي وقعت مساء الأمس وصباح اليوم.
وبحسب التقرير الذي نشر على صحيفة "إيكوسوفا"، فقد نشر الجيش الإكوادوري معدات عسكرية ومدرعات، مشيرةً إلى أن الهدف من عملية الانتشار هو "وضع المعدات في أماكن ذات أهمية استراتيجية".
وبينت المصادر أن الجيش أصدر أوامر بتنفيذ عمليات لتحييد الجماعات المسلحة غير الشرعية.
وبدوره، أمر رئيس البلاد دانييل نوبوا، بتعزيز وضمان أمن المسؤولين رفيعي المستوى وعائلاتهم في البلاد.

ذكرت الشرطة أن 10 أشخاص على الأقل قُتلوا في أعمال عنف ترتبط بعصابات إجرامية في الإكوادور.

وأعلن رئيس الإكوادور، أمس الثلاثاء، أن البلاد في حالة "نزاع داخلي مسلح"، بعد وقوع أعمال شغب واحتجاز رهائن في عدة مدن وسجون، كما قرر تصنيف عصابات الجريمة المنظمة كمنظمات إرهابية.

وكان نوبوا قد أعلن، يوم الاثنين الماضي، فرض حالة طوارئ لمدة 60 يومًا في جميع أنحاء البلاد، بعد وقوع أعمال شغب في عدة سجون وهروب رئيس عصابة كبرى إلى خارج سجنه، ومن المقرر بموجب الإعلان نشر القوات المسلحة لاستعادة النظام داخل السجون.

وجاءت أعمال الشغب تلك عقب مداهمة السلطات عدة سجون في البلاد، الأحد الماضي، للبحث عن أسلحة وتفريق أفراد عصابات مسجونين وتوزيعهم على منشآت مختلفة.
سيارة إسعاف تغادر سجن لاتاكونغا جنوب الإكوادور 3 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2024
شرطة الإكوادور: مقتل 10 أشخاص على الأقل في الحرب ضد العصابات
04:19 GMT
وخلال تفتيش سجن غواياكيل، اكتشف مسؤولو وكالات إنفاذ القانون هروب زعيم عصابة "لوس تشونيروس" الكبيرة خوسيه أدولفو ماسياس بيلامار، الشهير باسم (فيتو)، والذي يعد أخطر مجرم في البلاد.
وقالت شرطة الإكوادور، أمس الثلاثاء، إن مجرمين اختطفوا ما لا يقل عن 4 من أفراد الشرطة، وإن تفجيرات وقعت بعدة مدن، وذلك في اليوم التالي لإعلان الرئيس دانيال نوبوا حالة الطوارئ.
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