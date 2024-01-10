https://sputnikarabic.ae/20240110/الجيش-الإكوادوري-ينشر-دباباته-على-محاور-استراتيجية-في-عاصمة-البلاد-فيديو-1084849420.html

الجيش الإكوادوري ينشر دباباته على محاور استراتيجية في عاصمة البلاد... فيديو

الجيش الإكوادوري ينشر دباباته على محاور استراتيجية في عاصمة البلاد... فيديو

كشفت وسائل إعلام محلية في الإكوادور، اليوم الأربعاء، أن الجيش نشر آليات عسكرية في عدد من المناطق والمحاور الاستراتيجية في عاصمة البلاد كيتو على خلفية... 10.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-10T09:03+0000

2024-01-10T09:03+0000

2024-01-10T09:03+0000

العالم

الإكوادور

شرطة الإكوادور

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وبحسب التقرير الذي نشر على صحيفة "إيكوسوفا"، فقد نشر الجيش الإكوادوري معدات عسكرية ومدرعات، مشيرةً إلى أن الهدف من عملية الانتشار هو "وضع المعدات في أماكن ذات أهمية استراتيجية".وبينت المصادر أن الجيش أصدر أوامر بتنفيذ عمليات لتحييد الجماعات المسلحة غير الشرعية.وبدوره، أمر رئيس البلاد دانييل نوبوا، بتعزيز وضمان أمن المسؤولين رفيعي المستوى وعائلاتهم في البلاد.وأعلن رئيس الإكوادور، أمس الثلاثاء، أن البلاد في حالة "نزاع داخلي مسلح"، بعد وقوع أعمال شغب واحتجاز رهائن في عدة مدن وسجون، كما قرر تصنيف عصابات الجريمة المنظمة كمنظمات إرهابية.وجاءت أعمال الشغب تلك عقب مداهمة السلطات عدة سجون في البلاد، الأحد الماضي، للبحث عن أسلحة وتفريق أفراد عصابات مسجونين وتوزيعهم على منشآت مختلفة.وخلال تفتيش سجن غواياكيل، اكتشف مسؤولو وكالات إنفاذ القانون هروب زعيم عصابة "لوس تشونيروس" الكبيرة خوسيه أدولفو ماسياس بيلامار، الشهير باسم (فيتو)، والذي يعد أخطر مجرم في البلاد.وقالت شرطة الإكوادور، أمس الثلاثاء، إن مجرمين اختطفوا ما لا يقل عن 4 من أفراد الشرطة، وإن تفجيرات وقعت بعدة مدن، وذلك في اليوم التالي لإعلان الرئيس دانيال نوبوا حالة الطوارئ.

https://sputnikarabic.ae/20240110/شرطة-الإكوادور-مقتل-10-أشخاص-على-الأقل-في-الحرب-ضد-العصابات-1084843404.html

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