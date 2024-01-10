عربي
https://sputnikarabic.ae/20240110/الخارجية-الروسية-تستدعي-سفير-مولدوفا-احتجاجا-على-الإجراءات-غير-الودية-لكيشيناو-1084867854.html
الخارجية الروسية تستدعي سفير مولدوفا احتجاجا على "الإجراءات غير الودية" لكيشيناو
الخارجية الروسية تستدعي سفير مولدوفا احتجاجا على "الإجراءات غير الودية" لكيشيناو
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أنه تم استدعاء سفير مولدوفا لدى روسيا، ليليان داريوس، إلى الوزارة، وتم إبلاغه احتجاج موسكو الشديد على الإجراءات... 10.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-10T20:14+0000
2024-01-10T20:15+0000
روسيا
العالم
مولدوفا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102272/38/1022723858_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a6be61292bfb9880799f85171c8b5f77.jpg
وأوضحت الخارجية في بيان على موقعها الإلكتروني: "في 10 يناير/ كانون الثاني، تم استدعاء السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية مولدوفا لدى روسيا، ليليان داريوس، إلى وزارة الخارجية الروسية، وتم تبليغه الاحتجاج الشديد على الإجراءات الرسمية وغير الودية التي تقوم بها كيشيناو، ولوحظ أنه في حالة استمرارها، يحتفظ الجانب الروسي بالحق في اتخاذ تدابير إضافية للرد".وأضافت: "كما لوحظ في القسم الدبلوماسي، فإن مثل هذه الإجراءات غير الودية لكيشيناو تشمل حقائق الاضطهاد بدوافع سياسية لوسائل الإعلام الروسية، والتي تتعارض مع التزامات كيشيناو الدولية في مجال حماية حرية التعبير وحقوق الصحفيين". وتابعت: "أصبحت حالات التمييز ضد المواطنين الروس الذين يدخلون مولدوفا رسمية، وأصبح الرفض غير المبرر لعبور الحدود أكثر تواترا، ولا تزال القيادة في جمهورية مولدوفا تدلي بتصريحات عدوانية ذات طابع معادي لروسيا".واستدعت الخارجية الروسية سفير مولدوفا، في وقت سابق، وتم إبلاغه باحتجاج الجانب الروسي على قرار تخفيض عدد موظفي السفارة الروسية لدى كيشيناو.وقالت الخارجية الروسية: "تم استدعاء سفير مولدوفا إلى وزارة الخارجية الروسية اليوم، وتم الاحتجاج فيما يتعلق بخفض عدد موظفي السفارة الروسية لدى كيشيناو".وجاء في بيان الخارجية: "موسكو تمنع دخول عدد من المسؤولين المولدوفيين إلى البلاد، ردًا على تخفيض عدد موظفي السفارة الروسية".
https://sputnikarabic.ae/20240110/تحقيق-روسيا-مستوى-قياسيا-في-التنقيب-عن-النفط-دليل-على-فشل-العقوبات-1084859868.html
مولدوفا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102272/38/1022723858_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a7c19defb292b267d5e6fc58c4954948.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, مولدوفا
روسيا, العالم, مولدوفا

الخارجية الروسية تستدعي سفير مولدوفا احتجاجا على "الإجراءات غير الودية" لكيشيناو

20:14 GMT 10.01.2024 (تم التحديث: 20:15 GMT 10.01.2024)
© Sputnik . Miroslav Rotar / الانتقال إلى بنك الصورمولدوفا
مولدوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2024
© Sputnik . Miroslav Rotar
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أنه تم استدعاء سفير مولدوفا لدى روسيا، ليليان داريوس، إلى الوزارة، وتم إبلاغه احتجاج موسكو الشديد على الإجراءات غير الودية التي تقوم بها كيشيناو.
وأوضحت الخارجية في بيان على موقعها الإلكتروني: "في 10 يناير/ كانون الثاني، تم استدعاء السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية مولدوفا لدى روسيا، ليليان داريوس، إلى وزارة الخارجية الروسية، وتم تبليغه الاحتجاج الشديد على الإجراءات الرسمية وغير الودية التي تقوم بها كيشيناو، ولوحظ أنه في حالة استمرارها، يحتفظ الجانب الروسي بالحق في اتخاذ تدابير إضافية للرد".
وأضافت: "كما لوحظ في القسم الدبلوماسي، فإن مثل هذه الإجراءات غير الودية لكيشيناو تشمل حقائق الاضطهاد بدوافع سياسية لوسائل الإعلام الروسية، والتي تتعارض مع التزامات كيشيناو الدولية في مجال حماية حرية التعبير وحقوق الصحفيين".
وتابعت: "أصبحت حالات التمييز ضد المواطنين الروس الذين يدخلون مولدوفا رسمية، وأصبح الرفض غير المبرر لعبور الحدود أكثر تواترا، ولا تزال القيادة في جمهورية مولدوفا تدلي بتصريحات عدوانية ذات طابع معادي لروسيا".
الشركة النفطية الروسية روسنفط - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2024
تحقيق روسيا مستوى قياسيا في التنقيب عن النفط دليل على فشل العقوبات
14:41 GMT
واستدعت الخارجية الروسية سفير مولدوفا، في وقت سابق، وتم إبلاغه باحتجاج الجانب الروسي على قرار تخفيض عدد موظفي السفارة الروسية لدى كيشيناو.
وقالت الخارجية الروسية: "تم استدعاء سفير مولدوفا إلى وزارة الخارجية الروسية اليوم، وتم الاحتجاج فيما يتعلق بخفض عدد موظفي السفارة الروسية لدى كيشيناو".
وجاء في بيان الخارجية: "موسكو تمنع دخول عدد من المسؤولين المولدوفيين إلى البلاد، ردًا على تخفيض عدد موظفي السفارة الروسية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Юг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تبحث تعيين ليبرمان في حكومة الحرب.. صور وفيديو16:24 GMTПодготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала