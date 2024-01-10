https://sputnikarabic.ae/20240110/قمة-العقبة-تجدد-رفض-تهجير-سكان-غزة--1084863924.html

قمة العقبة تجدد رفض تهجير سكان غزة

قمة العقبة تجدد رفض تهجير سكان غزة

أفادت الرئاسة المصرية في بيان، اليوم الأربعاء، بأن كلا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قد... 10.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-10T17:16+0000

2024-01-10T17:16+0000

2024-01-10T17:24+0000

العالم العربي

أخبار فلسطين اليوم

ولي عهد الأردن

الرئيس عبدالفتاح السيسي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0e/1080064648_177:0:1873:954_1920x0_80_0_0_62041043a6c8fcb39a2a7d08ad22b857.jpg

وأوضحت الرئاسة المصرية في بيانها: "أكد الزعماء الثلاث على الرفض القاطع لأية مساعي أو محاولات أو مقترحات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم"، مضيفة: "تم تأكيد الرفض التام لجميع محاولات إعادة احتلال أجزاء من غزة، والتشديد على ضرورة تمكين أهالي القطاع من العودة إلى ديارهم، وأن يضطلع المجتمع الدولي بمسئولياته لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة".ونوه الرؤساء بخطورة الاعتداءات الجارية في الضفة الغربية، بالإضافة للانتهاكات للمقدسات الدينية، والتي تزيد من الاحتقان في المنطقة، ما قد يزيد الوضع سوءا وقد يخرجه عن السيطرة، بحسب البيان.وشدد الزعماء على عدم التغاضي عن محاولات التفريق بين غزة والضفة الغربية، وأن الضامن الوحيد لاستقرار الأوضاع في المنطقة، وحمايتها من توسيع دائرة الصراع وخروج الأمور بشكل كامل عن السيطرة، يتمثل في تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، على أن تتضمن إقامة والاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.وشارك الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، في قمة مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، والعاهل الأردني في مدينة العقبة الأردنية.وقال متحدث الرئاسة المصرية، في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أمس الثلاثاء، إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك غدًا في القمة الثلاثية في العقبة" لبحث الأوضاع في قطاع غزة وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة.

https://sputnikarabic.ae/20240110/وزير-فلسطيني-لـ-سبوتنيك-هناك-فرصة-كبيرة-أمام-محكمة-العدل-لوقف-الحرب-في-غزة-1084862666.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, ولي عهد الأردن, الرئيس عبدالفتاح السيسي