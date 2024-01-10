https://sputnikarabic.ae/20240110/الكرملين-لا-توجد-تحديثات-بشأن-عملية-التفاوض-مع-أوكرانيا-1084861879.html
الكرملين: لا توجد تحديثات بشأن عملية التفاوض مع أوكرانيا
الكرملين: لا توجد تحديثات بشأن عملية التفاوض مع أوكرانيا
أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أنه لا يزال هناك موقف ثابت من قبل كييف بـ"رفض قانوني" لأي مفاوضات، وأن روسيا سوف تواصل العملية... 10.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-10T15:42+0000
2024-01-10T15:42+0000
2024-01-10T15:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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وأوضح بيسكوف: "لا يوجد شيء خطير في هذا الصدد، في الواقع، لا يزال هناك بحكم الأمر الواقع رفض ثابت قانونا من قبل كييف لأي مفاوضات". وقال بيسكوف للصحفيين، متحدثا عن آفاق عملية السلام في أوكرانيا: "نحن نواصل عمليتنا العسكرية الخاصة"."بالنسبة لمشاكل محددة، مما قيل اليوم، يمكنك أن تفهم جيدا أن بوتين يحاول حل بعض القضايا بشكل منهجي باستخدام أمثلة محددة (لدعم المشاركين في حملته.اتجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إلى مدينة أنادير عاصمة منطقة تشوكوتكا الفيدرالية، وهذه هي الزيارة الأولى لرئيس البلاد في عام 2024.ووفقا للمركز الصحفي في الكرملين، فإن بوتين في تشوكوتكا سيتحدث أيضًا مع السكان وسيعقد اجتماعًا مع حاكم المنطقة فلاديسلاف كوزنتسوف.وأفاد لمراسل "سبوتنيك" بأن الرئيس يسافر في رحلة عمل على متن مركبة صالحة لجميع التضاريس.
https://sputnikarabic.ae/20240110/تحقيق-روسيا-مستوى-قياسيا-في-التنقيب-عن-النفط-دليل-على-فشل-العقوبات-1084859868.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
الكرملين: لا توجد تحديثات بشأن عملية التفاوض مع أوكرانيا
أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أنه لا يزال هناك موقف ثابت من قبل كييف بـ"رفض قانوني" لأي مفاوضات، وأن روسيا سوف تواصل العملية العسكرية الخاصة.
وأوضح بيسكوف: "لا يوجد شيء خطير في هذا الصدد، في الواقع، لا يزال هناك بحكم الأمر الواقع رفض ثابت قانونا من قبل كييف لأي مفاوضات".
وقال بيسكوف للصحفيين، متحدثا عن آفاق عملية السلام في أوكرانيا: "نحن نواصل عمليتنا العسكرية الخاصة".
وأضاف بيسكوف: "موضوع محادثات السلام المزعومة مع أوكرانيا شاغر حاليا، والعمليات التي يصعب شرحها جارية حاليًا وفقا لـ "صيغة السلام" لفلاديمير زيلينسكي، والتي تبدو مناقشتها غريبة جدا دون مشاركة روسيا.
وقال دميتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستخدم أمثلة ملموسة لمحاولة حل القضايا النظامية المتعلقة بدعم المشاركين في العملية الخاصة.
"بالنسبة لمشاكل محددة، مما قيل اليوم، يمكنك أن تفهم جيدا أن بوتين يحاول حل بعض القضايا بشكل منهجي باستخدام أمثلة محددة (لدعم المشاركين في حملته.
اتجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إلى مدينة أنادير عاصمة منطقة تشوكوتكا الفيدرالية، وهذه هي الزيارة الأولى لرئيس البلاد في عام 2024.
ووصل الرئيس الروسي والوفد المرافق له إلى مدينة أنادير عاصمة تشوكوتكا، في أول جولة له منذ بداية العام الجديد، وأول رحلة له بالمطلق إلى هذه المنطقة.
ووفقا للمركز الصحفي في الكرملين، فإن بوتين في تشوكوتكا سيتحدث أيضًا مع السكان وسيعقد اجتماعًا مع حاكم المنطقة فلاديسلاف كوزنتسوف.
وأفاد لمراسل "سبوتنيك" بأن الرئيس يسافر في رحلة عمل على متن مركبة صالحة لجميع التضاريس.