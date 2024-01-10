https://sputnikarabic.ae/20240110/الكرملين-لا-توجد-تحديثات-بشأن-عملية-التفاوض-مع-أوكرانيا-1084861879.html

الكرملين: لا توجد تحديثات بشأن عملية التفاوض مع أوكرانيا

الكرملين: لا توجد تحديثات بشأن عملية التفاوض مع أوكرانيا

أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أنه لا يزال هناك موقف ثابت من قبل كييف بـ"رفض قانوني" لأي مفاوضات، وأن روسيا سوف تواصل العملية... 10.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-10T15:42+0000

2024-01-10T15:42+0000

2024-01-10T15:42+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

أخبار أوكرانيا

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وأوضح بيسكوف: "لا يوجد شيء خطير في هذا الصدد، في الواقع، لا يزال هناك بحكم الأمر الواقع رفض ثابت قانونا من قبل كييف لأي مفاوضات". وقال بيسكوف للصحفيين، متحدثا عن آفاق عملية السلام في أوكرانيا: "نحن نواصل عمليتنا العسكرية الخاصة"."بالنسبة لمشاكل محددة، مما قيل اليوم، يمكنك أن تفهم جيدا أن بوتين يحاول حل بعض القضايا بشكل منهجي باستخدام أمثلة محددة (لدعم المشاركين في حملته.اتجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إلى مدينة أنادير عاصمة منطقة تشوكوتكا الفيدرالية، وهذه هي الزيارة الأولى لرئيس البلاد في عام 2024.ووفقا للمركز الصحفي في الكرملين، فإن بوتين في تشوكوتكا سيتحدث أيضًا مع السكان وسيعقد اجتماعًا مع حاكم المنطقة فلاديسلاف كوزنتسوف.وأفاد لمراسل "سبوتنيك" بأن الرئيس يسافر في رحلة عمل على متن مركبة صالحة لجميع التضاريس.

https://sputnikarabic.ae/20240110/تحقيق-روسيا-مستوى-قياسيا-في-التنقيب-عن-النفط-دليل-على-فشل-العقوبات-1084859868.html

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