https://sputnikarabic.ae/20240110/مصر-تتعاقد-على-شراء-420-ألف-طن-قمح-روسي-وأوكراني-1084843053.html
مصر تتعاقد على شراء 420 ألف طن قمح روسي وأوكراني
مصر تتعاقد على شراء 420 ألف طن قمح روسي وأوكراني
تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، على شراء 420 ألف طن من القمح الروسي والأوكراني، حسبما ذكرت صحيفة... 10.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-10T02:11+0000
2024-01-10T02:11+0000
2024-01-10T02:12+0000
مصر
أخبار مصر الآن
القمح الروسي
القمح الروسي
روسيا
أخبار روسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104360/56/1043605604_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e7cf5a4d17581cddcbd1f1328dc0396c.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وبحسب الصحيفة، العقود أبرمت ضمن مناقصة عالمية، ومن المقرر أن يشحن القمح إلى مصر خلال الفترة من 29 فبراير/شباط إلى 11 مارس/آذار المقبل.وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد أفاد في 19 آب/ أغسطس الماضي، بأن بلاده ستظل في حاجة إلى استيراد الأقماح من الخارج، بسبب الاستهلاك المحلي المتزايد بشدة، رغم ما تبذله الدولة المصرية من جهود لزيادة الأراضي الزراعية.يشار إلى أن رئيس بورصة السلع المصرية، إبراهيم عشماوي، قد أوضح في تصريحات سابقة لـ"سبوتنيك"، في 22 تموز/ يوليو الماضي، أن بلاده، تعد الدولة الأكبر استيرادا للقمح، في وقت تقدر نسبة وارداتها من القمح الروسي بـ 80%، منوها إلى أن "مصر تستطيع إبرام صفقات متكافئة ذات شروط خاصة وميزات تنافسية".ومن جانبه، ذكر نعماني نصر نعماني، مستشار وزير التموين المصري لشؤون السلع التموينية، في 16 يوليو الماضي، أن بلاده تستهدف ضمن سياستها تعزيز أرصدتها من مخزون القمح من خلال تنويع مصادر الاستيراد بجانب اعتمادها على الإنتاج المحلي.
https://sputnikarabic.ae/20230329/مصر-تستقبل-شحنة-قمح-روسي-تزيد-على-40-طنا-عبر-ميناء-دمياط-البحري-1075280797.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104360/56/1043605604_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_869d709a097c2e7cd884f0cd63d13277.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, القمح الروسي, القمح الروسي, روسيا, أخبار روسيا اليوم
مصر, أخبار مصر الآن, القمح الروسي, القمح الروسي, روسيا, أخبار روسيا اليوم
مصر تتعاقد على شراء 420 ألف طن قمح روسي وأوكراني
02:11 GMT 10.01.2024 (تم التحديث: 02:12 GMT 10.01.2024)
تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، على شراء 420 ألف طن من القمح الروسي والأوكراني، حسبما ذكرت صحيفة "الدستور".
القاهرة - سبوتنيك
. وبحسب الصحيفة، العقود أبرمت ضمن مناقصة عالمية، ومن المقرر أن يشحن القمح إلى مصر خلال الفترة من 29 فبراير/شباط إلى 11 مارس/آذار المقبل.
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد أفاد في 19 آب/ أغسطس الماضي، بأن بلاده ستظل في حاجة إلى استيراد الأقماح
من الخارج، بسبب الاستهلاك المحلي المتزايد بشدة، رغم ما تبذله الدولة المصرية من جهود لزيادة الأراضي الزراعية.
يشار إلى أن رئيس بورصة السلع المصرية، إبراهيم عشماوي، قد أوضح في تصريحات سابقة لـ"سبوتنيك"، في 22 تموز/ يوليو الماضي، أن بلاده، تعد الدولة الأكبر استيرادا للقمح، في وقت تقدر نسبة وارداتها من القمح الروسي
بـ 80%، منوها إلى أن "مصر تستطيع إبرام صفقات متكافئة ذات شروط خاصة وميزات تنافسية".
ومن جانبه، ذكر نعماني نصر نعماني، مستشار وزير التموين المصري لشؤون السلع التموينية، في 16 يوليو الماضي، أن بلاده تستهدف ضمن سياستها تعزيز أرصدتها من مخزون القمح من خلال تنويع مصادر الاستيراد بجانب اعتمادها على الإنتاج المحلي.