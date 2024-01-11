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التحالف الأمريكي في البحر الأحمر يستعد لشن ضربات على مواقع "أنصار الله" باليمن

التحالف الأمريكي في البحر الأحمر يستعد لشن ضربات على مواقع "أنصار الله" باليمن

أفادت وسائل إعلام أمريكية، صباح اليوم الجمعة، بأن التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في البحر الأحمر يستعد لشن ضربات على مواقع جماعة "أنصار الله"... 11.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-11T22:56+0000

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القاهرة - سبوتنيك. ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن دبلوماسيين غربيين، أن الأهداف المرجح استهدافها خلال الضربات التي سيشنها التحالف، ستشمل مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة، والرادارات، ومستودعات الأسلحة حول مدينتي الحديدة وحجة اليمنيتين، بالإضافة إلى البنية التحتية في العاصمة اليمنية صنعاء.وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، في وقت سابق اليوم، أن وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، أشار بشكل غير مباشر إلى حتمية توجيه ضربة للحوثيين في اليمن بعد إعلان الجماعة شن هجوم على سفينة أميركية في البحر الأحمر.وأعلنت "أنصار الله" في وقت سابق تنفيذ عملية مشتركة بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والبحرية والطائرات المُسيرة استهدفت سفينة أميركية قالت إنها تقدم الدعم لإسرائيل، معتبرةً أنه "رد أولي" على قصف القوات الأميركية، الأسبوع الماضي، زوارق للجماعة ومقتل 10 من أفرادها.في حين أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، إحباط هجوم لـ "أنصار الله" وصفته بـ "المعقد" بـ 18 طائرة مُسيرة وصاروخين كروز مضادين للسفن، وصاروخ باليستي مضاد، باتجاه ممرات الشحن الدولية جنوب البحر الأحمر، مشيرة إلى أن الهجوم هو الـ 26 للجماعة منذ 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.وتصاعد التوتر في البحر الأحمر، عقب إعلان "أنصار الله"، يوم الأحد الماضي، مقتل 10 من قواتها إثر قصف أمريكي استهدف ثلاثة زوارق تابعة لها، محملةً واشنطن تبعات ذلك.وحينها، قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن مروحيات البحرية الأميركية، أغرقت ثلاثة زوارق لجماعة "أنصار الله" ومقتل طاقمها أثناء مهاجمتهم سفينة الحاويات (ميرسك هانغزو) قبالة سواحل اليمن جنوب البحر الأحمر.ومنذ مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، تبنت "أنصار الله" استهداف 11 سفينة في البحر الأحمر وباب المندب، بالصواريخ والطائرات المُسيرة، خلال تنفيذ قرارها بمنع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ إسرائيل من المرور في البحر الأحمر، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.وكانت جماعة "أنصار الله"، أعلنت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنها ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسناداً لفصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة، حال تدخل أمريكا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

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