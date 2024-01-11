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بدء الولايات المتحدة وبريطانيا عملية عسكرية على مواقع لـ"أنصار الله" في اليمن
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240111/التحالف-الأمريكي-في-البحر-الأحمر-يستعد-لشن-ضربات-على-مواقع-أنصار-الله-باليمن-1084901096.html
التحالف الأمريكي في البحر الأحمر يستعد لشن ضربات على مواقع "أنصار الله" باليمن
التحالف الأمريكي في البحر الأحمر يستعد لشن ضربات على مواقع "أنصار الله" باليمن
أفادت وسائل إعلام أمريكية، صباح اليوم الجمعة، بأن التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في البحر الأحمر يستعد لشن ضربات على مواقع جماعة "أنصار الله"... 11.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-11T22:56+0000
2024-01-11T22:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
غزة
قطاع غزة
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
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القاهرة - سبوتنيك. ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن دبلوماسيين غربيين، أن الأهداف المرجح استهدافها خلال الضربات التي سيشنها التحالف، ستشمل مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة، والرادارات، ومستودعات الأسلحة حول مدينتي الحديدة وحجة اليمنيتين، بالإضافة إلى البنية التحتية في العاصمة اليمنية صنعاء.وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، في وقت سابق اليوم، أن وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، أشار بشكل غير مباشر إلى حتمية توجيه ضربة للحوثيين في اليمن بعد إعلان الجماعة شن هجوم على سفينة أميركية في البحر الأحمر.وأعلنت "أنصار الله" في وقت سابق تنفيذ عملية مشتركة بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والبحرية والطائرات المُسيرة استهدفت سفينة أميركية قالت إنها تقدم الدعم لإسرائيل، معتبرةً أنه "رد أولي" على قصف القوات الأميركية، الأسبوع الماضي، زوارق للجماعة ومقتل 10 من أفرادها.في حين أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، إحباط هجوم لـ "أنصار الله" وصفته بـ "المعقد" بـ 18 طائرة مُسيرة وصاروخين كروز مضادين للسفن، وصاروخ باليستي مضاد، باتجاه ممرات الشحن الدولية جنوب البحر الأحمر، مشيرة إلى أن الهجوم هو الـ 26 للجماعة منذ 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.وتصاعد التوتر في البحر الأحمر، عقب إعلان "أنصار الله"، يوم الأحد الماضي، مقتل 10 من قواتها إثر قصف أمريكي استهدف ثلاثة زوارق تابعة لها، محملةً واشنطن تبعات ذلك.وحينها، قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن مروحيات البحرية الأميركية، أغرقت ثلاثة زوارق لجماعة "أنصار الله" ومقتل طاقمها أثناء مهاجمتهم سفينة الحاويات (ميرسك هانغزو) قبالة سواحل اليمن جنوب البحر الأحمر.ومنذ مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، تبنت "أنصار الله" استهداف 11 سفينة في البحر الأحمر وباب المندب، بالصواريخ والطائرات المُسيرة، خلال تنفيذ قرارها بمنع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ إسرائيل من المرور في البحر الأحمر، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.وكانت جماعة "أنصار الله"، أعلنت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنها ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسناداً لفصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة، حال تدخل أمريكا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sputnikarabic.ae/20240111/اجتماع-طارئ-للحكومة-البرطانية-لمناقشة-شن-ضربات-جوية-ضد-الحوثيين-في-اليمن-1084900772.html
https://sputnikarabic.ae/20240111/قيادي-في-أنصار-الله-لـسبوتنيك-عملياتنا-ضد-السفن-الإسرائيلية-في-البحر-الأحمر-مستمرة-1084897402.html
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غزة, قطاع غزة, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله
غزة, قطاع غزة, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله

التحالف الأمريكي في البحر الأحمر يستعد لشن ضربات على مواقع "أنصار الله" باليمن

22:56 GMT 11.01.2024
© AFP 2023 / Mohammed Huwaisناقلة النفط "صافر" المحاصرة بالعلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن في 15 يوليو 2023. ناقلة النفط "صافر" المحاصرة بالعلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن في 15 يوليو 2023.
ناقلة النفط صافر المحاصرة بالعلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن في 15 يوليو 2023. ناقلة النفط صافر المحاصرة بالعلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن في 15 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2024
© AFP 2023 / Mohammed Huwais
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أفادت وسائل إعلام أمريكية، صباح اليوم الجمعة، بأن التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في البحر الأحمر يستعد لشن ضربات على مواقع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية بعدما تحدت الأخيرة إنذارا بوقف هجماتها على السفن التي تعبر البحر الأحمر بإطلاق وابل من الصواريخ والطائرات المسيرة يوم الثلاثاء.
القاهرة - سبوتنيك. ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن دبلوماسيين غربيين، أن الأهداف المرجح استهدافها خلال الضربات التي سيشنها التحالف، ستشمل مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة، والرادارات، ومستودعات الأسلحة حول مدينتي الحديدة وحجة اليمنيتين، بالإضافة إلى البنية التحتية في العاصمة اليمنية صنعاء.
ناقلة النفط صافر المحاصرة بالعلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن في 15 يوليو 2023. ناقلة النفط صافر المحاصرة بالعلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن في 15 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2024
اجتماع طارئ للحكومة البريطانية لمناقشة شن ضربات جوية ضد "أنصار الله" في اليمن
22:26 GMT
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، في وقت سابق اليوم، أن وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، أشار بشكل غير مباشر إلى حتمية توجيه ضربة للحوثيين في اليمن بعد إعلان الجماعة شن هجوم على سفينة أميركية في البحر الأحمر.
وأعلنت "أنصار الله" في وقت سابق تنفيذ عملية مشتركة بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والبحرية والطائرات المُسيرة استهدفت سفينة أميركية قالت إنها تقدم الدعم لإسرائيل، معتبرةً أنه "رد أولي" على قصف القوات الأميركية، الأسبوع الماضي، زوارق للجماعة ومقتل 10 من أفرادها.
في حين أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، إحباط هجوم لـ "أنصار الله" وصفته بـ "المعقد" بـ 18 طائرة مُسيرة وصاروخين كروز مضادين للسفن، وصاروخ باليستي مضاد، باتجاه ممرات الشحن الدولية جنوب البحر الأحمر، مشيرة إلى أن الهجوم هو الـ 26 للجماعة منذ 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
وتصاعد التوتر في البحر الأحمر، عقب إعلان "أنصار الله"، يوم الأحد الماضي، مقتل 10 من قواتها إثر قصف أمريكي استهدف ثلاثة زوارق تابعة لها، محملةً واشنطن تبعات ذلك.
علي القحوم عضو الكتب السياسي لأنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2024
قيادي في "أنصار الله" لـ"سبوتنيك": عملياتنا ضد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر مستمرة
18:04 GMT
وحينها، قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن مروحيات البحرية الأميركية، أغرقت ثلاثة زوارق لجماعة "أنصار الله" ومقتل طاقمها أثناء مهاجمتهم سفينة الحاويات (ميرسك هانغزو) قبالة سواحل اليمن جنوب البحر الأحمر.
ومنذ مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، تبنت "أنصار الله" استهداف 11 سفينة في البحر الأحمر وباب المندب، بالصواريخ والطائرات المُسيرة، خلال تنفيذ قرارها بمنع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ إسرائيل من المرور في البحر الأحمر، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وكانت جماعة "أنصار الله"، أعلنت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنها ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسناداً لفصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة، حال تدخل أمريكا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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