عربي
https://sputnikarabic.ae/20240111/جماعة-أنصار-الله-تعليقا-على-قرار-مجلس-الأمن-لعبة-سياسية-1084871197.html
جماعة "أنصار الله" تعليقا على قرار مجلس الأمن: لعبة سياسية
جماعة "أنصار الله" تعليقا على قرار مجلس الأمن: لعبة سياسية
علقت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، على قرار مجلس الأمن الدولي الذي أدان هجمات الجماعة ضد السفن في البحر الأحمر، ووصفته بـ "اللعبة السياسية". 11.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-11T03:26+0000
2024-01-11T03:26+0000
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
غزة
قطاع غزة
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104307/11/1043071118_0:306:2940:1960_1920x0_80_0_0_ec2946c510f7f875a924eb522885aa9c.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" محمد علي الحوثي، عبر "إكس" (تويتر سابقاً): "نحيط علماً شعوب العالم أن القرار الذي تم اعتماده بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر لعبة سياسية، وأن الولايات المتحدة هي من تخرق القانون الدولي".ودعا الحوثي، أن "يكف الكيان الإسرائيلي فورا عن جميع الهجمات التي تعيق الحياة واستمرارها في غزة وتقوض الحقوق والحريات والسلم والأمن الإقليميين".وطالب القيادي في "أنصار الله"، مجلس الأمن بـ "الإفراج فورا عن مليونين وثلاثمائة ألف إنسان من الحصار الإسرائيلي الأميركي الذي بات سلاحا قاتلاً وباتت غزة بسببه تمثل أكبر سجن يمارس فيه العقاب الإجرامي الجماعي".وتوعد الحوثي بالرد على أي اعتداء قد تقدم عليه أمريكا ضد "أنصار الله" على خلفية منع الجماعة السفن المرتبطة بإسرائيل من المرور في البحر الأحمر، بقوله: "نؤكد على وجوب الدفاع عن الظلم بما يمليه علينا ديننا وقيمنا وأن ما تقوم به القوات المسلحة اليمنية يأتي في إطار الدفاع المشروع وأن اي فعل تواجه سيكون له ردة فعل".وختم القيادي في "أنصار الله" بالقول: "تتحمل أي دولة مسؤولية الاعتداء والدفاع والحماية للكيان الغاصب الذي يرتكب المجازر بحماية امريكية بريطانية وتنتهكان مع إسرائيل القانون الدولي".يأتي موقف "أنصار الله" بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار (2722) بتأييد 11 عضوا وامتناع روسيا والصين والجزائر وموزامبيق عن التصويت.وأدان قرار مجلس الأمن، الهجمات التي تشنها "أنصار الله" على السفن في البحر الأحمر، مطالباً بالوقف الفوري لها.
https://sputnikarabic.ae/20240111/مجلس-الأمن-الدولي-يرفض-تعديلات-روسية-على-قرار-يدين-هجمات-الحوثيين-على-السفن-بالبحر-الأحمر-1084870604.html
https://sputnikarabic.ae/20240110/مجلس-الأمن-الدولي-يعتمد-مشروع-القرار-الأمريكي-الذي-يدين-هجمات-أنصار-الله-في-البحر-الأحمر--1084869974.html
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104307/11/1043071118_240:0:2853:1960_1920x0_80_0_0_75f475a7edcd268ea2d613ac293c4537.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, غزة, قطاع غزة, العالم
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, غزة, قطاع غزة, العالم

جماعة "أنصار الله" تعليقا على قرار مجلس الأمن: لعبة سياسية

03:26 GMT 11.01.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED HUWAISمحمد علي الحوثي
محمد علي الحوثي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED HUWAIS
تابعنا عبر
علقت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، على قرار مجلس الأمن الدولي الذي أدان هجمات الجماعة ضد السفن في البحر الأحمر، ووصفته بـ "اللعبة السياسية".
القاهرة - سبوتنيك. وقال عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" محمد علي الحوثي، عبر "إكس" (تويتر سابقاً): "نحيط علماً شعوب العالم أن القرار الذي تم اعتماده بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر لعبة سياسية، وأن الولايات المتحدة هي من تخرق القانون الدولي".
جلسة من جلسات مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2024
مجلس الأمن الدولي يرفض تعديلات روسية على قرار يدين هجمات "أنصار الله" على السفن بالبحر الأحمر
01:18 GMT
ودعا الحوثي، أن "يكف الكيان الإسرائيلي فورا عن جميع الهجمات التي تعيق الحياة واستمرارها في غزة وتقوض الحقوق والحريات والسلم والأمن الإقليميين".
وطالب القيادي في "أنصار الله"، مجلس الأمن بـ "الإفراج فورا عن مليونين وثلاثمائة ألف إنسان من الحصار الإسرائيلي الأميركي الذي بات سلاحا قاتلاً وباتت غزة بسببه تمثل أكبر سجن يمارس فيه العقاب الإجرامي الجماعي".
وتوعد الحوثي بالرد على أي اعتداء قد تقدم عليه أمريكا ضد "أنصار الله" على خلفية منع الجماعة السفن المرتبطة بإسرائيل من المرور في البحر الأحمر، بقوله: "نؤكد على وجوب الدفاع عن الظلم بما يمليه علينا ديننا وقيمنا وأن ما تقوم به القوات المسلحة اليمنية يأتي في إطار الدفاع المشروع وأن اي فعل تواجه سيكون له ردة فعل".
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2024
مجلس الأمن الدولي يعتمد مشروع القرار الأمريكي الذي يدين هجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر
أمس, 22:45 GMT
وختم القيادي في "أنصار الله" بالقول: "تتحمل أي دولة مسؤولية الاعتداء والدفاع والحماية للكيان الغاصب الذي يرتكب المجازر بحماية امريكية بريطانية وتنتهكان مع إسرائيل القانون الدولي".
يأتي موقف "أنصار الله" بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار (2722) بتأييد 11 عضوا وامتناع روسيا والصين والجزائر وموزامبيق عن التصويت.
وأدان قرار مجلس الأمن، الهجمات التي تشنها "أنصار الله" على السفن في البحر الأحمر، مطالباً بالوقف الفوري لها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Юг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تبحث تعيين ليبرمان في حكومة الحرب.. صور وفيديوأمس, 22:20 GMTПодготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала