https://sputnikarabic.ae/20240111/مجلس-الأمن-الدولي-يرفض-تعديلات-روسية-على-قرار-يدين-هجمات-الحوثيين-على-السفن-بالبحر-الأحمر-1084870604.html
مجلس الأمن الدولي يرفض تعديلات روسية على قرار يدين هجمات "أنصار الله" على السفن بالبحر الأحمر
مجلس الأمن الدولي يرفض تعديلات روسية على قرار يدين هجمات "أنصار الله" على السفن بالبحر الأحمر
رفض مجلس الأمن الدولي التعديلات التي اقترحتها البعثة الروسية على مشروع قرار أميركي وياباني يطالب جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بالوقف الفوري لهجماتهم على... 11.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-11T01:18+0000
2024-01-11T01:18+0000
2024-01-11T01:18+0000
أنصار الله
العالم
أخبار إسرائيل اليوم
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الأمم المتحدة- سبوتنيك. ويدين مشروع القرار هجمات "الحوثيين" على السفن التجارية ويطالبهم بالوقف الفوري لجميع هذه الهجمات، واقترحت روسيا ثلاثة تعديلات على النص. وعلى وجه الخصوص، اقترحت موسكو إضافة بند ينص على أن جميع أحكام هذا القرار لا ينبغي أن تصبح سابقة أو ترسي قواعد جديدة للقانون الدولي.بالإضافة إلى ذلك، اقترحت روسيا استبدال الفرضية القائلة بأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "يحيط علما بحق الدول الأعضاء في حماية سفنها، مسترشدة بقواعد القانون الدولي، من الهجمات، بما في ذلك تلك التي تضر بحقوق وحريات الملاحة"، مع بند ينص على أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "يحيط علما في هذا الصدد بالحقوق المطبقة للدول الأعضاء وفقا للقانون الدولي".ويقترح التعديل الثالث إضافة إشارة إلى الصراع في قطاع غزة إلى الفقرة 7. أرادت موسكو أن تقول إن مجلس الأمن الدولي يؤكد على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية، بما في ذلك الصراعات التي تساهم في التوترات الإقليمية، "وخاصة الصراع في قطاع غزة".
https://sputnikarabic.ae/20240110/مجلس-الأمن-الدولي-يعتمد-مشروع-القرار-الأمريكي-الذي-يدين-هجمات-أنصار-الله-في-البحر-الأحمر--1084869974.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أنصار الله, العالم, أخبار إسرائيل اليوم
أنصار الله, العالم, أخبار إسرائيل اليوم
مجلس الأمن الدولي يرفض تعديلات روسية على قرار يدين هجمات "أنصار الله" على السفن بالبحر الأحمر
رفض مجلس الأمن الدولي التعديلات التي اقترحتها البعثة الروسية على مشروع قرار أميركي وياباني يطالب جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بالوقف الفوري لهجماتهم على السفن. وجاء ذلك حسبما أفاد مراسل وكالة" ريا نوفوستي ".
الأمم المتحدة- سبوتنيك
. ويدين مشروع القرار هجمات "الحوثيين" على السفن التجارية ويطالبهم بالوقف الفوري لجميع هذه الهجمات، واقترحت روسيا ثلاثة تعديلات على النص. وعلى وجه الخصوص، اقترحت موسكو إضافة بند ينص على أن جميع أحكام هذا القرار لا ينبغي أن تصبح سابقة أو ترسي قواعد جديدة للقانون الدولي.
بالإضافة إلى ذلك، اقترحت روسيا استبدال الفرضية القائلة بأن مجلس الأمن
التابع للأمم المتحدة "يحيط علما بحق الدول الأعضاء في حماية سفنها، مسترشدة بقواعد القانون الدولي، من الهجمات، بما في ذلك تلك التي تضر بحقوق وحريات الملاحة"، مع بند ينص على أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "يحيط علما في هذا الصدد بالحقوق المطبقة للدول الأعضاء وفقا للقانون الدولي".
ويقترح التعديل الثالث إضافة إشارة إلى الصراع في قطاع غزة إلى الفقرة 7. أرادت موسكو أن تقول إن مجلس الأمن الدولي يؤكد على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية، بما في ذلك الصراعات التي تساهم في التوترات الإقليمية، "وخاصة الصراع في قطاع غزة".