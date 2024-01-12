https://sputnikarabic.ae/20240112/البنتاغون-الولايات-المتحدة-لم-تشهد-حتى-الآن-أي-رد-من-أنصار-الله-1084924187.html
البنتاغون: الولايات المتحدة لم تشهد حتى الآن أي رد من "أنصار الله"
البنتاغون: الولايات المتحدة لم تشهد حتى الآن أي رد من "أنصار الله"
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، باتريك رليدر، اليوم الجمعة، أن بلاده لم تشهد، حتى هذه اللحظة، أي رد من جماعة "أنصار الله" على الضربات... 12.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-12T16:19+0000
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موسكو- سبوتنيك. وأوضح المتحدث خلال تصريح تلفزيونية، قائلا: "لم نشهد حتى الآن أي رد من جانب الحوثيين، ولكننا بالطبع مستعدون للرد تبعا لذلك".وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بأن الضربات على مواقع جماعة "أنصار الله" في اليمن، "ضرورية ومتناسبة" لحماية الشحن العالمي في البحر الأحمر، بحسب قوله.وأضاف سوناك لوسائل إعلام بريطانية، أن "هذا الإجراء كان دفاعًا عن النفس"، متهما جماعة "أنصار الله" بتهديد السفن البريطانية في البحر الأحمر.وأوضح أنه "على الرغم من التحذيرات المتكررة من المجتمع الدولي، واصل الحوثيون تنفيذ هجمات في البحر الأحمر، بما في ذلك ضد السفن الحربية البريطانية والأمريكية".وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة، مقتل 5 عناصر وإصابة 6 آخرين من قواتها، إثر الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن، متوعدة بالرد عليها.وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للجماعة، العميد يحيى سريع، إن "أمريكا وبريطانيا شنت 73 غارة، استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة".وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240112/البنتاغون-لـسبوتنيك-الولايات-المتحدة-وشركائها-نفذوا-ضربات-ضد-أنصار-الله-في-اليمن-1084902204.html
https://sputnikarabic.ae/20240112/أنصار-الله-بايدن-وسوناك-شنا-عدوانا-على-اليمن-لاحتياجات-انتخابية-1084916312.html
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العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, الأخبار, أنصار الله
العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, الأخبار, أنصار الله
البنتاغون: الولايات المتحدة لم تشهد حتى الآن أي رد من "أنصار الله"
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، باتريك رليدر، اليوم الجمعة، أن بلاده لم تشهد، حتى هذه اللحظة، أي رد من جماعة "أنصار الله" على الضربات التي وجهتها لأهداف في اليمن، فجر اليوم الجمعة.
موسكو- سبوتنيك. وأوضح المتحدث خلال تصريح تلفزيونية، قائلا: "لم نشهد حتى الآن أي رد من جانب الحوثيين، ولكننا بالطبع مستعدون للرد تبعا لذلك".
وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بأن الضربات على مواقع جماعة "أنصار الله" في اليمن، "ضرورية ومتناسبة" لحماية الشحن العالمي في البحر الأحمر، بحسب قوله.
وأضاف سوناك
لوسائل إعلام بريطانية، أن "هذا الإجراء كان دفاعًا عن النفس"، متهما جماعة "أنصار الله" بتهديد السفن البريطانية في البحر الأحمر.
وأوضح أنه "على الرغم من التحذيرات المتكررة من المجتمع الدولي، واصل الحوثيون تنفيذ هجمات في البحر الأحمر، بما في ذلك ضد السفن الحربية البريطانية والأمريكية".
وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة، مقتل 5 عناصر وإصابة 6 آخرين من قواتها، إثر الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن، متوعدة بالرد عليها.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للجماعة، العميد يحيى سريع، إن "أمريكا وبريطانيا
شنت 73 غارة، استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة".
وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.