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https://sputnikarabic.ae/20240112/خبير-أمريكي-يكشف-لـسبوتنيك-أهداف-واشنطن-من-ضرباتها-ضد-أنصار-الله-في-اليمن-1084930169.html
خبير أمريكي يكشف لـ"سبوتنيك" أهداف واشنطن من ضرباتها ضد "أنصار الله" في اليمن
خبير أمريكي يكشف لـ"سبوتنيك" أهداف واشنطن من ضرباتها ضد "أنصار الله" في اليمن
قال الخبير الأمريكي في العلاقات الدولية، الدكتور ماك شرقاوي، اليوم الجمعة، إنه بعد التصعيد الأخير لطهران باختطاف سفينة النفط الأمريكية في مضيق هرمز واحتجازها... 12.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-12T16:50+0000
2024-01-12T16:50+0000
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وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك"، أن تطور الأحداث وزيادة استهداف السفن التجارية في باب المندب من قبل "أنصار الله" بحجة أنها تحمل البضائع والنفط إلى إسرائيل، الأمر الذي أدى إلى زيادة تكلفة العملية العسكرية يوميا.وتابع شرقاوي، أن المسيرة التي يطلقها "أنصار الله" والتي لا تزيد تكلفتها عن 15 ألف دولار يتم إسقاطها بصاروخ أمريكي بحري تزيد قيمته عن مليون دولار، الأمر الذي جعل الأمور تخرج إلى حد ما عن السيطرة .وأشار الخبير الأمريكي، إلى أن الولايات المتحدة و20 دولة في التحالف بالبحر الأحمر ترى أن استمرار إطلاق الصواريخ والمسيرات نوع من الاستفزاز من الجانب الإيراني وليس الحوثي، لأنها ترى أن الأوامر تأتي من طهران وليس من صنعاء، كما أنها ترى أن وصول المدمرة الإيرانية إلى باب المندب رسالة تحدي لواشنطن وطمأنة "أنصار الله".واعتبر شرقاوي، أن تلك الضربات عبارة عن جس نبض لإيران إذا ما توسعت الأمور أنه يمكن توجيه ضربة إلى إيران وهناك خطة جاهزة، والمعضلة هنا تكمن في السؤال عن ماذا سيكون رد الفعل الصيني، وهناك يمكن أن تدخل الأمور في معترك آخر، لأن الصين هي التي تتحدث اليوم بلسان طهران.ويكمل الخبير الأمريكي، عندما تمت الصفقة بين الولايات المتحدة والصين الشهر الماضي لاحتواء إيران وعدم توسيع العمليات العسكرية في الحرب الإسرائيلية على المقاومة، رأينا نوع من التهدئة وبالتالي خفضت الولايات المتحدة من التصعيد في بحر الصين الجنوبي وفي تايوان. وأكد شرقاوي أن الموقف بكل تأكيد محتد ويمكن أن يصل إلى صراع في المنطقة، فالأمر مرشح للانفجار أكثر منه إلى التهدئة، وننتظر أنبوب الاختبار الذي أطلقته الولايات المتحدة وبريطانيا وما سينتج عنه، هل سينتج عنه تحرك إيراني وأعتقد أن المنطقة مهيأة للاشتعال.
https://sputnikarabic.ae/20240112/مصدر-يمني-لـسبوتنيك-العدوان-الأمريكي-البريطاني-استهدف-أماكن-مستهدفة-من-قبل-1084919883.html
https://sputnikarabic.ae/20240112/وزارة-الصحة-اليمنية-لـسبوتنيك-العدوان-الأمريكي-وحد-اليمنيين-1084928294.html
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حصري, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الأخبار, أنصار الله
حصري, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الأخبار, أنصار الله

خبير أمريكي يكشف لـ"سبوتنيك" أهداف واشنطن من ضرباتها ضد "أنصار الله" في اليمن

16:50 GMT 12.01.2024
© AFP 2023 / Satellite image ©2020 Maxar Technologiesراجمات ومروحيات الحرس الثوري تدمر حاملة طائرات أمريكية مفترضة، في مضيق هرمز، إيران 27 يوليو 2020
راجمات ومروحيات الحرس الثوري تدمر حاملة طائرات أمريكية مفترضة، في مضيق هرمز، إيران 27 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2024
© AFP 2023 / Satellite image ©2020 Maxar Technologies
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حصري
قال الخبير الأمريكي في العلاقات الدولية، الدكتور ماك شرقاوي، اليوم الجمعة، إنه بعد التصعيد الأخير لطهران باختطاف سفينة النفط الأمريكية في مضيق هرمز واحتجازها في الموانئ الإيرانية كان لابد من الرد عليها.
وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك"، أن تطور الأحداث وزيادة استهداف السفن التجارية في باب المندب من قبل "أنصار الله" بحجة أنها تحمل البضائع والنفط إلى إسرائيل، الأمر الذي أدى إلى زيادة تكلفة العملية العسكرية يوميا.
وتابع شرقاوي، أن المسيرة التي يطلقها "أنصار الله" والتي لا تزيد تكلفتها عن 15 ألف دولار يتم إسقاطها بصاروخ أمريكي بحري تزيد قيمته عن مليون دولار، الأمر الذي جعل الأمور تخرج إلى حد ما عن السيطرة .
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وأشار الخبير الأمريكي، إلى أن الولايات المتحدة و20 دولة في التحالف بالبحر الأحمر ترى أن استمرار إطلاق الصواريخ والمسيرات نوع من الاستفزاز من الجانب الإيراني وليس الحوثي، لأنها ترى أن الأوامر تأتي من طهران وليس من صنعاء، كما أنها ترى أن وصول المدمرة الإيرانية إلى باب المندب رسالة تحدي لواشنطن وطمأنة "أنصار الله".
واعتبر شرقاوي، أن تلك الضربات عبارة عن جس نبض لإيران إذا ما توسعت الأمور أنه يمكن توجيه ضربة إلى إيران وهناك خطة جاهزة، والمعضلة هنا تكمن في السؤال عن ماذا سيكون رد الفعل الصيني، وهناك يمكن أن تدخل الأمور في معترك آخر، لأن الصين هي التي تتحدث اليوم بلسان طهران.
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ويكمل الخبير الأمريكي، عندما تمت الصفقة بين الولايات المتحدة والصين الشهر الماضي لاحتواء إيران وعدم توسيع العمليات العسكرية في الحرب الإسرائيلية على المقاومة، رأينا نوع من التهدئة وبالتالي خفضت الولايات المتحدة من التصعيد في بحر الصين الجنوبي وفي تايوان.
وأكد شرقاوي أن الموقف بكل تأكيد محتد ويمكن أن يصل إلى صراع في المنطقة، فالأمر مرشح للانفجار أكثر منه إلى التهدئة، وننتظر أنبوب الاختبار الذي أطلقته الولايات المتحدة وبريطانيا وما سينتج عنه، هل سينتج عنه تحرك إيراني وأعتقد أن المنطقة مهيأة للاشتعال.
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