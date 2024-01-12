https://sputnikarabic.ae/20240112/خبير-عسكري-يمني-لـسبوتنيك-أمريكا-استهدفت-أماكن-مفتوحة-تجنبا-للتصعيد-ولحفظ-ماء-الوجه--1084931438.html

خبير عسكري يمني لـ"سبوتنيك": أمريكا استهدفت أماكن مفتوحة تجنبا للتصعيد ولحفظ ماء الوجه

خبير عسكري يمني لـ"سبوتنيك": أمريكا استهدفت أماكن مفتوحة تجنبا للتصعيد ولحفظ ماء الوجه

أكد الخبير العسكري اليمني عزيز راشد أن الضربات الأمريكية البريطانية التي استهدفت الأراضي اليمنية، لم يكن هدفها التصعيد العسكري وإنما من أجل التغطية على فشل... 12.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-12T17:53+0000

2024-01-12T17:53+0000

2024-01-12T17:53+0000

أخبار اليمن الأن

أنصار الله

الولايات المتحدة الأمريكية

بريطانيا

حصري

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101350/87/1013508770_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_8f592e3b7ce85e516df52bb27e77bc05.jpg

وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، إنه لم تكن هناك خسائر كبيرة نتيجة الضربات الأمريكية البريطانية على اليمن، ولم يتم استهداف مقرات عسكرية كبيرة، مشيرا إلى أن "عملية الاستهداف كانت في مناطق مفتوحة تم استهدافها سابقا من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي، وبالتالي ضربها غير مجدي". وتابع راشد، أن الضربات ابتعدت عن المدنيين بشكل كبير، بل إن المناطق التي تم قصفها هى أهداف معروفة في السابق وهى قليلة وليس لها أي تأثير.وأوضح الخبير العسكري، أن الأمريكان لم يسعوا إلى التصعيد و"كانوا فقط يريدون الرد فقط لحفظ ماء الوجه أمام العالم وللحفاظ على هيبتهم الدولية بعد الضربات الموجعة التي وجهتها لهم صنعاء باستهداف السفينة الأمريكية والتي تعد خسارة عسكرية وسياسية كبيرة بالنسبة لهم".وأشار راشد إلى أن البنتاغون بحث أمس وقبل ساعات من الضربات كيفية الرد مع عدم توسيع دائرة المواجهة، لذلك هم قاموا بتلك الضربة السريعة وأعلنوا مباشرة أن المهمة انتهت ولا نريد التصعيد ونحتفظ بحق الرد، وكأنه يعلن عن حالة الضعف التي يعيشها.وأكد على أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها مخاوف شديدة من التعامل مع الملف العسكري اليمني، لذلك تتجنب التصادم.وشدد راشد، على أن تلك العملية الأمريكية "لن تمنع الجيش اليمني من حصار الصهاينة ومنع أي سفينة تتجه إلى موانئ فلسطين المحتلة".وكرر الخبير العسكري، أن المناطق التي تم ضربها هى مناطق عسكرية سابقة لا يوجد بها سوى القليل من الحراسات "أما ما يتعلق بالأسلحة والعتاد العسكري فلا يستطيعون الوصول إليها، ومنذ فترة قصيرة تم إلقاء القبض من قبل المخابرات والأجهزة الأمنية اليمنية على خلية تجسس كانت تريد معرفة أماكن تصنيع الصواريخ والطائرات المسيرة".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى أنها "نفذت، بالتنسيق مع بريطانيا، وبدعم من أستراليا وكندا وهولندا والبحرين، ضربات مشتركة على أهداف "أنصار الله" لإضعاف قدرتهم على الاستمرار بهجماتهم غير القانونية والمتهورة على السفن الأمريكية والدولية والسفن التجارية في البحر الأحمر".وبدوره أكد قائد القوات الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط، ليكسوس غرينكويتش، شن ضربات ضد 60 هدفا في 16 موقعا تابعا لـ"أنصار الله"، واستخدام أكثر من 100 صاروخ موجه في تلك الضرباتوفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد عبد السلام، إن "أمريكا وبريطانيا، ارتكبتا حماقة بعدوانهما على اليمن"، وأكد عبد السلام أن "موقف اليمن ثابت من دعم غزة مهما كانت الظروف"، جازما أنه "لا مبرر أبدا لهذا العدوان على اليمن، وأن الاستهداف كان وسيبقى يطال السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة"، على حد قوله.

https://sputnikarabic.ae/20240112/وزارة-الصحة-اليمنية-لـسبوتنيك-العدوان-الأمريكي-وحد-اليمنيين-1084928294.html

https://sputnikarabic.ae/20240112/خبير-عسكري-يمني-يوضح-لـسبوتنيك-تأثير-الضربات-الأمريكية-على-قدرات-أنصار-الله-والردود-المتوقعة-1084918820.html

https://sputnikarabic.ae/20240112/أنصار-الله-تتعهد-باستمرار-اعتراض-السفن-المتجهة-إلى-إسرائيل-رغم-الهجوم-الأمريكي-1084929543.html

الولايات المتحدة الأمريكية

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, حصري, العالم العربي