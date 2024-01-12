https://sputnikarabic.ae/20240112/دراسة-توضح-دور-الشوكولاتة-الداكنة-في-التقليل-من-ارتفاع-ضغط-الدم-1084929737.html

دراسة توضح دور الشوكولاتة الداكنة في التقليل من ارتفاع ضغط الدم

دراسة توضح دور الشوكولاتة الداكنة في التقليل من ارتفاع ضغط الدم

سلطت دراسة علمية حديثة الضوء على وجود علاقة واعدة بين تناول الشوكولاتة الداكنة وانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم الأساسي، وهو اكتشاف قد يكون له آثار بعيدة... 12.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-12T16:37+0000

2024-01-12T16:37+0000

2024-01-12T16:37+0000

مجتمع

أمراض القلب والسكري والضغط

الصحة

علوم

منوعات

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وفي الدراسة التي نشرت في مجلة "News Medical"، استخدم العلماء طريقة "التوزيعة العشوائية المندلية" لاستكشاف العلاقة السببية بين تناول الشوكولاتة الداكنة وأمراض القلب والأوعية الدموية، وهي التي تستحدم التباين المُقاس في الجينات ذات الوظيفة المعروفة، لفحص التأثير السببي للتعرض القابل للتعديل على المرض في الدراسات الرصدية.وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الاستهلاك المنتظم للشوكولاتة الداكنة، يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم الأساسي، مما يوفر رؤى قيمة للوقاية منه لدى عامة السكان.ويعتبر ارتفاع ضغط الدم الأساسي حالة تتسم بارتفاع ضغط الدم المستمر دون سبب محدد، ويؤثر على ما يقرب من 1.28 مليار بالغ في جميع أنحاء العالم.واستكشف الباحثون في دراستهم كذلك، العلاقة بين تناول الشوكولاتة الداكنة ومخاطر 12 مرضا للقلب والأوعية الدموية، بما في ذلك قصور القلب، وأمراض القلب التاجية، واحتشاء عضلة القلب، والرجفان الأذيني، وأمراض الصمامات غير الروماتيزمية، واعتلال القلب غير الإقفاري، وارتفاع ضغط الدم الأساسي.وتوصلت الدراسة كذلك، أنه لم تتم ملاحظة أي علاقة ذات دلالة إحصائية، بين تناول الشوكولاتة الداكنة وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى التي تم اختبارها.وسبق لتقارير أن أشارت إلى أن مركبات "الفلافانول"، الموجودة في الشوكولاتة الداكنة، لها أنشطة مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، كما يعتقد أنها العوامل الرئيسية المساهمة في نظام القلب والأوعية الدموية الصحي. يشار إلى أن دراسات سابقة سلطت الضوء على الفوائد الصحية للشوكولاتة، وكان آخرها في العام الماضي 2022، التي نشرت في مجلة "Frontiers in Nutrition"، والتي وجدت أن استهلاك الكاكاو يمكن أن يقلل من ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين.

https://sputnikarabic.ae/20230808/علماء-تمرين-محدد-يخفض-ضغط-الدم-مثل-الأدوية-1079870517.html

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أمراض القلب والسكري والضغط, الصحة, علوم, منوعات