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https://sputnikarabic.ae/20230808/علماء-تمرين-محدد-يخفض-ضغط-الدم-مثل-الأدوية-1079870517.html
علماء: تمرين محدد يخفض ضغط الدم مثل الأدوية
علماء: تمرين محدد يخفض ضغط الدم مثل الأدوية
نشر العالم جيمي إدواردز، المحاضر في فسيولوجيا التمرين في جامعة شرق لندن، مؤخرًا بحثًا عن أن التمارين التي تمارسها في وضع ثابت، هي في الواقع أفضل طريقة لخفض ضغط... 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T10:07+0000
2023-08-08T10:07+0000
مجتمع
علوم
الصحة
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استند البحث على 270 تجربة معممة ذات شواهد تضم أكثر من 15000 مشارك. ووجدت أن أفضل طريقة لخفض ضغط الدم هي إجراء ثلاث جلسات تمرين "متساوية القياس" في الأسبوع، كل جلسة من أربع نوبات تدريبية مدة كل منها دقيقتان، مع فترة راحة من دقيقة إلى أربع دقائق بين كل جلسة، إذ كان انخفاض ضغط الدم الناتج مشابهًا عند الأشخاص الذين يتناولون أدوية ضغط الدم القياسية.يتضمن هذا النوع من التمارين "متساوية القياس" التركيز على عضلة أو مجموعة عضلية معينة والضغط عليها بشكل ثابت بحيث لا تتغير أبعاد العضلة خلال التمرين.وتضم تمارين متساوية القياس: قرفصاء الحائط، تمرين الألواح الخشبية (البلانك)، البلانك العكسي، تمارين الثبات على ارتفاع منخفض، تمارين ثبات جسر الأرداف. ويوجد لها عدة فوائد مثل:1. تحسين صحة القلب والأوعية الدموية والنظام العصبي اللاإرادي، وذلك لأن هذا التثبيت يؤدي إلى ضغط الأوعية الدموية، ثم عند تحرير التثبيت، يؤدي إلى زيادة تدفق الدم إلى الأوعية التي كانت مضغوطة مسبقًا، بحسب مقالة تُشرت في مجلتي "ساينس أليرت" و"ذا كونفيرزيشن" العلميتين. 2. تحسين صحة المفاصل، من خلال تحسين عمل أربطة المفاصل. 3. تساعد في معالجة الاختلالات العضلية، مثل أن تكون عضلات أحد جانبي جسمك أقوى من الأخرى المعروفة باسم "هيمنة الأطراف.4. تحسين الأداء، فلها القدرة على تنشيط عضلات محددة جدًا، ما يؤدي إلى تحسين الوظيفة البدنية في الحياة اليومية.6. إنها فعالة من حيث الوقت، فهي سهلة وتناسب أكثر الجداول ازدحامًا.يمكن إجراء التمرين متساوي القياس جيدًا في أي مكان نظرًا لأنك تستخدم وزن جسمك فقط.يوصى أيضًا باستشارة أخصائيي الرعاية الصحية قبل البدء في خطة التمرين الجديدة للتأكد من الأداء السليم والحصول على نتائج جيدة.
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علوم, الصحة
علوم, الصحة

علماء: تمرين محدد يخفض ضغط الدم مثل الأدوية

10:07 GMT 08.08.2023
© Sputnik . Максим Богодвид / الانتقال إلى بنك الصورتمرين المعدة "بلانك"
تمرين المعدة بلانك - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
© Sputnik . Максим Богодвид
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نشر العالم جيمي إدواردز، المحاضر في فسيولوجيا التمرين في جامعة شرق لندن، مؤخرًا بحثًا عن أن التمارين التي تمارسها في وضع ثابت، هي في الواقع أفضل طريقة لخفض ضغط الدم.
استند البحث على 270 تجربة معممة ذات شواهد تضم أكثر من 15000 مشارك. ووجدت أن أفضل طريقة لخفض ضغط الدم هي إجراء ثلاث جلسات تمرين "متساوية القياس" في الأسبوع، كل جلسة من أربع نوبات تدريبية مدة كل منها دقيقتان، مع فترة راحة من دقيقة إلى أربع دقائق بين كل جلسة، إذ كان انخفاض ضغط الدم الناتج مشابهًا عند الأشخاص الذين يتناولون أدوية ضغط الدم القياسية.
يتضمن هذا النوع من التمارين "متساوية القياس" التركيز على عضلة أو مجموعة عضلية معينة والضغط عليها بشكل ثابت بحيث لا تتغير أبعاد العضلة خلال التمرين.
وتضم تمارين متساوية القياس: قرفصاء الحائط، تمرين الألواح الخشبية (البلانك)، البلانك العكسي، تمارين الثبات على ارتفاع منخفض، تمارين ثبات جسر الأرداف. ويوجد لها عدة فوائد مثل:
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1. تحسين صحة القلب والأوعية الدموية والنظام العصبي اللاإرادي، وذلك لأن هذا التثبيت يؤدي إلى ضغط الأوعية الدموية، ثم عند تحرير التثبيت، يؤدي إلى زيادة تدفق الدم إلى الأوعية التي كانت مضغوطة مسبقًا، بحسب مقالة تُشرت في مجلتي "ساينس أليرت" و"ذا كونفيرزيشن" العلميتين.
2. تحسين صحة المفاصل، من خلال تحسين عمل أربطة المفاصل.
3. تساعد في معالجة الاختلالات العضلية، مثل أن تكون عضلات أحد جانبي جسمك أقوى من الأخرى المعروفة باسم "هيمنة الأطراف.
4. تحسين الأداء، فلها القدرة على تنشيط عضلات محددة جدًا، ما يؤدي إلى تحسين الوظيفة البدنية في الحياة اليومية.
6. إنها فعالة من حيث الوقت، فهي سهلة وتناسب أكثر الجداول ازدحامًا.
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يمكن إجراء التمرين متساوي القياس جيدًا في أي مكان نظرًا لأنك تستخدم وزن جسمك فقط.
يوصى أيضًا باستشارة أخصائيي الرعاية الصحية قبل البدء في خطة التمرين الجديدة للتأكد من الأداء السليم والحصول على نتائج جيدة.
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