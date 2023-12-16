https://sputnikarabic.ae/20231216/فوائد-الشوكولاتة-الداكنة-صديقة-للقلب-تقاوم-التوتر-وتعزز-المناعة-1084179941.html

فوائد الشوكولاتة الداكنة.. صديقة للقلب تقاوم التوتر وتعزز المناعة

فوائد الشوكولاتة الداكنة.. صديقة للقلب تقاوم التوتر وتعزز المناعة

فوائد الشوكولاتة الداكنة مثبتة في دراسات عدة لاحتوائها على نسبة عالية من الكاكاو الذي يوفر مضادات الأكسدة والمعادن ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، ما يمكن... 16.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-16T14:44+0000

2023-12-16T14:44+0000

2023-12-16T14:47+0000

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تصنع الشوكولاتة الداكنة من بذور شجرة الكاكاو، وهو أحد أفضل مصادر مضادات الأكسدة التي يمكنك العثور عليها. وقد وجد الخبراء بالفعل أن الشوكولاتة الداكنة مفيدة للقلب والدورة الدموية والدماغ ويمكن أن تكون مفيدة أيضًا في التحديات الصحية الخطيرة مثل مرض التوحد ومرض ألزهايمر وحتى الشيخوخة بشكل عام.تسمى الشوكولاتة الداكنة أيضًا بالشوكولاتة السوداء وقد نشأت في المكسيك، حيث قام شعب المايا والأزتيك بزراعة شجرة الكاكاو التي موطنها الأصلي الغابات الاستوائية المطيرة. ونظرًا لفوائدها الصحية الوفيرة، كانت مشروبات الشوكولاتة تسمى "شراب الآلهة".القيمة الغذائية للشوكولاتة الداكنة:تحتوي مئة غرام من الشوكولاتة الداكنة على 598 سعرة حرارية. ​تشمل العناصر الغذائية للشوكولاتة الداكنة ما يلي لكل 100 غرام:كربوهيدرات 45.9 غرام، بروتين 7.79 غرام، ألياف 10.9 غرام، دهون 42.6 غرام، سكر 24 غراما، بوتاسيوم 715 ملغ، كالسيوم 73 ملغ، صوديوم 20 ملغ، مغنيسيوم 228 ملغ، منغنيز 1.95 ملغ، فوسفور 308 ملغ، حديد 11.9 ملغ، زنك 3.31 ملغ، نحاس 1.77 ملغ، سيلينيوم 6.8 ميكروغرام، كافيين 80 ملغ، "فيتامين A" 2 ميكروغرام، فيتامين K 7.3 ميكروغرام، "فيتامين E" 0.59 ملغ، "فيتامين B12" 0.28 ميكروغرام، "فيتامين B6" 0.038 ملغ، "فيتامين B5" 0.418 ملغ، "فيتامين B3" 1.05 ملغ، فيتامين B2 0.078 ملغ، من "B1" فيتامين 0.034 ملغ.علاوة على ذلك، تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مركبات أخرى نشطة بيولوجيًا مثل الثيوبرومين، وفينيل إيثيل أمين، وإيثانولامين N- (أسيل طويل السلسلة)، وتيرامين، وإيبيكاتشين، كاتشين، وبروسيانيدينس، وقلويدات، بوليفينول، وثيوفيلين.كل هذه العناصر تمنح الشوكولاتة الداكنة فوائد مذهلة:تحمي القلب والأوعية الدمويةتشير الأدلة المتراكمة إلى أن استهلاك الشوكولاتة الداكنة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في المستقبل. أي إذا كنت قلقًا من تعرضك لخطر الإصابة بأمراض القلب، وتقوم خلال يوم العمل بتحضير مشروب لنفسك في ماكينة القهوة المكتبية، فلا تخف من تناول الشوكولاتة الداكنة مع القهوة.الشوكولاتة الداكنة غنية بمركبات الفلافانول التي قد تقلل من فرص الإصابة بتصلب الشرايين. بالإضافة إلى ذلك، قد تساعد على مرونة الشرايين وتقليل التصاق خلايا الدم البيضاء بالأوعية الدموية - وهما سببان شائعان لانسداد الشرايين، وفق ما كشفته دراسة حديثة.تحسن الذاكرة والوظائف المعرفيةيعتقد أن مركبات الفلافونويد الموجودة في الشوكولاتة الداكنة تعمل على تحسن تدفق الدم إلى الدماغ لدى الشباب، وتحسن الانتباه والتعلم اللفظي والذاكرة، كما تقلل من فقدان الذاكرة لدى كبار السن، وتقليل فرصة التدهور إلى الخرف، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الكاكاو على مواد منشطة مثل الكافيين والثيوبرومين، والتي قد تكون سببًا رئيسيًا في تحسين وظائف المخ على المدى القصير.كما وجد أن الخصائص المضادة للالتهابات الموجودة في الشوكولاتة الداكنة مفيدة في علاج إصابات الدماغ، مثل الارتجاجات. كذلك تحتوي الشوكولاتة على فينيل إيثيل أمين (PEA)، وهي نفس المادة الكيميائية التي يفرزها دماغنا عندما نقع في الحب، وتشجع هذه المادة الدماغ على إطلاق الإندورفين الذي يشعرك بالسعادة وتحسن المزاج.تخفض نسبة الكولسترولثبت أن استهلاك الكاكاو يقلل من مستويات الكوليسترول "الضار" (LDL) القادر على إتلاف الأنسجة الأخرى، مثل بطانة الشرايين في القلب، في المقابل تزيد من مستويات الكوليسترول "الجيد"، مما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.تحتوي الشوكولاتة الداكنة أيضًا على ألياف قابلة للذوبان أكثر من أنواع الشوكولاتة الأخرى، لذلك ستشعر بالشبع لفترة أطول ولن تشعر بالرغبة في تناول الأطعمة غير الصحية التي من شأنها رفع نسبة الكوليسترول لديك.تعزز المناعةتشير الأبحاث إلى أن الشوكولاتة الداكنة تعمل على تحسين وظيفة المناعة لأنها مليئة بالفلافونول، والذي يمتاز بخصائصه المضادة للأكسدة ومضادة للالتهاب.يحتوي مسحوق الكاكاو على ما يصل إلى 50 ملليغراما من مادة البوليفينول لكل غرام، مع حصة واحدة تحتوي على مضادات الأكسدة الفينولية أكثر من معظم الأطعمة والمشروبات، بما في ذلك التفاح وعصير التوت البري والنبيذ الأحمر والشاي الأسود. والفلافونول الرئيسي الموجود في الكاكاو هو الإبيكاتشين والكاتشين، بالإضافة إلى البروسيانيدين، التي توفر معظم مضادات الأكسدة.بالإضافة إلى ذلك، يعد الكاكاو مصدرًا مركزًا للألياف والمغنيسيوم والبوتاسيوم الضروريين لتعزيز المناعة، وكذلك الأرجينين، وهو حمض أميني يساعد على تمدد الأوعية الدموية.تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغيةالسكتة الدماغية هي حالة طبية طارئة خطيرة ومميتة تحدث عندما ينقطع تدفق الدم إلى الدماغ.وجد الباحثون في فنلندا أن استهلاك الشوكولاتة يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية: بنسبة 17% في المتوسط ​​في مجموعة الرجال الذين فحصهم الباحثون، بما في ذلك لاحتوائها على معادن مثل النحاس والبوتاسيوم، والتي قد تساعد في الوقاية من السكتة الدماغية.تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مركبات الفلافونويد التي ثبت أنها تحسن تدفق الدم وتخفض ضغط الدم، وكلاهما يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.والفلافونويد هي مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف والالتهابات التي يمكن أن تتسبب في أن تصبح جدران الشرايين سميكة وقاسية، مما يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.تعزز صحة البشرةالمركبات النشطة بيولوجيا الموجودة في الشوكولاتة الداكنة مفيدة أيضًا للبشرة. يمكن لمضادات الأكسدة الفلافونول أن تحمي من أضرار أشعة الشمس حيث تعمل كدرع وقائي ضد الأشعة فوق البنفسجية الضارة، وتحسن تدفق الدم إلى الجلد.تقلل من التوتروجد العلماء أن تناول ما يعادل قطعة متوسطة الحجم من الشوكولاتة الداكنة (40 غرامًا) يوميًا لمدة أسبوعين يمكن أن يقلل مستويات هرمون التوتر الكورتيزول وكذلك الهرمونات العصبية التي تؤدي إلى التوتر. والشوكولاتة الداكنة غذاء قوي يطلق هرمونات مهدئة للدماغ ويهدئ الجهاز العصبي بأكمله.تساعد الشوكولاتة بشكل خاص على الاسترخاء بفضل جزيء PEA الذي تحتوي عليه (مادة كيميائية مرتبطة بالغدة الكظرية، يتم إنتاجها في الدماغ ويتم إفرازها عندما نكون في حالة حب).تحتوي الشوكولاتة أيضًا على الثيوبرومين، وهو منبه يشبه الكافيين في تركيبته الجزيئية. وبشكل عام، فإن تناول الشوكولاتة يفرز مادة الإندورفين التي تعمل على الاسترخاء على الفور وتحسين الحالة المزاجية.أضرار الشوكولاتة الداكنةرغم الأدلة الكثيرة على أن الكاكاو يمكن أن يوفر فوائد صحية قوية، وخاصة كونه وقائي ضد أمراض القلب، لكن بالطبع، هذا لا يعني أنه يجب عليك استهلاك الكثير من الشوكولاتة كل يوم، فهي لا تزال محملة بالسعرات الحرارية ويسهل تناولها.ورغم احتواء 100 غرام من الشوكولاتة الداكنة على نحو 11 غرامًا من الألياف، و66% من القيمة اليومية للحديد، و57% من القيمة اليومية للمغنيسيوم، و196% من القيمة اليومية للنحاس، و85% من القيمة اليومية للمنغنيز، إلا أنها تحتوي أيضا على نحو 600 سعرة حرارية مقارنة بـ 535 سعرة حرارية في كل 100 غرام من شوكولاتة الحليب.كذلك ورغم مزايا الشوكولاتة الداكنة، لكن هناك بعض الآثار الجانبية المرتبطة بالكافيين، من بينها: الأرق، وزيادة التبول، وضربات القلب السريعة، والإمساك، والانزعاج المعوي وأحيانا الإمساك والصداع.كيفية اختيار الشوكولاتة الداكنةيعد الكاكاو الطبيعي أحد أهم مصادر الفلافانول الغنية بمضادات الأكسدة. ولكن كلما زادت معالجة الكاكاو، انخفض محتوى الفلافانول.ابحث عن المنتجات التي تحتوي على 70% كاكاو على الأقل. كلما زادت النسبة، أصبح مذاقها أكثر مرارة (وأقل حلاوة)، ولكنها أصبحت صحية أكثر.يجب دائمًا إدراج حبوب الكاكاو أولاً في قائمة المكونات المدونة على العبوة.تجنب الشوكولاتة التي تحتوي على الزيوت النباتية أو زيت الزبدة أو المحليات الصناعية أو بدائل الحليب. هذه كلها مؤشرات على أن الشوكولاتة دون المستوى المطلوب.كلما كانت المكونات أقل، كلما كان ذلك أفضل.تحتوي الشوكولاتة الداكنة عادة على بعض السكر، لكن الكميات عادة ما تكون صغيرة وكلما كانت الشوكولاتة داكنة، قل احتواؤها على السكر.توصيات لتناول الشوكولاتة الداكنةما هي الكمية اليومية الموصى بها من الشوكولاتة الداكنة؟ يقول الخبراء إن "الجرعة" الموصى بها هي نحو 1 إلى 2 أونصة أو 30-60 غرامًا، وذلك لتجنب استهلاك الكثير من السعرات الحرارية.تناول مربعًا أو اثنين بعد العشاء وحاول تذوقهما. إذا كنت تريد فوائد الكاكاو دون السعرات الحرارية الموجودة في الشوكولاتة، ففكر في صنع كاكاو ساخن دون أي كريمة أو سكر.الموانع والقيود والآثار الجانبيةقد يكون تناول الشوكولاتة الداكنة بكميات صغيرة آمنًا. ومع ذلك، فإن تناول كميات أكبر قد يضر. ولذلك، هناك بعض الاحتياطات اللازمة:إذا كنت تعاني من الصداع، تجنب الشوكولاتة الداكنة. قد تسبب الصداع النصفي لدى الأشخاص الحساسين.يجب على مريض السكري تجنب الشوكولاتة الداكنة لأنها قد ترفع مستويات السكر في الدم وتتعارض مع التحكم في نسبة السكر في الدم.يجب على النساء الحوامل والمرضعات تجنب الشوكولاتة الداكنة لأنها تحتوي على مادة الكافيين وقد تتعارض مع نمو الجنين.إذا كنت تعاني من اضطراب في المعدة، أو ارتجاع حمضي، أو متلازمة القولون العصبي، فتجنب تناول الشوكولاتة الداكنة.يجب على الناس توخي الحذر عند إعطاء الشوكولاتة الداكنة للأطفال الصغار وكبار السن لأنهم قد يصابون بحساسية الشوكولاتة.كما تحتوي الشوكولاتة على الكافيين والتيرامين والدهون، والتي يمكن أن تتداخل مع بعض الأدوية:لا تستخدم الشوكولاتة الداكنة مع الأسبرين.لا تتناول الشوكولاتة الداكنة مع الأدوية المضادة للتخثر (أدوية تسييل الدم).لا تتناول الشوكولاتة الداكنة مع الأدوية المضادة للصفيحات (تمنع تجلط الدم).لا تتناول الشوكولاتة الداكنة مع مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAID).لذلك يجب تجنب تناول الشوكولاتة الداكنة مع أي دواء وفي حالة حدوث أي مضاعفات يجب استشارة الأطباء.

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