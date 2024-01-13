https://sputnikarabic.ae/20240113/الخارجية-الفلسطينية-إسرائيل-تستخف-بمحكمة-العدل-الدولية-وتواصل-ارتكاب-المجازر-في-غزة-1084947719.html
الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تستخف بمحكمة العدل الدولية وتواصل ارتكاب المجازر في غزة
الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تستخف بمحكمة العدل الدولية وتواصل ارتكاب المجازر في غزة
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، أن "تمادي إسرائيل في حربها المدمرة على غزة، دليل عدم احترامها لجميع المناشدات والمطالبات الدولية لحماية المدنيين،... 13.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-13T11:55+0000
2024-01-13T11:55+0000
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وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن "إسرائيل تستخف بانعقاد محكمة العدل وبالإجماع الدولي على حماية المدنيين، وتواصل ارتكاب المزيد من المجازر الجماعية بحق شعبنا في قطاع غزة".وشددت الوزارة على أن "استمرار حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال ضد شعبنا لليوم 99 على التوالي، يشكل استخفافا بأي إجراءات أو قرارات قد تلجأ إليها المحكمة".واتهمت جنوب أفريقيا، في وقت سابق، إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة، مشددة على أن الهجوم الذي شنته حركة حماس، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة.جاء ذلك خلال أولى جلسات محكمة العدل الدولية في لاهاي، للنظر في طلب جنوب أفريقيا استصدار أمر يلزم الجيش الإسرائيلي بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، ومحاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل في المقابل بضربات انتقامية، وأمرت بفرض حصار كامل على غزة، وشنت توغلا بريا في القطاع الفلسطيني بهدف معلن هو القضاء على "حماس" وإنقاذ محتجزيها لدى الحركة.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال من كلا الجانبين، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240113/رئيس-الوزراء-القطري-الأسبق-أصبحنا-عاجزين-حتى-تقدمت-جنوب-أفريقيا-بدعوى-ضد-إسرائيل-1084943913.html
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جنوب أفريقيا, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار, حركة حماس, العالم العربي
جنوب أفريقيا, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار, حركة حماس, العالم العربي
الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تستخف بمحكمة العدل الدولية وتواصل ارتكاب المجازر في غزة
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، أن "تمادي إسرائيل في حربها المدمرة على غزة، دليل عدم احترامها لجميع المناشدات والمطالبات الدولية لحماية المدنيين، وإدخال المساعدات وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية".
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن "إسرائيل تستخف بانعقاد محكمة العدل وبالإجماع الدولي على حماية المدنيين، وتواصل ارتكاب المزيد من المجازر الجماعية بحق شعبنا في قطاع غزة".
وشددت الوزارة على أن "استمرار حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال ضد شعبنا لليوم 99 على التوالي، يشكل استخفافا بأي إجراءات أو قرارات قد تلجأ إليها المحكمة".
واتهمت جنوب أفريقيا
، في وقت سابق، إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة، مشددة على أن الهجوم الذي شنته حركة حماس، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال أولى جلسات محكمة العدل الدولية في لاهاي، للنظر في طلب جنوب أفريقيا استصدار أمر يلزم الجيش الإسرائيلي بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، ومحاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى
"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل
في المقابل بضربات انتقامية، وأمرت بفرض حصار كامل على غزة، وشنت توغلا بريا في القطاع الفلسطيني بهدف معلن هو القضاء على "حماس" وإنقاذ محتجزيها لدى الحركة.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال من كلا الجانبين، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.