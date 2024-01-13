https://sputnikarabic.ae/20240113/الدوما-الروسي-يجب-محاكمة-بايدن-قبل-أن-يبدأ-حربا-عالمية--1084941637.html
الدوما الروسي: يجب محاكمة بايدن قبل أن يبدأ حربا عالمية
الدوما الروسي: يجب محاكمة بايدن قبل أن يبدأ حربا عالمية
طالب رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم السبت، بمحاكمة الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل أن يبدأ حربا عالمية، وذلك تعليقا على الضربة الأمريكية... 13.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-13T07:41+0000
2024-01-13T07:41+0000
2024-01-13T07:41+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال فولودين عبر صفحته غلى منصة "تلغرام": "لقد ارتكبت واشنطن اعتداء على دولة ذات سيادة، متجاوزة القانون الدولي ومتجاهلة ميثاق الأمم المتحدة إذا كانت الولايات المتحدة دولة قانون، فيجب محاكمة بايدن قبل أن يبدأ حرباً عالمية، ويتشبث بالسلطة بكل ما أوتي من قوة".وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، فجر الجمعة، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، ردا على هجماتها المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.وأعلن البنتاغون أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات على أكثر من 60 هدفا تابعا لجماعة "أنصار الله" اليمنية واستُخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.وصباح الجمعة، أعلنت "أنصار الله" استعدادها خوض أي مواجهة مع الولايات المتحدة وبريطانيا، معتبرةً أن استهدافها بأي عمل عسكري يأتي دعماً لإسرائيل.وأعلنت الجماعة في بيان، مقتل 5 عناصر وإصابة 6 آخرين من قواتها، إثر الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن.وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240113/الدفاع-الأمريكية-تكشف-هدف-الضربة-الجديدة-على-اليمن-1084939272.html
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روسيا
الدوما الروسي: يجب محاكمة بايدن قبل أن يبدأ حربا عالمية
طالب رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم السبت، بمحاكمة الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل أن يبدأ حربا عالمية، وذلك تعليقا على الضربة الأمريكية والبريطانية في اليمن.
موسكو - سبوتنيك. وقال فولودين عبر صفحته غلى منصة "تلغرام": "لقد ارتكبت واشنطن اعتداء على دولة ذات سيادة، متجاوزة القانون الدولي ومتجاهلة ميثاق الأمم المتحدة إذا كانت الولايات المتحدة دولة قانون، فيجب محاكمة بايدن قبل أن يبدأ حرباً عالمية، ويتشبث بالسلطة بكل ما أوتي من قوة".
وأشار إلى أن بايدن يحتاج إلى "حرب صغيرة منتصرة" لصرف انتباه الناخبين عن الإخفاقات في أوكرانيا ومشكلات الولايات المتحدة"، مضيفا: "ولهذا السبب لم تقم إدارة الرئيس الأمريكي بإخطار الكونغرس بالهجوم".
وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، فجر الجمعة، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، ردا على هجماتها المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.
وأعلن البنتاغون أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات على أكثر من 60 هدفا تابعا لجماعة "أنصار الله" اليمنية واستُخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.
وصباح الجمعة، أعلنت "أنصار الله" استعدادها خوض أي مواجهة مع الولايات المتحدة وبريطانيا، معتبرةً أن استهدافها بأي عمل عسكري يأتي دعماً لإسرائيل.
وأعلنت الجماعة في بيان، مقتل 5 عناصر وإصابة 6 آخرين من قواتها، إثر الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، الجمعة إن "القوات المسلحة لن تتردد في استهداف مصادر التهديد، وجميع الأهداف المعادية في البر والبحر، دفاعًا عن اليمن وسيادته واستقلاله".
وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.