https://sputnikarabic.ae/20240114/خبير-خطة-أمريكا-بتكرار-سيناريو-أوكرانيا-في-تايوان-محكوم-بالفشل-1084979428.html
خبير: خطة أمريكا بتكرار سيناريو أوكرانيا في تايوان "محكوم بالفشل"
خبير: خطة أمريكا بتكرار سيناريو أوكرانيا في تايوان "محكوم بالفشل"
أفادت بكري راهاكونديني كوني، المحلل في مجال الأنشطة السياسية والعسكرية والاستخباراتية في إندونيسيا، اليوم الأحد، في تصريح لسبوتنيك، بعد نتائج الانتخابات في... 14.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-14T14:47+0000
2024-01-14T14:47+0000
2024-01-14T14:47+0000
أخبار تايوان
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأوضحت كوني أن، لاي تشينغده، زعيم الحزب التقدمي الديمقراطي، الذي يدعو إلى استقلال تايوان، فاز في انتخاب رئيس إدارة الجزيرة يوم أمس السبت، ووفقا للجنة الانتخابات المركزية، بلغت نسبة المشاركة 69.8٪. وفقا للجنة الانتخابات المركزية في الجزيرة ، صوت 40.05 ٪ من الناخبين لصالح لاي تشينغده.وأضافت كوني: "لدي رؤية استراتيجية، في النهاية، ستتحد تايوان بشكل طبيعي مع الصين، وتنضم للاستفادة من الرخاء والتكنولوجيا، والخطة الأمريكية لأوكرنة تايوان لن تؤتي ثمارها".وأشارت كوني إلى أن الصين، في الحرب الكورية: "أظهرت لآسيا بأكملها، وكذلك للعالم، أنها قادرة على هزيمة القوات التي تقودها الولايات المتحدة". وما جعل ذلك سهلا تطور التكنولوجيا والاقتصاد الصيني، مما يخلق تأثيرًا رادعًا قويًا للولايات المتحدة، يجبرها على تجنب الصراع المباشر"، مضيفة "وبدلا من ذلك، تعمل واشنطن على تأجيج الصراع باستخدام مناطق النفوذ الإقليمية مثل تايوان".وصرّح المتحدث باسم مكتب مجلس الدولة الصيني لشؤون تايوان، تشن بينهوا، أن الصين ستعارض بحزم الإجراءات الرامية إلى تحقيق استقلال تايوان وتدخل القوى الخارجية فيها.وقال بينهوا معلقا على نتائج الانتخابات: "سوف نتمسك بتوافق 1992، الذي يجسد مبدأ صين واحدة، ونعارض بشدة الأعمال الانفصالية التي تهدف إلى تحقيق استقلال تايوان، وكذلك تدخل القوى الخارجية".وأشار بينهوا إلى أن "الانتخابات في تايوان، أظهرت أن الحزب الديمقراطي التقدمي لا يمثل الرأي العام السائد في الجزيرة".
https://sputnikarabic.ae/20240114/ترامب-يتكهن-بقرب-الحرب-العالمية-الثالثة-1084976832.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
خبير: خطة أمريكا بتكرار سيناريو أوكرانيا في تايوان "محكوم بالفشل"
أفادت بكري راهاكونديني كوني، المحلل في مجال الأنشطة السياسية والعسكرية والاستخباراتية في إندونيسيا، اليوم الأحد، في تصريح لسبوتنيك، بعد نتائج الانتخابات في الجزيرة، بأن خطة الولايات المتحدة "لإضفاء الطابع الأوكراني" على تايوان لن تؤتي ثمارها، وفي النهاية ستصبح تايوان واحدة مع الصين.
وأوضحت كوني أن، لاي تشينغده، زعيم الحزب التقدمي الديمقراطي، الذي يدعو إلى استقلال تايوان، فاز في انتخاب رئيس إدارة الجزيرة يوم أمس السبت، ووفقا للجنة الانتخابات المركزية، بلغت نسبة المشاركة 69.8٪. وفقا للجنة الانتخابات المركزية في الجزيرة ، صوت 40.05 ٪ من الناخبين لصالح لاي تشينغده.
وأضافت كوني: "لدي رؤية استراتيجية، في النهاية، ستتحد تايوان بشكل طبيعي مع الصين، وتنضم للاستفادة من الرخاء والتكنولوجيا، والخطة الأمريكية لأوكرنة تايوان لن تؤتي ثمارها".
وأشارت كوني إلى أن الصين، في الحرب الكورية: "أظهرت لآسيا بأكملها، وكذلك للعالم، أنها قادرة على هزيمة القوات التي تقودها الولايات المتحدة". وما جعل ذلك سهلا تطور التكنولوجيا والاقتصاد الصيني، مما يخلق تأثيرًا رادعًا قويًا للولايات المتحدة، يجبرها على تجنب الصراع المباشر"، مضيفة "وبدلا من ذلك، تعمل واشنطن على تأجيج الصراع باستخدام مناطق النفوذ الإقليمية مثل تايوان".
وأكدت كوني على أن: "التايوانيين يفهمون هذا الأمر أفضل من أي شخص آخر، وسيتعين عليهم أن يلعبوا لعبة طويلة جدًا مع "أبناء عمومتهم" في البر الرئيسي، وسيستمرون في تلقي الدعم من الولايات المتحدة، لكنهم سيزيدون من نفوذهم داخل الحزب الشيوعي الصيني".
واعتقدت الخبيرة أن الانتخابات ستتبعها لعبة طويلة، مع مراعاة عوامل السياسة الخارجية المختلفة، مؤكدة على "أن هذا سينتهي بفوز الشعب الصيني كأمة موحدة".
وصرّح المتحدث باسم مكتب مجلس الدولة الصيني لشؤون تايوان، تشن بينهوا، أن الصين ستعارض بحزم الإجراءات الرامية إلى تحقيق استقلال تايوان
وتدخل القوى الخارجية فيها.
وقال بينهوا معلقا على نتائج الانتخابات: "سوف نتمسك بتوافق 1992، الذي يجسد مبدأ صين واحدة، ونعارض بشدة الأعمال الانفصالية التي تهدف إلى تحقيق استقلال تايوان، وكذلك تدخل القوى الخارجية
".
وأشار بينهوا إلى أن "الانتخابات في تايوان، أظهرت أن الحزب الديمقراطي التقدمي لا يمثل الرأي العام السائد في الجزيرة".