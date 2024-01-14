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https://sputnikarabic.ae/20240114/ريال-مدريد-يتوج-بالسوبر-الإسباني-بعد-هزيمة-برشلونة-4---1-1084990315.html
ريال مدريد يتوج بالسوبر الإسباني بعد هزيمة برشلونة 4 - 1
ريال مدريد يتوج بالسوبر الإسباني بعد هزيمة برشلونة 4 - 1
توج فريق ريال مدريد بلقب السوبر الإسباني، اليوم الأحد، بعد فوز على غريمه التقليدي برشلونة، بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب أول بارك بالسعودية. 14.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-14T21:48+0000
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وقال موقع "يلا كورة" إن الهدف الأول لريال مدريد جاء في الدقيقة 8 عن طريقة تمريرة بينية من بيلينغهام إلى فينيسيوس الذي تسلم الكرة وانفرد بالمرمى تماما وراوغ الحارس إجناسيو بينيا بمهارة وهز الشباك.وسجل الملكي هدفه الثاني في الدقيقة 11، عندما تسلم رودريغو الكرة في وسط الملعب، ومن ثم أرسل عرضية زاحفة داخل منطقة الجزاء قابلها فينيسيوس بتسديدة داخل الشباك معلنا عن الهدف الثاني له في اللقاء والثاني لفريقه.من جانبه، قلص برشلونة الفارق، عن طريق نجمه ليفاندوفسكي في الدقيقة 31 من الشوط الأول، من تسديدة من على حدود منطقة الجزاء.وأضاف فينيسيوس الهدف الثالث له ولريال مدريد، من ركلة الجزاء، وفي الدقيقة 64 من الشوط الثاني، سجل رودريجو الهدف الرابع لريال مدريد، من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.يذكر أن بفوز ريال مدريد هذه الليلة توج بلقب السوبر الإسباني للمرة الـ13 في تاريخه.
https://sputnikarabic.ae/20231031/ريال-مدريد-يمدد-عقد-فينيسيوس-ويضع-شرطا-جزائيا-مليار-يورو-فيديو-1082670689.html
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أخبار العالم الآن, رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, نادي برشلونة, أخبار كرة القدم
أخبار العالم الآن, رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, نادي برشلونة, أخبار كرة القدم

ريال مدريد يتوج بالسوبر الإسباني بعد هزيمة برشلونة 4 - 1

21:48 GMT 14.01.2024
© AFP 2023 / JOSE JORDANالبرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني يتعرض لهتافات عنصرية من جماهير فالنسيا في الدوري الإسباني
البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني يتعرض لهتافات عنصرية من جماهير فالنسيا في الدوري الإسباني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2024
© AFP 2023 / JOSE JORDAN
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توج فريق ريال مدريد بلقب السوبر الإسباني، اليوم الأحد، بعد فوز على غريمه التقليدي برشلونة، بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب أول بارك بالسعودية.
وقال موقع "يلا كورة" إن الهدف الأول لريال مدريد جاء في الدقيقة 8 عن طريقة تمريرة بينية من بيلينغهام إلى فينيسيوس الذي تسلم الكرة وانفرد بالمرمى تماما وراوغ الحارس إجناسيو بينيا بمهارة وهز الشباك.
وسجل الملكي هدفه الثاني في الدقيقة 11، عندما تسلم رودريغو الكرة في وسط الملعب، ومن ثم أرسل عرضية زاحفة داخل منطقة الجزاء قابلها فينيسيوس بتسديدة داخل الشباك معلنا عن الهدف الثاني له في اللقاء والثاني لفريقه.
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من جانبه، قلص برشلونة الفارق، عن طريق نجمه ليفاندوفسكي في الدقيقة 31 من الشوط الأول، من تسديدة من على حدود منطقة الجزاء.
وأضاف فينيسيوس الهدف الثالث له ولريال مدريد، من ركلة الجزاء، وفي الدقيقة 64 من الشوط الثاني، سجل رودريجو الهدف الرابع لريال مدريد، من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.
يذكر أن بفوز ريال مدريد هذه الليلة توج بلقب السوبر الإسباني للمرة الـ13 في تاريخه.
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