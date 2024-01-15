عربي
https://sputnikarabic.ae/20240115/الرئاسة-التركية-تطلب-من-البرلمان-تمديد-مهمة-القوات-البحرية-في-خليج-عدن-1085006298.html
الرئاسة التركية تطلب من البرلمان تمديد مهمة القوات البحرية في خليج عدن
الرئاسة التركية تطلب من البرلمان تمديد مهمة القوات البحرية في خليج عدن
طلبت الرئاسة التركية من البرلمان تمديد مهمة قوات البحرية التركية في خليج عدن وبحر العرب والمياه الإقليمية للصومال. 15.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-15T11:20+0000
2024-01-15T11:20+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104370/53/1043705330_0:114:2731:1650_1920x0_80_0_0_3a8dfa161c5fde8d3379ab7cf0c1d957.jpg
وبعثت الرئاسة في مذكرة إلى البرمان، دعت فيها إلى تمديد مهمة القوات عاما إضافيا اعتبارا من 10 فبراير/ شباط 2024، بحسب وكالة الأناضول الرسمية.وأشارت المذكرة إلى أن "قوات البحرية التركية العاملة في المناطق المذكورة، تولت بشكل فاعل ضمان سلامة السفن التجارية التي تحمل العلم التركي أو المرتبطة بتركيا".وأكدت مشاركة تلك القوات في عمليات المجتمع الدولي المشتركة بما في ذلك ضد أعمال القرصنة والسطو المسلح والإرهاب في البحار.ولفتت إلى أن "مهمة القوات البحرية العاملة في تلك المناطق جرى تمديدها آخر مرة من قبل البرلمان مطلع فبراير 2023 لمدة عام".ودعت إلى تمديد مهمة القوات "كي تواصل تنفيذ المهام الموكلة إليها بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والمساهمة في عمليات المجتمع الدولي ضد الإرهاب في البحار خارج نطاق المياه الإقليمية لدول المنطقة".وتشهد الممرات الملاحية في المنطقة توترا شديدا مع هجمات تنفذها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا على أهداف تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية التي أوقفت حركة الملاحة إلى إسرائيل تضامنا مع غزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، فجر يوم الجمعة الماضي، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لحركة "أنصار الله"، ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.وأعلن البنتاغون أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات على أكثر من 60 هدفا تابعا لجماعة "أنصار الله" اليمنية واستُخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.وصباح الجمعة، أعلنت "أنصار الله" استعدادها خوض أي مواجهة مع الولايات المتحدة وبريطانيا، معتبرةً أن استهدافها بأي عمل عسكري يأتي دعماً لإسرائيل.وأعلنت الحركة في بيان، مقتل 5 عناصر وإصابة 6 آخرين من قواتها، إثر الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن.وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240115/البحرية-الأمريكية-تكشف-تفاصيل-جديدة-عن-فقدانها-جنديين-في-البحر-الأحمر-1084994118.html
https://sputnikarabic.ae/20240115/قطر-تعلق-شحنات-الغاز-عبر-البحر-الأحمر-إلى-أوروبا-1085002655.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104370/53/1043705330_2:0:2731:2047_1920x0_80_0_0_99901a3325d23d9ae9658566765e3eea.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, أخبار اليمن الأن, أنصار الله
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, أخبار اليمن الأن, أنصار الله

الرئاسة التركية تطلب من البرلمان تمديد مهمة القوات البحرية في خليج عدن

11:20 GMT 15.01.2024
© AP Photo / SELCAN HACAOGLUقوات من البحرية التركية
قوات من البحرية التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2024
© AP Photo / SELCAN HACAOGLU
تابعنا عبر
طلبت الرئاسة التركية من البرلمان تمديد مهمة قوات البحرية التركية في خليج عدن وبحر العرب والمياه الإقليمية للصومال.
وبعثت الرئاسة في مذكرة إلى البرمان، دعت فيها إلى تمديد مهمة القوات عاما إضافيا اعتبارا من 10 فبراير/ شباط 2024، بحسب وكالة الأناضول الرسمية.
وأشارت المذكرة إلى أن "قوات البحرية التركية العاملة في المناطق المذكورة، تولت بشكل فاعل ضمان سلامة السفن التجارية التي تحمل العلم التركي أو المرتبطة بتركيا".
وأكدت مشاركة تلك القوات في عمليات المجتمع الدولي المشتركة بما في ذلك ضد أعمال القرصنة والسطو المسلح والإرهاب في البحار.
ولفتت إلى أن "مهمة القوات البحرية العاملة في تلك المناطق جرى تمديدها آخر مرة من قبل البرلمان مطلع فبراير 2023 لمدة عام".
غواصة الصواريخ الباليستية الأمريكية يو إس إس كنتاكي راسية في قاعدة بوسان البحرية، كوريا الجنوبية، 19 يوليو/ تموز 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2024
البحرية الأمريكية تكشف تفاصيل جديدة عن فقدانها جنديين في البحر الأحمر
07:34 GMT
ودعت إلى تمديد مهمة القوات "كي تواصل تنفيذ المهام الموكلة إليها بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والمساهمة في عمليات المجتمع الدولي ضد الإرهاب في البحار خارج نطاق المياه الإقليمية لدول المنطقة".
وتشهد الممرات الملاحية في المنطقة توترا شديدا مع هجمات تنفذها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا على أهداف تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية التي أوقفت حركة الملاحة إلى إسرائيل تضامنا مع غزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، فجر يوم الجمعة الماضي، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لحركة "أنصار الله"، ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.
سفينة في البحر الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2024
قطر تعلق شحنات الغاز عبر البحر الأحمر إلى أوروبا
08:56 GMT
وأعلن البنتاغون أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات على أكثر من 60 هدفا تابعا لجماعة "أنصار الله" اليمنية واستُخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.
وصباح الجمعة، أعلنت "أنصار الله" استعدادها خوض أي مواجهة مع الولايات المتحدة وبريطانيا، معتبرةً أن استهدافها بأي عمل عسكري يأتي دعماً لإسرائيل.
وأعلنت الحركة في بيان، مقتل 5 عناصر وإصابة 6 آخرين من قواتها، إثر الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن.
وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
راجمة الصواريخ توس - 1أ (سولنتسيبيوك خلال معرض المنتدى الدولي أرميا 2018 (الجيش 2018 في كوبينكا - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:07 GMTمستوطن إسرائيلي يحمل علم إسرائيل، 1 فبراير/ شباط 2017 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مستوطنون مسلحون يهاجمون قرى فلسطينية03:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала