https://sputnikarabic.ae/20240115/تصويت-هل-يستحق-نجوم-الكرة-والمدربون-أجرا-خياليا-في-كوكب-مأزوم؟-1085008693.html
تصويت... هل يستحق نجوم الكرة والمدربون أجرا "خياليا" في كوكب مأزوم؟
تصويت... هل يستحق نجوم الكرة والمدربون أجرا "خياليا" في كوكب مأزوم؟
عزيزي القارئ؛ قبل أن تأخذ قرارًا بالتصويت لإحدى الخيارات الموجودة أدناه، خذ وقتًا قصيرًا واحسب المبلغ الذي جمعته آخر عام من حياتك، أو حاول معرفة ما في داخل... 15.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-15T13:10+0000
2024-01-15T13:10+0000
2024-01-15T13:14+0000
مجتمع
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تصدّرت دموع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عام 2021، وسائل الإعلام العالمية، لحظة إعلانه رحيله عن الفريق الكتالوني، وحصد "ملياردير الكرة الذهبية" تعاطفًا عالميًا، حتى أن المحرمة التي جفف بها ميسي أنفه، عرضت للبيع بآلاف الدولارات.ومن بين الأسماء اللامعة في على سبيل المثال، يتقاضى البرتغالي كريستيانو رونالدو 260 مليون يورو سنويا (أكثر من 21 مليون يورو شهريا)، والأرجنتيني ليونيل ميسي (إنتر ميامي الأمريكي) 135 مليون يورو سنويا (أكثر من 11 مليون يورو شهريا)، والبرازيلي نيمار 112 مليون يورو سنويا (أكثر من 9 مليون يورو شهريا)، حتى أن الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب سوريا لكرة القدم يتقاضى 1.8 مليون دولار سنويا.برأيك، هل يستحق هؤلاء هذه الأجور الضخمة في الوقت الذي يعيش فيه ملايين الفقراء حول العالم أوضاعًا اقتصادية قاسية جدًا؟أما من الجانب الآخر المظلم، ووفقًا لمبادرة "أكسفورد" للفقر والتنمية، يعيش أكثر من 18% من سكان العالم في فقر حاد متعدد الأوجه. ويقيم أكثر من نصف هؤلاء السكان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ويعيش أكثر من ثلثهم في جنوب آسيا.تصويت... هل تستطيع محكمة العدل الدولية وقف الحرب الإسرائيلية على غزة؟صوّت للزعيم العربي الأكثر تأثيرا في عام 2023تصويت.. أي من الدول العربية أو الإسلامية أو الفصائل تعتبر أنها اتخذت إجراءات حقيقية لدعم غزة؟
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استطلاعات الرأي, опросы
تصويت... هل يستحق نجوم الكرة والمدربون أجرا "خياليا" في كوكب مأزوم؟
13:10 GMT 15.01.2024 (تم التحديث: 13:14 GMT 15.01.2024)
عزيزي القارئ؛ قبل أن تأخذ قرارًا بالتصويت لإحدى الخيارات الموجودة أدناه، خذ وقتًا قصيرًا واحسب المبلغ الذي جمعته آخر عام من حياتك، أو حاول معرفة ما في داخل جيبك من أموال، هذا إن وجد، في عصر يشهد فيه كوكب الأرض أزمة اقتصادية وغذائية كبيرة.
تصدّرت دموع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عام 2021، وسائل الإعلام العالمية، لحظة إعلانه رحيله عن الفريق الكتالوني، وحصد "ملياردير الكرة الذهبية" تعاطفًا عالميًا، حتى أن المحرمة التي جفف بها ميسي أنفه، عرضت للبيع بآلاف الدولارات.
ومنذ ذلك الحين، ظهرت أصوات جديدة تعتبر أن "لعبة الفقراء" أصبحت تجارة ضخمة وحكرًا على الأغنياء، وطالب البعض بصرف أجور منطقية لهؤلاء النجوم، في ظل عالم يعاني من كوارث الأزمات الطبيعية والإنسانية والصحية، كان آخرها أزمة كورونا التي تسببت بخسارة آلاف العمال لأعمالهم ومصدر رزقهم الوحيد.
ومن بين الأسماء اللامعة في على سبيل المثال، يتقاضى البرتغالي كريستيانو رونالدو 260 مليون يورو سنويا (أكثر من 21 مليون يورو شهريا)، والأرجنتيني ليونيل ميسي (إنتر ميامي الأمريكي) 135 مليون يورو سنويا (أكثر من 11 مليون يورو شهريا)، والبرازيلي نيمار 112 مليون يورو سنويا (أكثر من 9 مليون يورو شهريا)، حتى أن الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب سوريا لكرة القدم يتقاضى 1.8 مليون دولار سنويا.
ويربط الكثيرون في هذه المقارنة، بين الأجور وطبيعة العمل (المهنة) أو أهمية العمل، مثل الأطباء الذين ينقذون الأرواح، والمهندسون الذين يشيدون الطرقات، والمعلمون الذين يخرجون أجيال المستقبل، وبين اللاعبين الذين يتميزون بالتمريرات والتسديدات "المدروسة"، مؤكدين أن هذه القاعدة يجب أن تنطبق أيضًا على نجوم القطاعات الأخرى.
برأيك، هل يستحق هؤلاء هذه الأجور الضخمة في الوقت الذي يعيش فيه ملايين الفقراء حول العالم أوضاعًا اقتصادية قاسية جدًا؟
ويستشهد الكثيرون بحجم متوسط أعلى الأجور في العالم، حيث سجل أعلى متوسط شهري للرواتب لعام 2023 في سويسرا، وبلغ 6142 دولارًا أمريكيًا، وجاءت سنغافورة في المرتبة الثانية، حيث بلغ 4350 دولارًا أمريكيًا، وجاءت أستراليا ثالثًا بـ 4218 دولارًا أمريكيًا، وحلت أمريكا بالمرتبة الرابعة بـ3721 دولارًا أمريكيًا، بحسب مجلة "CEOWORLD".
أما من الجانب الآخر المظلم، ووفقًا لمبادرة "أكسفورد" للفقر والتنمية، يعيش أكثر من 18% من سكان العالم في فقر حاد متعدد الأوجه. ويقيم أكثر من نصف هؤلاء السكان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ويعيش أكثر من ثلثهم في جنوب آسيا.