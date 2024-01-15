https://sputnikarabic.ae/20240115/تصويت-هل-يستحق-نجوم-الكرة-والمدربون-أجرا-خياليا-في-كوكب-مأزوم؟-1085008693.html

تصويت... هل يستحق نجوم الكرة والمدربون أجرا "خياليا" في كوكب مأزوم؟

تصويت... هل يستحق نجوم الكرة والمدربون أجرا "خياليا" في كوكب مأزوم؟

عزيزي القارئ؛ قبل أن تأخذ قرارًا بالتصويت لإحدى الخيارات الموجودة أدناه، خذ وقتًا قصيرًا واحسب المبلغ الذي جمعته آخر عام من حياتك، أو حاول معرفة ما في داخل... 15.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-15T13:10+0000

2024-01-15T13:10+0000

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مجتمع

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تصدّرت دموع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عام 2021، وسائل الإعلام العالمية، لحظة إعلانه رحيله عن الفريق الكتالوني، وحصد "ملياردير الكرة الذهبية" تعاطفًا عالميًا، حتى أن المحرمة التي جفف بها ميسي أنفه، عرضت للبيع بآلاف الدولارات.ومن بين الأسماء اللامعة في على سبيل المثال، يتقاضى البرتغالي كريستيانو رونالدو 260 مليون يورو سنويا (أكثر من 21 مليون يورو شهريا)، والأرجنتيني ليونيل ميسي (إنتر ميامي الأمريكي) 135 مليون يورو سنويا (أكثر من 11 مليون يورو شهريا)، والبرازيلي نيمار 112 مليون يورو سنويا (أكثر من 9 مليون يورو شهريا)، حتى أن الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب سوريا لكرة القدم يتقاضى 1.8 مليون دولار سنويا.برأيك، هل يستحق هؤلاء هذه الأجور الضخمة في الوقت الذي يعيش فيه ملايين الفقراء حول العالم أوضاعًا اقتصادية قاسية جدًا؟أما من الجانب الآخر المظلم، ووفقًا لمبادرة "أكسفورد" للفقر والتنمية، يعيش أكثر من 18% من سكان العالم في فقر حاد متعدد الأوجه. ويقيم أكثر من نصف هؤلاء السكان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ويعيش أكثر من ثلثهم في جنوب آسيا.تصويت... هل تستطيع محكمة العدل الدولية وقف الحرب الإسرائيلية على غزة؟صوّت للزعيم العربي الأكثر تأثيرا في عام 2023تصويت.. أي من الدول العربية أو الإسلامية أو الفصائل تعتبر أنها اتخذت إجراءات حقيقية لدعم غزة؟

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