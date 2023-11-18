https://sputnikarabic.ae/20231118/تصويت-أي-من-الدول-العربية-أو-الإسلامية-أو-الفصائل-تعتبر-أنها-اتخذت-إجراءات-حقيقية-لدعم-غزة؟--1083268534.html
تصويت.. أي من الدول العربية أو الإسلامية أو الفصائل تعتبر أنها اتخذت إجراءات حقيقية لدعم غزة؟
تصويت.. أي من الدول العربية أو الإسلامية أو الفصائل تعتبر أنها اتخذت إجراءات حقيقية لدعم غزة؟
تباينت مواقف الدول العربية والإسلامية والفصائل العربية حول طريقة دعم غزة في الوقت الحالي، حيث اتخذت بعض الفصائل مبدأ الدعم العسكري المباشر، مثل "حزب الله"،... 18.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-18T14:58+0000
2023-11-18T14:58+0000
2023-11-18T15:18+0000
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وشدد البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية "غير العادية" التي عُقدت في الرياض، وجوب كسر الحصار عن غزة وفرض إدخال قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية والوقود إلى القطاع بشكل فوري. ودعا إلى ضرورة دعم الجهود المصرية الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة، بشكل فوري ومستدام وكافٍ.فيما لم يحضر الرئيس الجزائري القمة، حيث تحدث عن موقفين للجزائر بشكل واضح، الأول هو اعتبار أن "المقاومة" ليست إرهابًا، والثاني طالب فيه بضرورة رفع دعوى قضائية ضد "الاحتلال" بشأن جرائم الحرب التي يرتبكها في فلسطين.برأيك، أي من الدول العربية أو الإسلامية أو الفصائل العربية "المقاومة" تعتبر أنها اتخذت إجراءات حقيقية لدعم غزة؟وحثّت الدول العربية والإسلامية، مجلس الأمن الدولي على "ضرورة اتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ويوقف السلطات الإسرائيلية عن انتهاك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومطالبة المجلس الدولي باتخاذ قرار فوري يدين تدمير إسرائيل الهمجي للمستشفيات في غزة ومنع إدخال الدواء والغذاء والوقود إليه".ودعا البيان جميع الدول إلى وقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات إسرائيل، "التي يستخدمها جيشها في قتل الشعب الفلسطيني وتدمير بيوته ومستشفياته ومدارسه ومساجده وكنائسه".صوّت أيضا: كيف تفسر دعوة وزير إسرائيلي لضرب غزة بقنبلة نووية؟صوّت أيضا: بعد تبادل الاتهامات بين نتنياهو والمسؤولين هل تتصدع جبهة إسرائيل الداخلية وتنهار؟
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استطلاعات الرأي, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, опросы
استطلاعات الرأي, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, опросы
تصويت.. أي من الدول العربية أو الإسلامية أو الفصائل تعتبر أنها اتخذت إجراءات حقيقية لدعم غزة؟
14:58 GMT 18.11.2023 (تم التحديث: 15:18 GMT 18.11.2023)
تباينت مواقف الدول العربية والإسلامية والفصائل العربية حول طريقة دعم غزة في الوقت الحالي، حيث اتخذت بعض الفصائل مبدأ الدعم العسكري المباشر، مثل "حزب الله"، بينما شددت دول على ضرورة الحل السلمي ووقف العنف.
وشدد البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية "غير العادية" التي عُقدت في الرياض، وجوب كسر الحصار عن غزة وفرض إدخال قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية والوقود إلى القطاع بشكل فوري. ودعا إلى ضرورة دعم الجهود المصرية الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة، بشكل فوري ومستدام وكافٍ.
لكن مواقف الدول العربية والإسلامية المتباينة ظهرت عندما تحفظت إيران على بعض البنود التي تشير على وجه التحديد إلى "حلّ الدولتين وحدود عام 1967 وخطة السلام العربية".
فيما لم يحضر الرئيس الجزائري القمة، حيث تحدث عن موقفين للجزائر بشكل واضح، الأول هو اعتبار أن "المقاومة" ليست إرهابًا، والثاني طالب فيه بضرورة رفع دعوى قضائية ضد "الاحتلال" بشأن جرائم الحرب التي يرتبكها في فلسطين.
برأيك، أي من الدول العربية أو الإسلامية أو الفصائل العربية "المقاومة" تعتبر أنها اتخذت إجراءات حقيقية لدعم غزة؟
وحثّت الدول العربية والإسلامية، مجلس الأمن الدولي على "ضرورة اتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ويوقف السلطات الإسرائيلية عن انتهاك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومطالبة المجلس الدولي باتخاذ قرار فوري يدين تدمير إسرائيل الهمجي للمستشفيات في غزة ومنع إدخال الدواء والغذاء والوقود إليه".
ودعا البيان جميع الدول إلى وقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات إسرائيل، "التي يستخدمها جيشها في قتل الشعب الفلسطيني وتدمير بيوته ومستشفياته ومدارسه ومساجده وكنائسه".