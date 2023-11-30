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صوّت للزعيم العربي الأكثر تأثيرا في عام 2023
صوّت للزعيم العربي الأكثر تأثيرا في عام 2023
شهد عام 2023 الكثير من الأحداث على الصعيدين العالمي، لكن ما شهده العالم العربي في الشهرين الأخيرين، كان مختلفا بشكل كبير، حيث كان للرؤساء والزعماء العرب بصمة... 30.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-30T07:47+0000
2023-11-30T08:41+0000
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ويتيح فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" لمتابعيها على مختلف المنصات، إمكانية التصويت لاختيار الزعيم العربي الأكثر تأثيرا في العالم خلال عام 2023، وهو عام اعتبره البعض بمثابة "نكبة جديدة" بالنسبة للعالم العربي بسبب الأحداث في غزة.بالإضافة إلى ذلك، شهدت منطقة الشرق الأوسط عودة للعلاقات السعودية الإيرانية، ومشاركة دمشق في القمة العربية، وانعقاد قمة عربية إسلامية في الرياض على خلفية الأحداث في غزة. أما فيما يخص الأزمة في السودان، فقد أخفقت الجولة الأخيرة من مفاوضات جدة التي رعتها أمريكا والسعودية في تحقيق أي خرق في الأزمة، لمنها نجحت فقط في إبرام وقف مؤقت للمعارك التي كانت سرعان ما تستأنف بمجرد انتهاء المهل المحددة لتستمر الأعمال العسكرية العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
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استطلاعات الرأي, العالم العربي, опросы, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, السعودية, مصر, أخبار الأردن, الجزائر, أخبار فلسطين اليوم, أخبار السودان اليوم, أخبار المغرب اليوم
استطلاعات الرأي, العالم العربي, опросы, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, السعودية, مصر, أخبار الأردن, الجزائر, أخبار فلسطين اليوم, أخبار السودان اليوم, أخبار المغرب اليوم

صوّت للزعيم العربي الأكثر تأثيرا في عام 2023

07:47 GMT 30.11.2023 (تم التحديث: 08:41 GMT 30.11.2023)
© Photoزعماء ورؤساء عرب
زعماء ورؤساء عرب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2023
© Photo
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شهد عام 2023 الكثير من الأحداث على الصعيدين العالمي، لكن ما شهده العالم العربي في الشهرين الأخيرين، كان مختلفا بشكل كبير، حيث كان للرؤساء والزعماء العرب بصمة كبيرة على هذه الأحداث، على رأسها طوفان الأقصى.
ويتيح فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" لمتابعيها على مختلف المنصات، إمكانية التصويت لاختيار الزعيم العربي الأكثر تأثيرا في العالم خلال عام 2023، وهو عام اعتبره البعض بمثابة "نكبة جديدة" بالنسبة للعالم العربي بسبب الأحداث في غزة.

وشهدت المنطقة العربية أحداثا كبيرة كان آخرها إطلاق حماس عملية "طوفان الأقصى"، التي قد تغير موازين القوى في المنطقة والعالم.

بالإضافة إلى ذلك، شهدت منطقة الشرق الأوسط عودة للعلاقات السعودية الإيرانية، ومشاركة دمشق في القمة العربية، وانعقاد قمة عربية إسلامية في الرياض على خلفية الأحداث في غزة.

النقطة المفصلية للأحداث الأخيرة تمثلت بانخراط "أنصار الله" و"حزب الله" و"المقاومة العراقية" بعمليات بهدف دعم "حماس" في مواجهة إسرائيل، وصلت إلى حد السيطرة على سفينة مرتبطة بإسرائيل في بحر عمان.

عدد الأصوات208

ولعبت كل من قطر ومصر دورا محورا في عملية الوصول إلى هدنة إنسانية بين "حماس" وإسرائيل، وساهمت الدولتان في تعزيز هذه الهدنة وضمان الإفراج عن المحتجزين والأسرى.

أما فيما يخص الأزمة في السودان، فقد أخفقت الجولة الأخيرة من مفاوضات جدة التي رعتها أمريكا والسعودية في تحقيق أي خرق في الأزمة، لمنها نجحت فقط في إبرام وقف مؤقت للمعارك التي كانت سرعان ما تستأنف بمجرد انتهاء المهل المحددة لتستمر الأعمال العسكرية العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
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