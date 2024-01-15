عربي
https://sputnikarabic.ae/20240115/قيادي-في-أنصار-الله-لـسبوتنيك-أمريكا-صانعة-الإرهاب-العالمي-ونهايتها-ستكون-في-اليمن-1085018409.html
قيادي في "أنصار الله" لـ"سبوتنيك": أمريكا صانعة الإرهاب العالمي ونهايتها ستكون في اليمن
قيادي في "أنصار الله" لـ"سبوتنيك": أمريكا صانعة الإرهاب العالمي ونهايتها ستكون في اليمن
أكد القيادي في المكتب السياسي لـ"أنصار الله"، علي القحوم، أن العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن لم ولن يكون مؤثرًا، وهو عدوان وإجرام انتهك السيادة والقوانين... 15.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-15T15:59+0000
2024-01-15T15:59+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
حصري
تقارير سبوتنيك
الحرب على اليمن
أنصار الله
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/0f/1085019024_0:0:3188:1793_1920x0_80_0_0_fe7d9475357769bc26f5ea25257b26ca.jpg
وأضاف، في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن الاستهدافات كانت في مواقع مقصوفة سابقًا وهذا غير جديد، وبهذا قد أعلنوا حربًا مفتوحة على اليمن وعليهم تحمل الضربات و الردع الاستراتيجي اليمني، والمعركة قائمة ومفتوحة وسيندمون على عدوانهم وسيدفعون الثمن باهظًا.وتابع القحوم: "اليمن الكبير كبير بدولته وقائدها وقواتها المسلحة وقدراتها العسكرية ويدها الطولى وشعبها العظيم المعطاء، وهم حاضرون في الميدان، واليد على الزناد والمواجهة حتى الانتصار والردود على العدوان كانت وستكون بقوة و أكثر إيلامًا بإذن الله".وأشار عضو المكتب السياسي لـ"أنصار الله" إلى ما أعلنه الرئيس الأمريكي بايدن، بعزم بلاده توصيف اليمن بالإرهاب وإدخاله في البند السابع، وهذا التوصيف الأمريكي يأتي في إطار العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن، ومحاولات لتشويه الموقف اليمني كدولة وقيادة وشعب.وتابع: "هناك إجماع وطني في نصرة فلسطين وغزة، والعمليات الكبرى والاستراتيجية في ضرب إسرائيل ومنع سفنها في البحر الأحمر مستمرة ولن تتوقف، حتى يتوقف العدوان الاسرائيلي على غزة وفلسطين عمومًا ورفع الحصار عنها".وقال علي القحوم: "العمليات اليمنية مستمرة مهما كان، ولنا الشرف والفخر والاعتزاز أن نكون مع فلسطين حتى الانتصار بإذن الله وزوال إسرائيل".وتابع: "أمريكا كشفت عن وجهها القبيح بفشلها الكبير في حماية إسرائيل وتحركها بشكل مبتذل وازدواجية متلونة والكيل بمكيالين وانتهاك القوانين الدولية، حيث تمارس الإجرام والعداء تجاه الدول والشعوب، وهنا تثبت مجددًا أنها "أم الإرهاب" في العالم، وهي شر مطلق ومشروع استعماري غربي زائل بإذن الله".وأكد القحوم أن كل التحركات الأمريكية وعدوانها تجاه اليمن ستفشل، مضيفا: "سنواجه عدوانهم بكل ما أوتينا من قوة وسيغادرون المنطقة صاغرين، وسيرون من البأس اليمانيّ ما يردعهم ويكسر غطرستهم ويسقط هيبتهم المزعومة وستكون اليمن مقبرة لهم".وتابع: "أمريكا فتحت على نفسها أبواب الجحيم والويلات بعدوانها على اليمن، فالدولة والقيادة والقوات المسلحة اليمنية والشعب في حالة استنفار وتأهب لخوض المعركة المفتوحة معهم، وهو شرف كبير بأن نكون في مواجهة الشيطان الأكبر المتمثل في أمريكا وبريطانيا وإسرائيل بشكل مباشر، من أجل فلسطين وقضايا الأمة، وهي معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس".ولا تزال جماعة "أنصار الله" اليمنية قادرة على إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه السفن التي تستهدفها في البحر الأحمر، وفقا لوسائل إعلام أمريكية، نقلت عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن "الضربات الجوية التي نفذتها أمريكا وبريطانيا في اليمن، لم تؤثر على قدرات "أنصار الله"، التي لا تزال تمتلك نحو 75 في المئة من قدراتها".ولفتت وسائل الإعلام إلى أن الهدف من تلك الضربات كان احتواء "أنصار الله" ومنعهم من الانتقام ومن استهداف السفن، مشيرة إلى أنها كشفت أن الإدارة الأمريكية الحالية تواجه تحديات خطيرة لتأمين طرق الشحن الحيوية واحتواء الصراع في المنطقة.ورغم الإعلان أن الضربات استهدفت نحو 60 موقعًا بذخائر دقيقة التوجيه، إلا أن المسؤولين الأمريكيين أوضحا أن ما نتج عنها من خسائر لجماعة "أنصار الله" يتراوح بين 20 إلى 30 في المئة فقط من قدراتها الهجومية، نتيجة نقص في المعلومات الاستخبارية الخاصة بمواقع "أنصار الله" العسكرية جعل عملية استهدافها أكثر صعوبة مما هو متوقع.وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، يوم الجمعة الماضي، هجومًا واسعًا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لـ "أنصار الله" (الحوثيين)، ردًا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.وأعلن البنتاغون أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لـ "أنصار الله" اليمنية واستخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.وقالت "أنصار الله" إن الضربات الأمريكية البريطانية في اليمن، التي استهدفت أحدثها قاعدة "الديلمي" الجوية شمال العاصمة صنعاء، لم يكن لها تأثير يذكر وأنها ستواصل استهداف السفن التي لها علاقة بإسرائيل في البحر الأحمر، بحسب قولها.وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة، بينما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر.وأعلنت "أنصار الله"، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، "بدء اتخاذ إجراءات عملية للتعامل المناسب مع أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر"، مشددة على أن "العمليات ضد إسرائيل لن تتوقف حتى يتوقف عدوانها المستمر على غزة"، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20240114/مسؤول-في-صنعاء-لـسبوتنيك-رد-أنصار-الله-سينهي-الهيمنة-الأمريكية-إلى-غير-رجعة-1084989045.html
https://sputnikarabic.ae/20240115/هيئة-بريطانية-إصابة-سفينة-تجارية-أمريكية-بصاروخ-قرب-اليمن-1085016801.html
https://sputnikarabic.ae/20240115/قطر-تعلق-شحنات-الغاز-عبر-البحر-الأحمر-إلى-أوروبا-1085002655.html
https://sputnikarabic.ae/20240114/خبير-أمني-مصري-دعم-أنصار-الله-للمقاومة-الفلسطينية-أصاب-إسرائيل-بخسائر-فادحة-1084989564.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/0f/1085019024_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d4b22304891d882c226fdd5eff92cf43.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, الحرب على اليمن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, الحرب على اليمن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية

قيادي في "أنصار الله" لـ"سبوتنيك": أمريكا صانعة الإرهاب العالمي ونهايتها ستكون في اليمن

15:59 GMT 15.01.2024
© AP Photoجماعة أنصار الله اليمنية
جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
حصري
أكد القيادي في المكتب السياسي لـ"أنصار الله"، علي القحوم، أن العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن لم ولن يكون مؤثرًا، وهو عدوان وإجرام انتهك السيادة والقوانين الدولية وتجاوز عليها، مضيفًا: "هذه هي أمريكا الإرهابية وهذا هو إجرامها".
وأضاف، في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن الاستهدافات كانت في مواقع مقصوفة سابقًا وهذا غير جديد، وبهذا قد أعلنوا حربًا مفتوحة على اليمن وعليهم تحمل الضربات و الردع الاستراتيجي اليمني، والمعركة قائمة ومفتوحة وسيندمون على عدوانهم وسيدفعون الثمن باهظًا.
وتابع القحوم: "اليمن الكبير كبير بدولته وقائدها وقواتها المسلحة وقدراتها العسكرية ويدها الطولى وشعبها العظيم المعطاء، وهم حاضرون في الميدان، واليد على الزناد والمواجهة حتى الانتصار والردود على العدوان كانت وستكون بقوة و أكثر إيلامًا بإذن الله".
الإنفاق الدفاعي للدول المشاركة في التحالف البحري ضد أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2024
مسؤول في صنعاء لـ"سبوتنيك": رد "أنصار الله" سينهي الهيمنة الأمريكية إلى غير رجعة
أمس, 19:39 GMT
وأشار عضو المكتب السياسي لـ"أنصار الله" إلى ما أعلنه الرئيس الأمريكي بايدن، بعزم بلاده توصيف اليمن بالإرهاب وإدخاله في البند السابع، وهذا التوصيف الأمريكي يأتي في إطار العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن، ومحاولات لتشويه الموقف اليمني كدولة وقيادة وشعب.
وتابع: "هناك إجماع وطني في نصرة فلسطين وغزة، والعمليات الكبرى والاستراتيجية في ضرب إسرائيل ومنع سفنها في البحر الأحمر مستمرة ولن تتوقف، حتى يتوقف العدوان الاسرائيلي على غزة وفلسطين عمومًا ورفع الحصار عنها".
وقال علي القحوم: "العمليات اليمنية مستمرة مهما كان، ولنا الشرف والفخر والاعتزاز أن نكون مع فلسطين حتى الانتصار بإذن الله وزوال إسرائيل".
وتابع: "أمريكا كشفت عن وجهها القبيح بفشلها الكبير في حماية إسرائيل وتحركها بشكل مبتذل وازدواجية متلونة والكيل بمكيالين وانتهاك القوانين الدولية، حيث تمارس الإجرام والعداء تجاه الدول والشعوب، وهنا تثبت مجددًا أنها "أم الإرهاب" في العالم، وهي شر مطلق ومشروع استعماري غربي زائل بإذن الله".
سفينة حربية، المدمرة الصاروخية الموجهة يو إس إس جون إس ماكين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2024
هيئة بريطانية: إصابة سفينة تجارية أمريكية بصاروخ قرب اليمن
15:05 GMT
وأكد القحوم أن كل التحركات الأمريكية وعدوانها تجاه اليمن ستفشل، مضيفا: "سنواجه عدوانهم بكل ما أوتينا من قوة وسيغادرون المنطقة صاغرين، وسيرون من البأس اليمانيّ ما يردعهم ويكسر غطرستهم ويسقط هيبتهم المزعومة وستكون اليمن مقبرة لهم".
وتابع: "أمريكا فتحت على نفسها أبواب الجحيم والويلات بعدوانها على اليمن، فالدولة والقيادة والقوات المسلحة اليمنية والشعب في حالة استنفار وتأهب لخوض المعركة المفتوحة معهم، وهو شرف كبير بأن نكون في مواجهة الشيطان الأكبر المتمثل في أمريكا وبريطانيا وإسرائيل بشكل مباشر، من أجل فلسطين وقضايا الأمة، وهي معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس".
ولا تزال جماعة "أنصار الله" اليمنية قادرة على إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه السفن التي تستهدفها في البحر الأحمر، وفقا لوسائل إعلام أمريكية، نقلت عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن "الضربات الجوية التي نفذتها أمريكا وبريطانيا في اليمن، لم تؤثر على قدرات "أنصار الله"، التي لا تزال تمتلك نحو 75 في المئة من قدراتها".
ولفتت وسائل الإعلام إلى أن الهدف من تلك الضربات كان احتواء "أنصار الله" ومنعهم من الانتقام ومن استهداف السفن، مشيرة إلى أنها كشفت أن الإدارة الأمريكية الحالية تواجه تحديات خطيرة لتأمين طرق الشحن الحيوية واحتواء الصراع في المنطقة.
ورغم الإعلان أن الضربات استهدفت نحو 60 موقعًا بذخائر دقيقة التوجيه، إلا أن المسؤولين الأمريكيين أوضحا أن ما نتج عنها من خسائر لجماعة "أنصار الله" يتراوح بين 20 إلى 30 في المئة فقط من قدراتها الهجومية، نتيجة نقص في المعلومات الاستخبارية الخاصة بمواقع "أنصار الله" العسكرية جعل عملية استهدافها أكثر صعوبة مما هو متوقع.
سفينة في البحر الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2024
قطر تعلق شحنات الغاز عبر البحر الأحمر إلى أوروبا
08:56 GMT
وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، يوم الجمعة الماضي، هجومًا واسعًا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لـ "أنصار الله" (الحوثيين)، ردًا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.
وأعلن البنتاغون أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لـ "أنصار الله" اليمنية واستخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.
وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.
جندي تابع لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2024
خبير أمني مصري: دعم "أنصار الله" للمقاومة الفلسطينية أصاب إسرائيل بخسائر فادحة
أمس, 19:58 GMT
وقالت "أنصار الله" إن الضربات الأمريكية البريطانية في اليمن، التي استهدفت أحدثها قاعدة "الديلمي" الجوية شمال العاصمة صنعاء، لم يكن لها تأثير يذكر وأنها ستواصل استهداف السفن التي لها علاقة بإسرائيل في البحر الأحمر، بحسب قولها.
وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة، بينما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر.
وأعلنت "أنصار الله"، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، "بدء اتخاذ إجراءات عملية للتعامل المناسب مع أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر"، مشددة على أن "العمليات ضد إسرائيل لن تتوقف حتى يتوقف عدوانها المستمر على غزة"، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
راجمة الصواريخ توس - 1أ (سولنتسيبيوك خلال معرض المنتدى الدولي أرميا 2018 (الجيش 2018 في كوبينكا - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:24 GMTمستوطن إسرائيلي يحمل علم إسرائيل، 1 فبراير/ شباط 2017 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مستوطنون مسلحون يهاجمون قرى فلسطينية03:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала