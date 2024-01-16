https://sputnikarabic.ae/20240116/أردوغان-تركيا-ستواصل-عملياتها-شمالي-سوريا-والعراق-لحين-ضمان-الأمن-1085066997.html
أردوغان: تركيا ستواصل عملياتها شمالي سوريا والعراق لحين ضمان الأمن
أردوغان: تركيا ستواصل عملياتها شمالي سوريا والعراق لحين ضمان الأمن
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا ستواصل عملياتها العسكرية شمالي سوريا والعراق، إلى أن تضمن تحقيق أمنها كاملًا. 16.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-16T16:20+0000
2024-01-16T16:20+0000
2024-01-16T16:20+0000
رجب طيب أردوغان
العالم
العالم العربي
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وقال أردوغان، في خطاب للشعب التركي: "لا حديث عن تقليص نطاق عملياتنا عبر الحدود، بل إننا نناقش توسيعها، لن نتوقف حتى ندمر أوكار الإرهابيين بالكامل".وأعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الأحد الماضي، مقتل 7 مسلحين من وحدات حماية الشعب الكردية شمالي سوريا، ليرتفع عدد المسلحين الأكراد الذين تم القضاء عليهم إلى 64 مسلحا شمالي سوريا والعراق، ضمن العملية التي أطلقها الجيش التركي ضد حزب العمال الكردستاني، عقب مقتل 9 من جنوده شمالي العراق، يوم الجمعة الماضية.وقالت الوزارة، في بيان: "تم تحييد 7 مسلحين من وحدات حماية الشعب شمالي سوريا، حاولوا الاعتداء على القوات التركية".وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت، ليلة أمس السبت، ارتفاع عدد المسلحين الأكراد الذين تم تحييدهم، خلال 24 ساعة، إلى 57 مسلحا.
https://sputnikarabic.ae/20240116/الغارات-التركية-تتسبب-بقطع-المياه-والكهرباء-وتدمير-منشآت-للغاز-والنفط-شرقي-سوريا-1085053847.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رجب طيب أردوغان, العالم, العالم العربي
رجب طيب أردوغان, العالم, العالم العربي
أردوغان: تركيا ستواصل عملياتها شمالي سوريا والعراق لحين ضمان الأمن
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا ستواصل عملياتها العسكرية شمالي سوريا والعراق، إلى أن تضمن تحقيق أمنها كاملًا.
وقال أردوغان، في خطاب للشعب التركي: "لا حديث عن تقليص نطاق عملياتنا عبر الحدود، بل إننا نناقش توسيعها، لن نتوقف حتى ندمر أوكار الإرهابيين بالكامل".
وأكد أردوغان على مواصلة الجيش لعملياته البرية: "وستتواصل العمليات شمالي سوريا والعراق إلى أن تضمن تركيا تحقيق أمنها كاملًا".
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الأحد الماضي، مقتل 7 مسلحين من وحدات حماية الشعب الكردية شمالي سوريا
، ليرتفع عدد المسلحين الأكراد الذين تم القضاء عليهم إلى 64 مسلحا شمالي سوريا والعراق، ضمن العملية التي أطلقها الجيش التركي ضد حزب العمال الكردستاني، عقب مقتل 9 من جنوده شمالي العراق، يوم الجمعة الماضية.
وقالت الوزارة، في بيان: "تم تحييد 7 مسلحين من وحدات حماية الشعب شمالي سوريا، حاولوا الاعتداء على القوات التركية".
وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت، ليلة أمس السبت، ارتفاع عدد المسلحين الأكراد الذين تم تحييدهم، خلال 24 ساعة، إلى 57 مسلحا.