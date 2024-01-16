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https://sputnikarabic.ae/20240116/أنصار-الله-تدعو-شركات-الشحن-لاستمرار-عملها-في-البحر-الأحمر-طالما-لن-تتجه-إلى-إسرائيل-1085064068.html
"أنصار الله" تدعو شركات الشحن لاستمرار عملها في البحر الأحمر طالما لن تتجه إلى إسرائيل
"أنصار الله" تدعو شركات الشحن لاستمرار عملها في البحر الأحمر طالما لن تتجه إلى إسرائيل
دعت "أنصار الله" اليمنية (الحوثيين)، اليوم الثلاثاء، شركات الشحن البحري التي تسلك مسار البحر الأحمر لاستمرار عملياتها بشكل طبيعي. 16.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-16T15:18+0000
2024-01-16T15:18+0000
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وحسب وكالة "سبأ" التابعة للجماعة، قالت "أنصار الله" في بيان: "ندعو شركات الشحن التي تبحر بالبحر الأحمر لاستمرار عملياتها بشكل طبيعي طالما أنها لن تتجه إلى إسرائيل".وأضاف البيان أن "العمليات في البحر الأحمر مرتبطة بإنهاء العدوان العسكري ودخول المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والوقود إلى قطاع غزة".كما شدد البيان على أن "العدوان العسكري الأمريكي البريطاني الأخير لن يغير من موقف صنعاء الثابت".وفي السياق ذاته، كتب المتحدث باسم الجماعة، محمد عبد السلام، عبر منصة "إكس"، أن "ما تعلنه عدد من شركات الشحن من تعليق عملها بدعوى ارتفاع المخاطر في البحر الأحمر، نتيجة الضغوط والتهويلات الأمريكية، هو موقف غير دقيق، ويتماشى فقط مع الدعاية الأمريكية المغرضة".وأضاف: "هناك مئات السفن تعبر مضيق باب المندب بشكل يومي".وأتم قائلا: "نجدد التأكيد أنه لا منع لأي سفينة عدا المرتبطة بالعدو الصهيوني المجرم أو تلك المتجهة إلى موانئه في فلسطين المحتلة".وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وردًا على ذلك، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا هجوما واسعا على مدن يمنية عدة، استهدف مواقع تابعة لحركة "أنصار الله".وأعلن البنتاغون أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لـ"أنصار الله" واستخدم أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.
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أنصار الله, أخبار اليمن الأن, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أنصار الله, أخبار اليمن الأن, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

"أنصار الله" تدعو شركات الشحن لاستمرار عملها في البحر الأحمر طالما لن تتجه إلى إسرائيل

15:18 GMT 16.01.2024
© AFP 2023سفينة شحن
سفينة شحن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2024
© AFP 2023
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دعت "أنصار الله" اليمنية (الحوثيين)، اليوم الثلاثاء، شركات الشحن البحري التي تسلك مسار البحر الأحمر لاستمرار عملياتها بشكل طبيعي.
وحسب وكالة "سبأ" التابعة للجماعة، قالت "أنصار الله" في بيان: "ندعو شركات الشحن التي تبحر بالبحر الأحمر لاستمرار عملياتها بشكل طبيعي طالما أنها لن تتجه إلى إسرائيل".
وأضاف البيان أن "العمليات في البحر الأحمر مرتبطة بإنهاء العدوان العسكري ودخول المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والوقود إلى قطاع غزة".
كما شدد البيان على أن "العدوان العسكري الأمريكي البريطاني الأخير لن يغير من موقف صنعاء الثابت".
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وفي السياق ذاته، كتب المتحدث باسم الجماعة، محمد عبد السلام، عبر منصة "إكس"، أن "ما تعلنه عدد من شركات الشحن من تعليق عملها بدعوى ارتفاع المخاطر في البحر الأحمر، نتيجة الضغوط والتهويلات الأمريكية، هو موقف غير دقيق، ويتماشى فقط مع الدعاية الأمريكية المغرضة".
وأضاف: "هناك مئات السفن تعبر مضيق باب المندب بشكل يومي".
وأتم قائلا: "نجدد التأكيد أنه لا منع لأي سفينة عدا المرتبطة بالعدو الصهيوني المجرم أو تلك المتجهة إلى موانئه في فلسطين المحتلة".
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وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وردًا على ذلك، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا هجوما واسعا على مدن يمنية عدة، استهدف مواقع تابعة لحركة "أنصار الله".
وأعلن البنتاغون أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لـ"أنصار الله" واستخدم أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.
وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.
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