عربي
https://sputnikarabic.ae/20240116/رئيس-الوزراء-القطري-التصعيد-في-البحر-الأحمر-هو-الأخطر-لأنه-يؤثر-على-التجارة-الدولية-1085036527.html
رئيس الوزراء القطري: التصعيد في البحر الأحمر هو الأخطر لأنه يؤثر على التجارة الدولية
رئيس الوزراء القطري: التصعيد في البحر الأحمر هو الأخطر لأنه يؤثر على التجارة الدولية
وصف رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الثلاثاء، التصعيد في البحر الأحمر بأنه "الأخطر" لأنه لا يؤثر على المنطقة فحسب بل على التجارة الدولية،... 16.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-16T09:32+0000
2024-01-16T10:30+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/10/1085045924_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_230b9a72944fefe5a2af89e0bc77c75a.jpg
وقال رئيس الوزراء القطري، في كلمة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "رأينا التصعيد في جنوب لبنان وسوريا والعراق والآن في البحر الأحمر، والتصعيد في البحر الأحمر هو الأخطر في المنطقة، فلا يؤثر فقط على المنطقة بل على التجارة الدولية".وأضاف: "نحن الآن قلقون من التصعيد ونرى أن هناك ردود فعل من الأمريكيين والبريطانيين من أجل عدم عرقلة التجارة الدولية، لكن ذلك يزيد مخاطر التصعيد الإضافي ونحن دائما نفضل الدبلوماسية على الحل العسكري".وأشار إلى أن "الطرق البديلة للبحر الأحمر أقل كفاءة وأي حلول لا تعالج الحرب بغزة مؤقتة".وأعلنت "أنصار الله"، مساء أمس الاثنين، أن "قواتها البحرية نفذت عملية عسكرية استهدفت سفينة أمريكية في خليج عدن". وقال المتحدث العسكري، يحيى سريع، إن "كافة السفن الحربية الأمريكية والبريطانية المشاركة بالهجمات علينا نعتبرها أهدافًا معادية".وأكد سريع "الاستمرار في العمليات العسكرية وفرض قرار منع الملاحة الإسرائيلية في البحرين العربي والأحمر حتى يتوقف العدوان على غزة"، مضيفًا أن "الرد على الاعتداءات الأمريكية والبريطانية قادم لا محالة وأي اعتداء جديد لن يبقى دون عقاب".وأعلنت شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري"، في وقت سابق، أن "سفينة تجارية أصيبت بصاروخ قبالة سواحل اليمن".وذكرت الوكالة أن "شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري" أعلنت أن ناقلة بضائع مملوكة للولايات المتحدة الأمريكية وترفع علم جزر مارشال أصيبت بصاروخ قرب مدينة عدن اليمنية".وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا، يومي الجمعة والسبت، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لحركة "أنصار الله"، ردًا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.وأعلن البنتاغون أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لـ"أنصار الله" اليمنية واستخدم أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.
https://sputnikarabic.ae/20240116/أنصار-الله-تكشف-عن-عرض-أمريكي-وصلها-عبر-سلطنة-عمان-مقابل-وقف-هجماتها-في-البحر-الأحمر-1085031754.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/10/1085045924_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f7ca0b655b2eb46f6522a02b6182c02c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي
العالم العربي

رئيس الوزراء القطري: التصعيد في البحر الأحمر هو الأخطر لأنه يؤثر على التجارة الدولية

09:32 GMT 16.01.2024 (تم التحديث: 10:30 GMT 16.01.2024)
© AP Photo / Markus Schreiber رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
 رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
تابعنا عبر
وصف رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الثلاثاء، التصعيد في البحر الأحمر بأنه "الأخطر" لأنه لا يؤثر على المنطقة فحسب بل على التجارة الدولية، وذلك في أعقاب هجمات أمريكية بريطانية على مواقع لـ"أنصار الله" اليمنية، ردا على منع الحركة السفن التابعة لإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها من المرور في البحر الأحمر.
وقال رئيس الوزراء القطري، في كلمة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "رأينا التصعيد في جنوب لبنان وسوريا والعراق والآن في البحر الأحمر، والتصعيد في البحر الأحمر هو الأخطر في المنطقة، فلا يؤثر فقط على المنطقة بل على التجارة الدولية".
جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2024
"أنصار الله" تكشف عن عرض أمريكي وصلها عبر سلطنة عمان مقابل وقف هجماتها في البحر الأحمر
07:41 GMT
وأضاف: "نحن الآن قلقون من التصعيد ونرى أن هناك ردود فعل من الأمريكيين والبريطانيين من أجل عدم عرقلة التجارة الدولية، لكن ذلك يزيد مخاطر التصعيد الإضافي ونحن دائما نفضل الدبلوماسية على الحل العسكري".
وأشار إلى أن "الطرق البديلة للبحر الأحمر أقل كفاءة وأي حلول لا تعالج الحرب بغزة مؤقتة".
وأعلنت "أنصار الله"، مساء أمس الاثنين، أن "قواتها البحرية نفذت عملية عسكرية استهدفت سفينة أمريكية في خليج عدن". وقال المتحدث العسكري، يحيى سريع، إن "كافة السفن الحربية الأمريكية والبريطانية المشاركة بالهجمات علينا نعتبرها أهدافًا معادية".
وأكد سريع "الاستمرار في العمليات العسكرية وفرض قرار منع الملاحة الإسرائيلية في البحرين العربي والأحمر حتى يتوقف العدوان على غزة"، مضيفًا أن "الرد على الاعتداءات الأمريكية والبريطانية قادم لا محالة وأي اعتداء جديد لن يبقى دون عقاب".
وأعلنت شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري"، في وقت سابق، أن "سفينة تجارية أصيبت بصاروخ قبالة سواحل اليمن".
وذكرت الوكالة أن "شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري" أعلنت أن ناقلة بضائع مملوكة للولايات المتحدة الأمريكية وترفع علم جزر مارشال أصيبت بصاروخ قرب مدينة عدن اليمنية".
وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا، يومي الجمعة والسبت، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لحركة "أنصار الله"، ردًا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.
وأعلن البنتاغون أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لـ"أنصار الله" اليمنية واستخدم أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.
وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... مقتل 24285 فلسطينيا و522 من الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر09:47 GMTРазвёртывание полноразмерного пневмокаркасного макета зенитного ракетного комплекса Бук М3 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала