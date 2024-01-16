https://sputnikarabic.ae/20240116/إيران-توجه-رسالة-إلى-مجلس-الأمن-بشأن-عملياتها-في-سوريا-والعراق-1085076826.html
إيران توجه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن عملياتها في سوريا والعراق
إيران توجه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن عملياتها في سوريا والعراق
بعث الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة السفير أمير سعيد إيرواني، أمس الثلاثاء، برسالة إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن الضربات التي شنها الحرس الثوري الإيراني... 16.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-16T22:53+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وبحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، فقد جاء في الرسالة التي أرسلها إيرواني، أن "جمهورية إيران الإسلامية، باعتبارها إحدى الضحايا الرئيسيين للإرهاب، نفذت عمليات مكافحة الإرهاب تنفيذا لحقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وتشمل العملية هجمات مستهدفة ضد قواعد ومنشآت الجماعات الإرهابية المتمركزة في سوريا والعراق".وأضافت الرسالة أن الهجمات "جاءت ردًا على الهجوم الإرهابي الأخير في كرمان والذي أدّى إلى استشهاد أكثر من 100 مواطن"، مشيرةً إلى أنها "جاءت متناسبة بالكامل مع تعهدات إيران الدولية لضرب الجماعات الإرهابية وخاصة مع ميثاق الأمم المتحدة بخصوص حقوق الإنسان".وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني، قصفه بالصورايخ الباليستية مقرات تجسس وتجمعات لفصائل مناهضة للجمهورية الإسلامية في سوريا والعراق.ووقع تفجيران، يوم الأربعاء قبل الماضي، قرب مرقد الجنرال قاسم سليماني في محافظة كرمان، في الذكرى الرابعة لاغتياله.وأعلن رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية، جعفر ميعاد فر، أمس السبت، أن حصيلة ضحايا الهجوم ارتفعت إلى 91 قتيلاً، في حين بلغ إجمالي عدد الضحايا شاملاً المصابين 368 شخصًا.وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول)، في وقت سابق، مسؤوليته عن الهجوم، فيما توعد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، من يقفون وراء هذا العمل الإرهابي بأنهم "سيتلقون ردًا شديدًا".
https://sputnikarabic.ae/20240115/الحرس-الثوري-الإسلامي-يقصف-مقر-للموساد-الإسرائيلي-في-كردستان-العراق-1085027385.html
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إيران, أخبار إيران, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم
إيران, أخبار إيران, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم
إيران توجه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن عملياتها في سوريا والعراق
بعث الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة السفير أمير سعيد إيرواني، أمس الثلاثاء، برسالة إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن الضربات التي شنها الحرس الثوري الإيراني في سوريا والعراق، مؤكدًا أنها جاءت ردًا على الهجوم الإرهابي بمحافظة كرمان، ومتناسبة مع تعهدات طهران الدولية.
القاهرة - سبوتنيك
. وبحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، فقد جاء في الرسالة التي أرسلها إيرواني، أن "جمهورية إيران الإسلامية، باعتبارها إحدى الضحايا الرئيسيين للإرهاب، نفذت عمليات مكافحة الإرهاب تنفيذا لحقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وتشمل العملية هجمات مستهدفة ضد قواعد ومنشآت الجماعات الإرهابية المتمركزة في سوريا والعراق".
وأضافت الرسالة أن الهجمات "جاءت ردًا على الهجوم الإرهابي الأخير في كرمان والذي أدّى إلى استشهاد أكثر من 100 مواطن"، مشيرةً إلى أنها "جاءت متناسبة بالكامل مع تعهدات إيران الدولية لضرب الجماعات الإرهابية وخاصة مع ميثاق الأمم المتحدة بخصوص حقوق الإنسان".
وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني، قصفه بالصورايخ الباليستية مقرات تجسس وتجمعات
لفصائل مناهضة للجمهورية الإسلامية في سوريا والعراق.
ووقع تفجيران، يوم الأربعاء قبل الماضي، قرب مرقد الجنرال قاسم سليماني في محافظة كرمان، في الذكرى الرابعة لاغتياله.
وأعلن رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية، جعفر ميعاد فر، أمس السبت، أن حصيلة ضحايا الهجوم ارتفعت إلى 91 قتيلاً، في حين بلغ إجمالي عدد الضحايا شاملاً المصابين 368 شخصًا.
وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي
(المحظور في روسيا وعدة دول)، في وقت سابق، مسؤوليته عن الهجوم، فيما توعد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، من يقفون وراء هذا العمل الإرهابي بأنهم "سيتلقون ردًا شديدًا".